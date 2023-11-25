В Кремле обсуждают новый «железный занавес»: новости СВО за 24 ноября

В Кремле обсуждают новый «железный занавес»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются, что до нового «железного занавеса» с Западом дело не дойдет. По его словам, пока об этом говорить преждевременно.

— Пока, наверное, преждевременно об этом говорить, много разной такой агрессивной риторики мы наблюдаем с той стороны. Но будем надеяться, что до этого не дойдет, — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможном желании Запада выстроить «железный занавес» на границе с Россией.

ФСБ задержала жителя Феодосии по подозрению в госизмене

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму жителя Феодосии. По информации Центра общественных связей ФСБ России, мужчина, завербованный украинскими спецслужбами, переправлял Украине комплектующие к российской военной авиатехнике.