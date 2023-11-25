Как врожденная аномалия сделала актера Хавьера Ботета звездой хорроров — он сыграл самых жутких существ

Из-за синдрома Марфана, который у Хавьера выявили в пять лет, у него очень гибкие суставы, рост два метра, а весит он всего 56 килограммов. Все это позволят перевоплощать сеньора Ботета в самых разных существ без применения спецэффектов — только с помощью грима.

