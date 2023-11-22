Зеленский назвал главное условие для мирных переговоров с Россией: новости СВО за 21 ноября

Зеленский заявил, что Украина не будет стремиться заключить мир с РФ «любой ценой»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна не будет стремиться заключить мир с РФ «любой ценой». В интервью британскому изданию The Sun он объяснил, что, по его мнению, полноценные мирные переговоры могут начаться только после вывода российских войск с украинской территории.

— Трудно ли на поле боя? Да. Но заводить сейчас дружбу или садиться за стол переговоров с Россией? Нет, — отметил Зеленский.