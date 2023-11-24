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Грезила космосом и получила срок из-за неразделенной любви: трагичная история астронавта Лизы Новак

Ее жизнь стала сюжетом фильма

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Видео: Городские порталы

Лиза Новак с детства мечтала стать астронавтом, и ее мечта сбылась — американка побывала в космосе. Но для целеустремленной Лизы жизнь приготовила сюрприз — из-за неразделенной любви она получила срок. А ее трагичная история стала сюжетом для фильма.

Как Лиза добилась места в экипаже шаттла и что произошло после полета в бескрайный космос — смотрите в видео выше.

Космос манил Лизу с шести лет, когда она увидела по телевизору первую высадку на Луну миссии «Аполлон». И в 1996 году ее приняли в группу астронавтов НАСА. Лиза готовилась и ждала своего полета год, два, три. Ей было уже за 30, когда она поддалась на уговоры мужа и родила сына, а после — двух девочек-близнецов. Когда Лиза уже отчаялась воспарить и почти смирилась с жизнью обычной земной женщины, ее включили в экипаж шаттла STS-118.

Окрыленная, она с головой ушла в подготовку, ей казалось, никто не способен разделить ее радость предвкушения. Никто, кроме красавца-пилота Уильяма Офилейна. Идиллию омрачала лишь коллега Колин Шипман, которая вилась рядом с Уильямом.

Полет стартовал 4 июля 2006 года. Астронавты провели на МКС 12 насыщенных сложной работой дней. Вернувшись, Лиза решила, что это — та черта, после которой жизнь непременно должна стать иной. Она развелась с мужем, оставив ему детей. Вот только Уильям сообщил, что их отношения закончены.

Лиза решила мстить сопернице, но за покушение на убийство вылетела из НАСА и получила условный срок. Сейчас Лизе Новак уже 60 и она неприметно живет одна где-то в Техасе.

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