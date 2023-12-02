Дмитрий Медведев назвал число контрактников, поступивших на службу с начала года

В Новосибирске вчера, 1 декабря, Дмитрий Медведев провел совещание по вопросам доукомплектования Вооружённых сил РФ контрактниками. Об этом зампред Совбеза сообщил у себя на странице «Вконтакте» и прикрепил видео. На записи Дмитрий Медведев сообщил число контрактников, которые были приняты с начала года в объединенную группировку войск.
— По данным Министерства обороны, в целом по стране с 1 января текущего года по 1 декабря в интересах объединенной группировки войск принято на военную службу более 452 тысяч человек. Отмечу, системный подход руководства ряда субъектов федерации. В частности, Москвы, Севастополя, Чеченской республики к доукомплектованию контрактниками объединенной группировки войск, — рассказал Дмитрий Медведев.
Помимо совещания зампред Совбеза провел прием граждан. Во время него Дмитрий Медведев поддержал предложение о досрочном выходе на пенсию инструкторов по физической культуре в детских садах.