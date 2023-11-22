Почему сибиряк не может стать ветераном боевых действий после службы в ЧВК «Вагнер»? Объясняет губернатор

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что во многом работники военкомата правы и это не зависит от региона.



— Ситуация такая по всей стране. Ситуация общая от Санкт-Петербурга до Владивостока. ЧВК «Вагнер» и Министерство обороны — две разные организации, которые не обменивались информацией. Военнослужащие, которые шли по контракту в ЧВК «Вагнер», не были военнослужащими Министерства обороны. Поэтому предоставить полную информацию военкомат не может, это может предоставить только центр ЧВК «Вагнер». В чем, может быть, сотрудники не правы — это госнаграды. Они присуждаются государством. К этим документам доступ есть, и сотрудники военкомата должны были проверить информацию. Если речь идет о ведомственных наградах ЧВК «Вагнер» или ДНР, то в военкомате таких сведений нет, — объяснил губернатор.