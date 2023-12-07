С какими странами Европы у России еще открыта сухопутная граница: подробная карта и инструкция

Российским туристам попасть в Европу сейчас непросто: визы выдают далеко не все консульства, а прямых рейсов в страны Евросоюза нет. Ранее мы уже рассказывали, как сейчас получить «шенген» и с какими пересадками удобнее всего добраться в европейские страны.
Теперь разбираемся, что с наземными границами: какие погранпункты открыты для россиян, какие — под угрозой закрытия, а какие уже недоступны.
Норвегия
Начнем с севера: там, в 210 километрах от Мурманска, расположен пограничный пункт Борисоглебск — Стурскуг. Это единственный КПП, через который можно пересечь сухопутную границу между Россией и Норвегией. Ближайший крупный город по ту сторону — Киркенес, из него на поезде можно попасть в Осло, а оттуда на самолете — в любую часть Европы.
Однако недавно глава Минюста Норвегии заявила, что сухопутная граница может в любой момент быть закрыта для въезда россиян. Кроме того, в страну уже не пускают автомобили с российскими номерами.
Финляндия
У России с Финляндией самая протяженная сухопутная граница из всех европейских стран (более 1200 километров). И все семь погранпунктов, через которые раньше можно было ее пересечь, сейчас полностью закрыты для граждан, через них осуществляются сейчас только грузовые перевозки.
Окончательное закрытие границы произошло недавно — о нем власти Финляндии объявили
Эстония
Как и другие страны Прибалтики, Эстония перестала выдавать россиянам шенгенские визы. Чтобы попасть в страну, нужны уважительные причины (ВНЖ, приглашение от работодателя, направление на лечение и так далее), но пересечь границу всё еще можно по земле: погранпункты в Ивангороде и Круппе открыты.
Правда, власти Эстонии также не отрицают возможности закрыть границу с Россией. Кроме того, недавно Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии КПП в Ивангороде — с
Латвия
Единственная европейская страна, в которой пока нет речи о полном закрытии границ с Россией — это Латвия. «Шенгены» латвийское консульство, правда, также не выдает, а проехать на авто с российскими номерами в страну не выйдет, но в остальном пограничные пункты работают без ограничений.
Крупнейший КПП сухопутной границы между Россией и Латвией — Терехово — Бурачки недалеко от города Себеж. Пересечь границу также получится только при наличии веских причин, туристические цели с краткосрочной визой не подойдут.
Также напомним актуальный список стран, которые выдают шенгенские визы россиянам:
- Австрия;
- Венгрия;
- Германия;
- Греция;
- Исландия;
- Испания;
- Италия;
- Норвегия;
- Португалия;
- Словения;
- Франция.
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