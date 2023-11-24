«Плакал и думал, что везут на СВО»: двое парней из Волгограда были на заработках в Москве, пока в общежитие не ворвалась полиция

— Это сообщение для тебя. Звонишь 112 ментам, полиции звонишь и говоришь, что забрали всех нелегально, документы забрали и удерживают. Водителю сказали, чтобы быстрее вез нас. Сначала держали в отделе полиции Домодедово, потом отвезли в военкомат. Сейчас везут нас в автобусе на распределительный пункт в Балашиху.
Такие слова 20-летний Иван Сердюков из Волгограда успел записать на видео и отправить своей жене, которая до сих пор до конца не понимает, что происходит. По словам девушки, к ее мужу и другим рабочим, среди которых еще один уроженец города-героя, в общежитие ворвались полицейские. Всех сначала отвезли в отдел полиции, потом в военкомат, а затем на распределительный пункт. Вот уже несколько дней все они не выходят на связь. А родные получили лишь одно сообщение — групповое фото ребят в военной форме. Подробности — в материале наших коллег из V1.RU.
Накануне в соцсетях появилось видео и скриншоты переписки Ивана и его супруги. По словам парня, в их общежитие ворвались полицейские, которые забрали их в отдел. У всех проверили паспорта и вбили данные в базу, а затем повезли в военкомат.
— Мой муж должен был в этот день уезжать домой, — рассказала супруга Ивана. — У него поезд был в 13:00. Сначала в Домодедово держали в отделении, потом погрузили в автобус, водителю сказали везти их как можно быстрее в распределительный центр.
По словам возлюбленной другого
— Один из этих ребят — отец моего будущего ребенка, — рассказала волгоградка. — Мы не в браке. Мы хотели пожениться, но его забрали. Моему возлюбленному
Обе девушки утверждают, что они несколько дней не разговаривали со своими возлюбленными. За это время им с незнакомого аккаунта в Telegram пришло лишь фото, на котором они стоят с другими ребятами уже в военной форме.
— Мы звонили в 112, нам сказали ожидать, потом сказали, что не помогут, — сообщила волгоградка. — Звонили в полицейские участки Домодедово, там никто трубки не берёт. В военкомате тоже ничего не говорят. Он на днях бабушке позвонил и сказал, что у них присяга в декабре. На фоне слышно, как другие ребята также рассказывают своим знакомым или родным о происходящем. В тот же вечер одели.
Нам также удалось связаться с мамой Ивана Сердюкова, которая подтвердила эту информацию.
— Мой сын учился в железнодорожном техникуме, но бросил его, — сообщила женщина. — Один раз сюда домой пришли из военкомата, я сказала, что он в Москве на заработках. Он ничего не подписывал никогда. Он не против отслужить. Но произошло какое-то задержание, рукоприкладство. Он мне звонил и плакал, думал, что везут на СВО. А тут девушку нашел, женился, ребенок родился. Почему-то военкомат его в беглецы записал. Мне говорили, что срочников якобы отправляют на СВО. Сегодня моя дочь находится в Москве, ей в военкомате сказали, что нужно их личные вещи забрать, иначе их сожгут. Она забрала их. Со мной ему связи никакой не дают.
По словам девушек, ребята работали в фирме «Авто-Евро», но ни адрес компании, ни ИНН им неизвестны. В то же время в Домодедово есть крупный магазин автозапчастей с аналогичным названием. Более того, совпадает и название юрлица, которому он принадлежит, — АО «Авто-Евро». По данным из ЕГРЮЛ, в фирме два генеральных директора: Никита Пухов и Елена Руколь. Но, увы, никто из них не взял трубки.
Возлюбленные пропавших волгоградцев также утверждают, что они жили в общежитии на улице Колхозной. По данным спутниковых карт, там находится компания «Примавера-Юг», которая занимается временным размещением рабочих в Москве и Московской области. В компании на звонки из редакции также не ответили.
В военкомат и ГУ МВД по Московской области направлены запросы. На момент публикации ответа не поступало.
Председатель Военной коллегии адвокатов адвокатской палаты города Москвы Владимир Тригнин обращает внимание, что это уже не первый такой случай в столице, и полагает, что при должной настойчивости и упорстве решение о призыве может быть отменено:
— Такие обращения имеют место быть по городу Москве, и это уже далеко не первый случай, — говорит адвокат. — На что здесь нужно обратить особое внимание? Призыв — это не просто забрали и увезли. Это медицинское освидетельствование, включающее в себя ряд мероприятий, в том числе диагностического характера, которые просто невозможно сделать за один день. Да, можно говорить о том, что граждане, находясь на заработках, нарушили обязанность по воинскому учету, поскольку должны были встать на учет в военкомате даже при отсутствии регистрации. Но с другой стороны, нарушено право на охрану здоровья. Причем не только призывников, но и других лиц. К примеру, тех, кто уже служит. Поскольку у призывника может быть не только простуда, но и гораздо более серьезные инфекционные заболевания, в том числе ВИЧ или гепатит.
Адвокат считает, что молодые люди, не имеющие права на отсрочку, должны служить, но при этом призывать их нужно в законном порядке.
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— Отменить решение о призыве в данном случае можно будет только в судебном порядке, — говорит Владимир Тригнин. — Нарушение, конечно, будет сложно доказать, но тем не менее, если собрать все документы и всё грамотно подготовить, есть основания для отмены таких решений. А если суд отменяет решение о призыве, то молодой человек получает увольнение в запас и более призыву на срочную службу не подлежит.