Финляндия готова закрыть границы с Россией на этой неделе: новости СВО за 20 ноября

СМИ сообщили о планах Финляндии закрыть границы с Россией в ближайшее время

Власти Финляндии планируют закрыть всю границу с Россией в ночь на среду. Как сообщает газета Iltalehti со ссылкой на источники, предполагается, что контрольно-пропускные пункты закроют 22 ноября в 01:00 мск.

Из-за закрытия КПП на границе между странами МИД России выразил протест послу Финляндии Антти Хелантере.

— Двадцатого ноября в МИД России была проведена беседа с послом Финляндии в России Антти Хелантерей. Российская сторона заявила протест в связи с закрытием финляндскими властями наиболее активно использовавшихся пунктов пропуска на российско-финляндской государственной границе, — говорится в заявлении на сайте ведомства.

