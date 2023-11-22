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Спецоперация на Украине

Почему сибиряк не может стать ветераном боевых действий после службы в ЧВК «Вагнер»? Объясняет губернатор

Жена бойца рассказала свою историю в прямом эфире ОТС

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Боец ЧВК «Вагнер» столкнулся с проблемами в военкомате

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подтвердил сложности получения военного билета для бойцов ЧВК «Вагнер». Он прокомментировал ситуацию сегодня, 22 ноября, в прямом эфире телеканал ОТС. С просьбой о помощи к главе региона обратилась сибирячка Дарья Егорова, у которой из «Вагнера» пришел муж.

По ее словам, муж служил в «Вагнере» с 14 ноября 2022 года по 14 мая 2023 года. Сибиряк получил ранение, которое документально зафиксировано. После возвращения домой муж Дарьи отправился в военкомат с просьбой внести информацию о ранении и наградах в военный билет. Как рассказала жительница, сотрудники внесли только одну награду из нескольких. Сотрудники военкомата сообщили, что ничего не знают о «Вагнере». Из-за этого супруг не может получить все меры поддержки и устроиться на работу, на которой приветствуется военный опыт.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что во многом работники военкомата правы и это не зависит от региона.

— Ситуация такая по всей стране. Ситуация общая от Санкт-Петербурга до Владивостока. ЧВК «Вагнер» и Министерство обороны — две разные организации, которые не обменивались информацией. Военнослужащие, которые шли по контракту в ЧВК «Вагнер», не были военнослужащими Министерства обороны. Поэтому предоставить полную информацию военкомат не может, это может предоставить только центр ЧВК «Вагнер». В чем, может быть, сотрудники не правы — это госнаграды. Они присуждаются государством. К этим документам доступ есть, и сотрудники военкомата должны были проверить информацию. Если речь идет о ведомственных наградах ЧВК «Вагнер» или ДНР, то в военкомате таких сведений нет, — объяснил губернатор.

Андрей Травников добавил, что военкомат не может выдать удостоверение ветерана боевых действий участнику ЧВК «Вагнер». Процедура при этом уже отработана. Этим занимается центр «Вагнер». Губернатор посоветовал обратиться в центр фонда «Защитники отечества».

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— Если говорить про региональные меры поддержки, то мы упростили её получение. В той же программе реабилитации может поучаствовать любой. Даже если у вас нет удостоверения ветерана, — добавил губернатор.

Сейчас даже не нужна справка о ранении, как объяснил Андрей Травников. Нужно только подтвердить, что человек — участник СВО.

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