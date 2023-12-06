«Какое страшное было время». Писатель Роберт Гараев рассказал, как прокуратура проверяла сериал «Слово пацана» на экстремизм

— Насколько ваша книга «Слово пацана» отличается от сериала?



— Это два совершенно разных произведения. Моя книга — это документальное исследование: интервью с участниками группировок, сотрудниками милиции, адвокатами, потерпевшими, девушками, которые жили во времена «казанского феномена».



Сценарий сериала — совсем другая история, которая не вдохновлялась книгой. Более того, в моей книге нет такого нарратива, который можно было бы рассказать в игровом фильме. В ней я рассказал, как появились и формировались группировки в разное время, как они были устроены, как существовали. Это были настоящие мини-государства со своей внутренней и внешней политикой, у них были налоги, граждане и многочисленные другие нюансы.

