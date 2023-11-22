Зеленский назвал главное условие для мирных переговоров с Россией: новости СВО за 21 ноября

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 21 ноября.
Зеленский заявил, что Украина не будет стремиться заключить мир с РФ «любой ценой»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна не будет стремиться заключить мир с РФ «любой ценой». В интервью британскому изданию The Sun он объяснил, что, по его мнению, полноценные мирные переговоры могут начаться только после вывода российских войск с украинской территории.
— Трудно ли на поле боя? Да. Но заводить сейчас дружбу или садиться за стол переговоров с Россией? Нет, — отметил Зеленский.
Также президент Украины рассказал, что западные союзники, «обескураженные» отсутствием прогресса в боевых действиях, начинают сомневаться в способности ВСУ «изгнать» российских военных. И подчеркнул, что Украине «нужно добиться большего успеха на поле боя» и что его страна будет сражаться «до конца».
В ходе интервью Зеленского также спросили, воспользуется ли Киев шансом убить российского президента, если такая возможность представится, на что украинский президент ответил, что Украина имеет право «защищать свою землю».
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя это заявление, рассказал, что представители украинской стороны уже «много раз словесно покушались» на Владимира Путина.
— Если вы помните, покушались словесно на Путина много раз из Украины на самых разных уровнях, мы прекрасно отдаем себе в этом отчет. Ничего у них не получится, — заявил Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
Над Ростовской областью сбили украинский беспилотник
В Минобороны отчитались о сбитом над Ростовской областью беспилотнике ВСУ.
— Сегодня около 12:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ростовской области, — говорится в сообщении ведомства.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что ПВО сработала по целям над Каменским районом. Цель уничтожена.
В Ярославле после СВО на свободу вышел сатанист, расчленявший подростков
Последний из банды ярославских сатанистов, убивших четырех подростков в 2008 году ради кровавого ритуала, вышел на свободу.
— Это правда. Он служил там полгода в «Шторм Z». Всё изменилось, и то, что там сейчас пишут, это всё чушь. Ни за какой Волгой он не гулял, в черном не ходит, водку не пьет. Он после ранения — инвалид, — рассказал отец Николая в беседе с 76.RU. — Он ходит, но ранение было тяжелое. Пока никем не работает, восстанавливается. На СВО его вряд ли снова возьмут.
Об отряде «Шторм Z» в Минобороны стали писать с января 2023 года. В оперативных сводках сообщалось, что штурмовые отряды предназначены для прорыва наиболее сложных участков обороны ВСУ. Как ранее рассказывал источник 76.RU в военных кругах, отряды собирают из добровольцев, в том числе из заключенных.
О том, что Николай Оголобяк, вернувшийся со спецоперации, «ходит пьяный в черном за Волгой и орет», ранее писали некоторые ярославские СМИ. Его отец эту информацию опровергает.
Тысячи студентов ушли в академ ради участия в СВО
Министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на заседании коллегии ведомства, рассказал, что 3933 студента российских вузов взяли академический отпуск, чтобы принять участие в СВО.
— Сегодня они бок о бок с опытными бойцами выполняют задачи на передовой, многие награждены государственными наградами и получили продвижение по службе, — отметил Шойгу.
Также министр обороны рассказал, что в 2023 году студенты сдали более 700 литров донорской крови, что позволило оказать неотложную медицинскую помощь 1400 раненых военнослужащих, в воинские части, находящиеся на линии боевого соприкосновения, передано более 10 тысяч комплектов современных перевязочных материалов, в вузах собрано более тысячи квадрокоптеров и FPV-дронов, также студенты изготовили более 50 тысяч квадратных метров маскировочных сетей, «что позволит сразу укрыть несколько батальонов».
Кроме того, по словам Шойгу, преподаватели военных учебных центров ведут дополнительные занятия по военной подготовке с сотрудниками органов власти и мобилизованными. В общей сложности курсы прошли более 20 тысяч человек.
Самарские студенты сдали сотни электронных сигарет, чтобы помочь военным
Студенты Самарского университета сдали 224 использованные электронные сигареты для отправки в зону СВО. Такую акцию провели в военно-патриотическом объединении «Сокол». Как рассказали корреспонденту издания 63.RU в Самарском университете, акцию организовали по просьбе военнослужащих — элементы отработанных электронных сигарет могут быть полезны в беспилотной авиации.
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— У нас есть военно-патриотическое объединение «Сокол». На него вышли лица, задействованные в СВО, и попросили эти элементы. Они малоточные, но способны какой-то механизм привести в действие абсолютно автономно, даже при потере питания от основного источника, — отметили в пресс-службе Самарского университета.
В общей сложности в акции приняли участие более 200 человек. Кроме электронных сигарет в учебном центре собирают и другую гуманитарную помощь для отправки в зону СВО: военную форму, постельные принадлежности, бакалею и оборудование для обогрева.