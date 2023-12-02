«Подумал, что это деревня»: парень из Индии рассказал, почему остался работать врачом на севере России

— Когда я поступил в университет, у нас было всего шесть групп на одном курсе. Где-то 112–117 человек поступило в один год. А сейчас в одном курсе бывает 25 групп. Когда мы приезжали, было только одно общежитие, которое на Вологодской, а сейчас уже места не хватает.



Врач честно рассказывает, почему обучение на севере пользуется таким спросом:



— В Индии, у нас очень много желающих поступить в медицинский, а бюджетных мест в университетах очень мало. Я, например, сдал экзамен, но получил меньше баллов, чем нужно для поступления. Ждать второй попытки целый год мне не хотелось, и я принял решение поехать в Россию.

При этом, по словам Джое, образование в России стоит гораздо дешевле, чем в Индии:



— У нас платное обучение очень дорогое. Даже если считать с проживанием в России и если посчитать, сколько я тратил за шесть лет обучения в университете, выйдет всё равно дешевле, чем учиться в Индии.