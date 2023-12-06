freedom
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 0/10
usd 91.58
eur 99.13
СрочноНГС прогулялся по автовокзалам Новосибирска
Все новости
Все новости
Спецоперация на УкраинеОбзор

В России за сутки сбили 74 украинских дрона: новости СВО за 5 декабря

Главное, что случилось за эти сутки

482

Российские военные отбили массовую атаку дронов

Поделиться

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 5 декабря.

В России за сутки сбили 74 дрона ВСУ

74 украинских беспилотника сбили за сутки российские средства ПВО в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Кроме того, по информации Минобороны, в Харьковской области сбит украинский вертолет Ми-8, а в Днепропетровской и Николаевской областях — противорадиолокационную ракету HARM производства США и два самолета МиГ-29 ВСУ.

Песков напомнил, что Кремль готов к переговорам по Украине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в разговоре с RTVI рассказал, что Россия сохраняет готовность к переговорам по Украине, которые ранее прервал Киев.


— Президент неоднократно говорил, что главное для нас — достичь наших целей. И, конечно, преимущественно мы предпочитали бы это делать политико-дипломатическими средствами. Вот и поэтому мы сохраняем готовность к переговорам, — сказал Песков.

В России втрое выросло производство бронетанкового вооружения

Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил, заявил, что в стране втрое выросло производство бронетанкового вооружения, а беспилотников стали производить вдвое больше.

Также, по его словам, в пять раз увеличилось количество выпускаемой техники связи, средств поражения, радиоэлектронной борьбы и разведки. Производство автомобилей выросло почти втрое. Примерно во столько же раз увеличился объем производства предметов бронезащиты.


Мишустин добавил, что власти выделили «существенное финансирование» на развитие производственных мощностей оборонного заказа и поставок необходимой продукции. Конкретную сумму он не уточнил, но рассказал, что это «позволило задействовать уже свыше 360 предприятий, ввести в эксплуатацию порядка 37 тысяч единиц различного оборудования, дополнительно привлечь около 520 тысяч сотрудников».

Финляндия увеличит производство артиллерийских снарядов для Украины

Министр обороны Финляндии Антти Хакканен в разговоре с изданием Iltalehti рассказал, что его страна в ближайшее время готова увеличить производство артиллерийских снарядов для поставок Украине. Соответствующее решение примут в обозримом будущем — скорее всего, до 25 декабря.

— Мы объявили о планах по значительному увеличению производства боеприпасов. Наше намерение состоит в том, чтобы поддерживать Украину еще сильнее, чем сейчас. В то же время мы еще больше повысим готовность Финляндии и северных стран к производству боеприпасов, — рассказал Хакканен.

Суд «за трусость» отправил военного в колонию на шесть лет

В Южно-Сахалинске военного приговорили к шести годам колонии общего режима за то, что он ушел в самоволку. Как сообщает гарнизонный военный суд города, в июле военнослужащий покинул часть, расположенную в ДНР, «из личной трусости, желая избежать участия в боевых действиях и отдохнуть от исполнения служебных обязанностей». В воинскую часть мужчина вернулся 4 сентября.

Помимо лишения свободы, суд постановил отобрать у него воинское звание гвардии ефрейтора. Ранее военный находился под подпиской о невыезде, его взяли под стражу после суда.

26% релокантов вернулись в Россию

Рекрутинговые компании подсчитали, что в Россию вернулись 26% релокантов. Как пишут «Известия» со ссылкой на исследование, это доля соискателей, которые в течение 2022 года сменили регион с России на другую страну и снова поставили в качестве страны проживания Россию.

В то же время ученые из Института Европейского университета (EUI) оценивают долю вернувшихся россиян в 15%. По их подсчетам, такая доля релокантов приехала в Россию надолго или временно.

В томском техникуме стреляли по мишеням с Байденом и Зеленским

новость из сюжета

Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине

подписаться в telegram

В Томском коммунально-строительном техникуме прошло военно-патриотическое мероприятие с участием Росгвардии, казаков и членов Народного фронта, где в качестве мишеней в тире повесили портреты президента Украины Владимира Зеленского, президента США Джо Байдена и генсека НАТО Йенса Столтенберга. Видео с мероприятия опубликовали студенты техникума.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Королева Светлана / Vk.com

Одна из участниц Народного фронта заявила, что мероприятие должно было «привить подрастающему поколению понятия патриотизма, любви к Родине, Отечеству, почитания заветов предков».

Директор Томского коммунально-строительного техникума Антон Казанцев в беседе с РБК рассказал, что организатором фестиваля выступило региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, а учебное заведение предоставило площадку «по просьбе уважаемой организации».

По теме

ТехникумСтрельба по мишенямТомскРоссияУкраинаКремльМоскваКиевДмитрий ПесковБПЛАБеспилотникиДроныФинляндияВоенныйСамоволка
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter