Сорокина, Ерофеева и Улицкую обвинили в поддержке ВСУ — они всё отрицают: новости СВО за 22 ноября

Жены самарских мобилизованных потребовали вернуть мужчин домой

Мобилизованные из Самарской области больше года находятся на передовой в зоне СВО без возможности вернуться домой. По информации издания 63.RU, об этом заявили родственницы бойцов во время приема у депутата Госдумы Александра Хинштейна.



— Они нуждаются в замене. Военные больше года без ротации, отпуска. Они скучают по нам, а мы — по ним. Мы молодые, нам с мужем по 30 лет. Мы детей хотим завести. А как это сделать сейчас, как в такой обстановке рожать? Наши мужчины живут в блиндажах, в антисанитарии. Они нам говорят, что «жрут поганый хлеб, плесневелый». По бойцам бегают мыши по ночам, прям в спальниках. Грызуны съедают провизию и портят амуницию. А ведь многое мы сами покупали. Как нам быть? — заявила одна из представительниц инициативной группы.