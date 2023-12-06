В России за сутки сбили 74 украинских дрона: новости СВО за 5 декабря



— Президент неоднократно говорил, что главное для нас — достичь наших целей. И, конечно, преимущественно мы предпочитали бы это делать политико-дипломатическими средствами. Вот и поэтому мы сохраняем готовность к переговорам, — сказал Песков.

В России втрое выросло производство бронетанкового вооружения

Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил, заявил, что в стране втрое выросло производство бронетанкового вооружения, а беспилотников стали производить вдвое больше.

Также, по его словам, в пять раз увеличилось количество выпускаемой техники связи, средств поражения, радиоэлектронной борьбы и разведки. Производство автомобилей выросло почти втрое. Примерно во столько же раз увеличился объем производства предметов бронезащиты.