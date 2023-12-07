С какими странами Европы у России еще открыта сухопутная граница: подробная карта и инструкция

Однако недавно глава Минюста Норвегии заявила, что сухопутная граница может в любой момент быть закрыта для въезда россиян. Кроме того, в страну уже не пускают автомобили с российскими номерами.

Финляндия

У России с Финляндией самая протяженная сухопутная граница из всех европейских стран (более 1200 километров). И все семь погранпунктов, через которые раньше можно было ее пересечь, сейчас полностью закрыты для граждан, через них осуществляются сейчас только грузовые перевозки.

