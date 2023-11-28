Святыня в умирающей деревне: показываем изнутри уникальную старинную церковь

Несмотря на то что с виду храм выглядит полузаброшенным, он является памятником, стоящим под охраной государства. Внутри проходят службы, собираются прихожане. Так как в Локтях нет местного Дома культуры или сельского клуба, церковь является, говоря современным языком, общественным пространством для жителей. Стены помещения, которое называют трапезной, покрывает многолетняя копоть. Сначала даже кажется, будто здесь бушевал пожар, но на самом деле всё не так.

— После революции храм отдали под тракторную мастерскую. Поэтому все стены закопченные. В 90-е службы возобновились. Люди всё восстановили. Сейчас к нам приезжают прихожане из соседних деревень. Вместе празднуем Рождество, Пасху и другие праздники, — рассказывает отец Мефодий.

