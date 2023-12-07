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Путеводитель

С какими странами Европы у России еще открыта сухопутная граница: подробная карта и инструкция

Рассказываем, какие погранпункты сейчас работают, и что нужно для прохождения контроля

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Прямых рейсов в европейские страны нет, поэтому сухопутные границы остаются одним из самых удобных способов попасть в Европу

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Российским туристам попасть в Европу сейчас непросто: визы выдают далеко не все консульства, а прямых рейсов в страны Евросоюза нет. Ранее мы уже рассказывали, как сейчас получить «шенген» и с какими пересадками удобнее всего добраться в европейские страны.

Теперь разбираемся, что с наземными границами: какие погранпункты открыты для россиян, какие — под угрозой закрытия, а какие уже недоступны.

Карта пограничных пунктов с европейскими странами

Карта пограничных пунктов с европейскими странами

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Норвегия

Начнем с севера: там, в 210 километрах от Мурманска, расположен пограничный пункт Борисоглебск — Стурскуг. Это единственный КПП, через который можно пересечь сухопутную границу между Россией и Норвегией. Ближайший крупный город по ту сторону — Киркенес, из него на поезде можно попасть в Осло, а оттуда на самолете — в любую часть Европы.

Однако недавно глава Минюста Норвегии заявила, что сухопутная граница может в любой момент быть закрыта для въезда россиян. Кроме того, в страну уже не пускают автомобили с российскими номерами.

Финляндия

У России с Финляндией самая протяженная сухопутная граница из всех европейских стран (более 1200 километров). И все семь погранпунктов, через которые раньше можно было ее пересечь, сейчас полностью закрыты для граждан, через них осуществляются сейчас только грузовые перевозки.

Окончательное закрытие границы произошло недавно — о нем власти Финляндии объявили 30 ноября. До этого работал один КПП — Райа-Йоосеппи, который находится в трех часах езды от Мурманска. Теперь же в Финляндию можно попасть только из другой страны шенгенской зоны.

Эстония

Как и другие страны Прибалтики, Эстония перестала выдавать россиянам шенгенские визы. Чтобы попасть в страну, нужны уважительные причины (ВНЖ, приглашение от работодателя, направление на лечение и так далее), но пересечь границу всё еще можно по земле: погранпункты в Ивангороде и Круппе открыты.

Правда, власти Эстонии также не отрицают возможности закрыть границу с Россией. Кроме того, недавно Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии КПП в Ивангороде — с 1 февраля 2024 года там будет вестись реконструкция.

Латвия

Единственная европейская страна, в которой пока нет речи о полном закрытии границ с Россией — это Латвия. «Шенгены» латвийское консульство, правда, также не выдает, а проехать на авто с российскими номерами в страну не выйдет, но в остальном пограничные пункты работают без ограничений.

Крупнейший КПП сухопутной границы между Россией и Латвией — Терехово — Бурачки недалеко от города Себеж. Пересечь границу также получится только при наличии веских причин, туристические цели с краткосрочной визой не подойдут.

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Также напомним актуальный список стран, которые выдают шенгенские визы россиянам:

  • Австрия;
  • Венгрия;
  • Германия;
  • Греция;
  • Исландия;
  • Испания;
  • Италия;
  • Норвегия;
  • Португалия;
  • Словения;
  • Франция.

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Кроме того, почитайте историю студентки из России, которая поступила в голландский университет и переехала в Нидерланды. А переехавшая в Индию россиянка рассказала нам о своих ярких буднях и объяснила, к чему нужно быть готовым, если уезжаешь из России в далекую восточную страну.

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