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Тема дняУмер экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев. Онлайн
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Я буду жаловаться! А вы сможете отстоять свои права в магазине, в поликлинике и на работе?

Проверьте, получится ли у вас добиться справедливости

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Кто кого первый поставит в тупик: вы продавца или он вас?

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Бывает такое состояние, когда буквально всё вокруг раздражают. Иногда в этом случае нужно просто выспаться, а иногда — сходить к врачу, раздражительность может быть симптомом болезней. Но если причина раздражения объективна — мириться с ней не нужно, нужно разбираться. Что вас бесит сегодня — шумные соседи, несправедливый начальник или опоздавший автобус? Мы собрали этот тест, чтобы проверить, сможете ли вы найти на них управу (и подсказать, где ее искать). Рассмотрим девять ситуаций и попробуем угадать, куда жаловаться на их виновников.

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