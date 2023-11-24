«Плакал и думал, что везут на СВО»: двое парней из Волгограда были на заработках в Москве, пока в общежитие не ворвалась полиция

— Мой муж должен был в этот день уезжать домой, — рассказала супруга Ивана. — У него поезд был в 13:00. Сначала в Домодедово держали в отделении, потом погрузили в автобус, водителю сказали везти их как можно быстрее в распределительный центр.



По словам возлюбленной другого 22-летнего волгоградца Владислава Кузнецова, которого тоже забрали в военкомат, они уехали в Москву на заработки.

