Непобедимый разум Стивена Хокинга. История ученого, которому в молодости врачи давали два года жизни

Стивен Хокинг известен как выдающийся ученый, который большую часть жизни провел в инвалидном кресле. Но не все знают, что он также был дважды женат и являлся отцом троих детей. И всё это уже после того, как ему поставили страшный диагноз — боковой амиотрофический склероз. Эта смертельная болезнь поражает нейроны и тем самым парализует мышцы организма. Хокингу, который узнал о своей болезни в 21 год, врачи давали всего два года жизни.
К счастью для науки и его потомков, великий британец прожил гораздо дольше. Историю его жизни смотрите в коротком видео чуть выше.