Святыня в умирающей деревне: показываем изнутри уникальную старинную церковь

Если бы мы оказались в деревне Локти Тюменской области сто лет назад, то увидели бы совсем иное. В начале века здесь было раскинуто 300 дворов, в которых жили 1400 человек, работала земская школа, трактир, три кузницы и 18 ветряных мельниц. Кипела и торговля — мясные, винные и хлебные лавки. В Локтях, которые тогда носили имя Локтинское, проходила ярмарка, собирающая купцов со всех округ. А над всем этим возвышалась церковь Вознесения Господня.
В наши дни всё это в прошлом. В деревне едва набирается 160 жителей, одна улица и полуразрушенный храм, стоящий посередине, как памятник былой жизни. Он до сих пор возвышается над деревней, во многом благодаря неравнодушным жителям, которые во времена гонений на церковь прятали по домам иконы, а в наши дни спасают это здание. В этих полуруинах они обращаются к богу, в том числе с надеждой, что когда-нибудь храм будет восстановлен. Историю деревни и храма рассказывают наши коллеги из 72.RU.
Ровесник Отечественной войны
Церковь Вознесения Господня построили за счет прихожан в 1812 году — в год вторжения Наполеона в Россию. Строительство такого здания дело накладное, но и Локти тогда не бедствовали. В последующие годы церковь постепенно расширялась. Последний придел достроили в 1891 году. После революции в Локтинском вспыхнуло антисоветское крестьянское восстание, которое было подавлено войсками большевиков. В советские годы церкви сильно досталось. Священников выгнали, помещения отдали под хозяйственные нужды.
В наши дни трудно поверить, что когда-то здесь было огромное село. Зимой улицы, точнее одна улица, пустынна. На окраине по снегу бродят коровы, а рядом с ними бегают собаки. Локтинский храм видно издалека, еще при подъезде к населенному пункту. От местных узнали, что за него отвечает отец Мефодий. Найти его оказалось нетрудно — он живет напротив храма. Белобородый батюшка сразу согласился показать церковь, в которой служит и с помощью прихожан много лет пытается спасти от разрушения.
Несмотря на то что с виду храм выглядит полузаброшенным, он является памятником, стоящим под охраной государства. Внутри проходят службы, собираются прихожане. Так как в Локтях нет местного Дома культуры или сельского клуба, церковь является, говоря современным языком, общественным пространством для жителей. Стены помещения, которое называют трапезной, покрывает многолетняя копоть. Сначала даже кажется, будто здесь бушевал пожар, но на самом деле всё не так.
— После революции храм отдали под тракторную мастерскую. Поэтому все стены закопченные. В 90-е службы возобновились. Люди всё восстановили. Сейчас к нам приезжают прихожане из соседних деревень. Вместе празднуем Рождество, Пасху и другие праздники, — рассказывает отец Мефодий.
Священник говорит, что с 1937 по 1991 год службы не проходили. Прихожане смогли молиться внутри благодаря усилиям отца Эпифия. Священник несколько лет как умер.
Сейчас в храме часто собираются дети, им разрешают проводить свои внеучебные занятия. На одном из столов мы видим несколько десятков блиндажных свечей. Отец Мефодий пояснил, что это сделали ребята для наших военнослужащих.
Новая жизнь церкви
Конечно, церковь не может жить без алтаря. Для молитв отведен один из приделов. Это единственное помещение с побеленными стенами. На подоконнике лежат иконы маленькие и большие. По некоторым заметно, что они очень старые. Отец Мефодий поясняет, что их приносят местные жители, которые за долгие годы советской власти и гонений на церковь смогли их сохранить.
— Некоторые из этих икон раньше стояли в храме. Люди спрятали их по чердакам и все годы берегли. Тогда же церковное имущество телегами вывозили из храма. Что-то удалось спасти, — рассказывает Мефодий.
Старинные иконы видно сразу. Они с годами потускнели, местами изображение осыпалось и потемнело. Теперь в них нет былой яркости. Но возвращение их в храм много значит для тех, кто почти 50 лет прятал их у себя дома.
Ветер гуляет в храме
Большая часть храма заброшена. Широкие окна заколочены. Здесь дует холодный ветер среди покрытых копотью стен. За почти сто лет под куполом не осталось ни росписей, ни прочих украшений. Пол покрыт обвалившейся штукатуркой. Отец Мефодий даже не пытается представить, сколько сил, денег и времени нужно, чтобы восстановить всё это. Священник признается, что у него нет плана, как вернуть храму прежний облик. Он смиренно полагается только на власти, которые однажды решат реконструировать памятник архитектуры.
— Мы не имеем права самостоятельно вести какие-то строительные работы. Нельзя даже кирпич поменять без согласования с комитетом по охране памятников, — рассказывает Мефодий. — Один раз приезжала девушка из комитета, фотографировала храм. Увидела, как в одном месте осыпалась кладка. Она мне сразу сказала, что нельзя трогать самостоятельно.
Колокол без языка
Колокольня храма необитаема. Сейчас там живут голуби. Они прячутся от холода, вьют гнезда. На башню ведет узкая лестница. Пройдя два пролета, мы оказались в засыпанном снегом помещении, над которым висит колокол. Батюшка предупредил, что добраться до самой колокольни нельзя из-за разрушений лестниц. Зато там осталась старая ржавая труба. По ней подымался дым из мастерской, существовавшей здесь в советские годы.
— Раньше в колокол звонили вороны. Клювами дын-дын-дын. Потом, года четыре назад, у колокола язык сгнил и оторвался. Колокол так и висит без языка, — рассказывает отец Мефодий.
На чердаке храма гуляет ветер. В углу у самой лестницы на нас напряженно глядят два голубя, высиживающие яйца. Из проемов видно округу. С одной стороны озеро Локтинское, а с другой сами Локти. Выше над нами только крест храма. Местные говорят, что в советское время его хотели с помощью трактора стянуть с колокольни, то только получилось погнуть. С тех пор он в таком виде и стоит.
В 30-е годы около 30 жителей деревни были репрессированы. Это были крестьяне, колхозники, мельники, кузнецы и прочие рабочие. Вероятно, власть припомнила им участие в Крестьянском восстании 20-х. Террор коснулся и последних священников храма. Дьякона Николая Сосунова в 1932 году арестовали и сослали в Казахстан. Псаломщика Захара Мамонова арестовали в ночь на 24 октября 1937 года. Вместе с ним в тюрьму попали еще 12 бывших священников из Тюменской области. Всех расстреляли через два месяца.
На данный момент Вознесенский храм в Локтях живет только за счет прихожан и священников, которые следят за тем, чтобы он не разваливался под гнетом времени и погоды.
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