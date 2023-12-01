Новые законы с 1 декабря 2023 года: что вступает в силу и каких изменений ждать

Глава ГИБДД Михаил Черников, впрочем, заявил, что повально штрафовать водителей на летней резине никто не собирается и даже задерживать или эвакуировать авто с шинами не по сезону не будут, но «условия, чтобы двигаться дальше, водитель должен сам выбрать». Будут или не будут — увидим. Пока знаем только, что теперь могут.

Провайдеры хостинга будут помогать ФСБ

С 1 декабря в России начнет действовать новый порядок взаимодействия провайдеров хостинга с Федеральной службой безопасности. Согласно документу, компании, предоставляющие дисковое пространство и мощности сервера для размещения сайтов, должны подать в ФСБ заявление о начале взаимодействия не позднее 45 дней с начала работы. В течение 3 месяцев после регистрации такого заявления должен быть разработан план внедрения техсредств для проведения оперативно-разыскных мероприятий.

