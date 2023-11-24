Грезила космосом и получила срок из-за неразделенной любви: трагичная история астронавта Лизы Новак

Как Лиза добилась места в экипаже шаттла и что произошло после полета в бескрайный космос — смотрите в видео выше.



Космос манил Лизу с шести лет, когда она увидела по телевизору первую высадку на Луну миссии «Аполлон». И в 1996 году ее приняли в группу астронавтов НАСА. Лиза готовилась и ждала своего полета год, два, три. Ей было уже за 30, когда она поддалась на уговоры мужа и родила сына, а после — двух девочек-близнецов. Когда Лиза уже отчаялась воспарить и почти смирилась с жизнью обычной земной женщины, ее включили в экипаж шаттла STS-118 .

