В России за сутки сбили 74 украинских дрона: новости СВО за 5 декабря

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 5 декабря.
В России за сутки сбили 74 дрона ВСУ
74 украинских беспилотника сбили за сутки российские средства ПВО в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.
Кроме того, по информации Минобороны, в Харьковской области сбит украинский вертолет Ми-8, а в Днепропетровской и Николаевской областях — противорадиолокационную ракету HARM производства США и два самолета МиГ-29 ВСУ.
Песков напомнил, что Кремль готов к переговорам по Украине
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в разговоре с RTVI рассказал, что Россия сохраняет готовность к переговорам по Украине, которые ранее прервал Киев.
— Президент неоднократно говорил, что главное для нас — достичь наших целей. И, конечно, преимущественно мы предпочитали бы это делать политико-дипломатическими средствами. Вот и поэтому мы сохраняем готовность к переговорам, — сказал Песков.
В России втрое выросло производство бронетанкового вооружения
Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил, заявил, что в стране втрое выросло производство бронетанкового вооружения, а беспилотников стали производить вдвое больше.
Также, по его словам, в пять раз увеличилось количество выпускаемой техники связи, средств поражения, радиоэлектронной борьбы и разведки. Производство автомобилей выросло почти втрое. Примерно во столько же раз увеличился объем производства предметов бронезащиты.
Мишустин добавил, что власти выделили «существенное финансирование» на развитие производственных мощностей оборонного заказа и поставок необходимой продукции. Конкретную сумму он не уточнил, но рассказал, что это «позволило задействовать уже свыше 360 предприятий, ввести в эксплуатацию порядка 37 тысяч единиц различного оборудования, дополнительно привлечь около 520 тысяч сотрудников».
Финляндия увеличит производство артиллерийских снарядов для Украины
Министр обороны Финляндии Антти Хакканен в разговоре с изданием Iltalehti рассказал, что его страна в ближайшее время готова увеличить производство артиллерийских снарядов для поставок Украине. Соответствующее решение примут в обозримом будущем — скорее всего, до 25 декабря.
— Мы объявили о планах по значительному увеличению производства боеприпасов. Наше намерение состоит в том, чтобы поддерживать Украину еще сильнее, чем сейчас. В то же время мы еще больше повысим готовность Финляндии и северных стран к производству боеприпасов, — рассказал Хакканен.
Суд «за трусость» отправил военного в колонию на шесть лет
В Южно-Сахалинске военного приговорили к шести годам колонии общего режима за то, что он ушел в самоволку. Как сообщает гарнизонный военный суд города, в июле военнослужащий покинул часть, расположенную в ДНР, «из личной трусости, желая избежать участия в боевых действиях и отдохнуть от исполнения служебных обязанностей». В воинскую часть мужчина вернулся 4 сентября.
Помимо лишения свободы, суд постановил отобрать у него воинское звание гвардии ефрейтора. Ранее военный находился под подпиской о невыезде, его взяли под стражу после суда.
26% релокантов вернулись в Россию
Рекрутинговые компании подсчитали, что в Россию вернулись 26% релокантов. Как пишут «Известия» со ссылкой на исследование, это доля соискателей, которые в течение 2022 года сменили регион с России на другую страну и снова поставили в качестве страны проживания Россию.
В то же время ученые из Института Европейского университета (EUI) оценивают долю вернувшихся россиян в 15%. По их подсчетам, такая доля релокантов приехала в Россию надолго или временно.
В томском техникуме стреляли по мишеням с Байденом и Зеленским
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В Томском коммунально-строительном техникуме прошло военно-патриотическое мероприятие с участием Росгвардии, казаков и членов Народного фронта, где в качестве мишеней в тире повесили портреты президента Украины Владимира Зеленского, президента США Джо Байдена и генсека НАТО Йенса Столтенберга. Видео с мероприятия опубликовали студенты техникума.
Одна из участниц Народного фронта заявила, что мероприятие должно было «привить подрастающему поколению понятия патриотизма, любви к Родине, Отечеству, почитания заветов предков».
Директор Томского коммунально-строительного техникума Антон Казанцев в беседе с РБК рассказал, что организатором фестиваля выступило региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, а учебное заведение предоставило площадку «по просьбе уважаемой организации».