Как врожденная аномалия сделала актера Хавьера Ботета звездой хорроров — он сыграл самых жутких существ

Увидев улыбчивого испанца Хавьера Ботета, сложно догадаться, что он монстр. Точнее, он сыграл самых жутких существ в известных хоррорах, поэтому мало кто знает его в лицо.
Из-за синдрома Марфана, который у Хавьера выявили в пять лет, у него очень гибкие суставы, рост два метра, а весит он всего 56 килограммов. Все это позволят перевоплощать сеньора Ботета в самых разных существ без применения спецэффектов — только с помощью грима.
Как Хавьер Бонет попал в киноиндустрию — смотрите в видео выше.
— В общем, то, что мне всегда нравилось, чем я был буквально одержим — это фантастические существа, научная фантастика, ужасы, фэнтези. То, что не существует в реальности, — говорит актер, поэтому работа в мистических картинах приносит ему удовольствие.
Среди известных картин с участием Хавьера: «Оно», «Чужой: Завет», «Заклятие-2», «Мама», «Слендермен» и множество других. Немудрено, что сыгравшего столько самых разных чудищ Ботета напугать чем-то крайне сложно. Сам он говорит, что побаивается разве что крыс. А главная мечта актера — исполнить эпизодическую роль в саге «Звездные войны».