Сорокина, Ерофеева и Улицкую обвинили в поддержке ВСУ — они всё отрицают: новости СВО за 22 ноября

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 22 ноября.
ВСУ атаковали российских журналистов в Запорожской области
Минобороны сообщило, что вооруженные силы Украины нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах в Запорожской области.
— В результате атаки украинских БпЛА на группу журналистов получил осколочные ранения корреспондент телеканала «Россия-24» Борис Максудов, — говорится в сообщении ведомства. — Журналист был оперативно эвакуирован в медицинское учреждение Минобороны России. Его жизни угрозы нет. Борису Максудову оказана вся необходимая медицинская помощь.
Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал удары ВСУ по российским журналистам «местью от бессилия».
— Это месть журналистам от бессилия. Как можно иначе понимать прицельный огонь по журналистам? — заявил Киселев РИА Новости.
Владимира Сорокина, Викора Ерофеева и Людмилу Улицкую обвинили в финансировании ВСУ
Писатели Владимир Сорокин, Людмила Улицкая и Виктор Ерофеев подписали экземпляр книги «Слово Ново. Выход» и подарили ее галеристу Марату Гельману (признан в РФ СМИ — иностранным агентом в 2021 году). Позднее он выставил издание на аукционе в Вильнюсе, где собирали средства в поддержку «Легиона «Свобода России»» (террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ).
После этого авторов обвинили в поддержке ВСУ, а организация «Зов народа» подала заявление в СК и прокуратуру РФ с просьбой проверить их на содействие терроризму. Писатели отвергли эти обвинения и назвали их абсурдными.
— Мы считаем подобные обвинения абсурдными и заявляем, что никогда не поддерживали, не финансировали никаких военных организаций, боевых подразделений или армий. Подаренная Марату Гельману (признан в РФ СМИ — иностранным агентом в 2021 году — прим. ред.) книга — его собственность, коей он вправе сам распоряжаться, — говорится в заявлении писателей.
Жены самарских мобилизованных потребовали вернуть мужчин домой
Мобилизованные из Самарской области больше года находятся на передовой в зоне СВО без возможности вернуться домой. По информации издания 63.RU, об этом заявили родственницы бойцов во время приема у депутата Госдумы Александра Хинштейна.
— Они нуждаются в замене. Военные больше года без ротации, отпуска. Они скучают по нам, а мы — по ним. Мы молодые, нам с мужем по 30 лет. Мы детей хотим завести. А как это сделать сейчас, как в такой обстановке рожать? Наши мужчины живут в блиндажах, в антисанитарии. Они нам говорят, что «жрут поганый хлеб, плесневелый». По бойцам бегают мыши по ночам, прям в спальниках. Грызуны съедают провизию и портят амуницию. А ведь многое мы сами покупали. Как нам быть? — заявила одна из представительниц инициативной группы.
По словам женщин, они обращались во всевозможные инстанции, как поодиночке, так и группой. Они утверждают, что на все их обращения в итоге приходили одинаковые ответы.
Кроме Самарской области, аналогичные письма отправляли родственники мобилизованных и в других регионах.
Украинцам, застрявшим в Шереметьево, начали выписывать запрет на въезд в Россию
Украинские беженцы начали жаловаться на то, что ФСБ жестко фильтрует всех украинцев, прибывающих в Россию.
— Лично при мне 20 человек не пропустили. Когда я пересекла границу, в Шереметьево, были сначала такие матрасы с пледами, где-то человек на 50. Я еще удивилась, думаю, какой сервис, — рассказала одна из прилетевших в Шереметьево. — Оказывается, действительно, люди по двое-трое суток сидят, не проходят фильтрацию. Заходят по очереди сначала на паспортный контроль. На паспортном контроле отправляют дальше людей в общий зал, где вы заполняете анкеты, после чего вы сдаете отпечатки пальцев, у вас забирают телефоны, и вы идете ждать.
По словам девушки, людям приходится ждать по несколько дней, а в базу вносят все данные и отпечатки пальцев, проверяют все социальные сети. Например, одну украинку развернули обратно за то, что она ставила лайки под постами проукраинских пабликов.
Также в редакцию MSK1.RU обратилась девушка Анна, которая рассказала, что ее мама прилетела в Шереметьево утром 21 ноября, и до сих пор находится на КПП. Связаться с ней практически невозможно.
— До сих пор ее и других пассажиров держат там без еды, без ничего. Я никак не могу с ней связаться, получилось на одну минуту поговорить, — делится девушка. — Она сказала, что ее посылают обратно по неизвестным причинам и еще и запрет въезда в Россию выписали.
По словам девушки, ее мама прилетела из Стамбула в Москву по украинскому паспорту.
— Сразу при прилете ее задержали на проверку данных и после 20 часов ей выписали запрет. Она сказала, что им возьмут билеты обратно. И паспорта у них отобрали, — делится Анна.
Девушке непонятно, на каких основаниях гражданам Украины выписывают запрет на въезд в Россию и как долго он действует. Редакция MSK1.RU обратилась с этими вопросами к пограничной службе ФСБ России и пресс-службе аэропорта Шереметьево.
Певца Шарлота обвинили в дискредитации ВС РФ
Ночью 22 ноября певец Шарлот вернулся в Россию, и полицейские скрутили его сразу по прилете в Санкт-Петербург. Исполнителя обвиняют в дискредитации Вооруженных сил РФ и мелком хулиганстве.
В июле этого года, находясь в Ереване, Шарлот опубликовал видео, в котором он сжигал российский паспорт и заявлял, что хочет давать концерты для украинской аудитории. На видео обратила внимание руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина — с ее инициативы Шарлотом заинтересовались правоохранители.
В интервью телеграм-каналу SHOT Шарлот объяснил, зачем сжег паспорт, признался в любви к творчеству Ярослава Дронова (SHAMAN) и рассказал, чем планирует заниматься дальше в России.
— Я очень хочу переродиться и смыть позор. Я хочу быть тем, кто обогащает нашу страну, и впредь я заниматься ничем другим не имею права, — отметил Шарлот.
Сразу после интервью Шарлот отправился в спецприемник, где проведет 13 суток под административным арестом за мелкое хулиганство. Свою вину он признал.
Судебные приставы приостановили исполнительные производства участников СВО на 50 млрд рублей
ФССП приостановила более полумиллиона исполнительных производств в отношении участников СВО. Как сообщает ТАСС со ссылкой на главного судебного пристава России Дмитрия Аристова, общая сумма задолженностей по приостановленным производствам составила 50 млрд рублей.
— Для защиты интересов наших граждан, которые находятся на передовой, законодателем установлены основания приостановления мер принудительного исполнения, которые осуществляются нашей службой, обеспечивается иммунитет от списания денежного содержания, — сообщил Аристов, выступая в Минюсте на конференции «Державинские чтения».
Финляндия оставит один КПП на границе с Россией
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Правительство Финляндии сообщило, что официально закрывает все КПП на границе с Россией, кроме одного — Райя-Йосепи. Об этом сообщил премьер-министр страны Петтери Орпо. Ранее СМИ сообщали, что возможное решение правительства Финляндии по закрытию границы с Россией вступит в силу в полночь 24 ноября по местному времени.