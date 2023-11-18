Как живет 106-летняя тату-мастер — взгляните на нее

Апо Ванг-од — 106-летняя тату-мастер — известна на весь мир. В ее родную деревушку Бускалан в Филиппинах ежедневно приезжают десятки туристов, чтобы набить на теле орнамент.
Почему люди готовы преодолевать сложный путь ради трех точек на теле — смотрите в видео выше.
Апо — старейшая хранительница ритуалов татуировок — мамбабаток. Чернилами из угля и бамбуковой палочкой с острым шипом она с 15 лет под обрядовые песни выводила узоры на телах жителей племени. Орел — для смелого воина, вернувшегося с победой с поля боя, декоративные узоры — для женщин, чтобы привлекать внимание мужчин.
В 2009 году про Ванг-од сняли документальный фильм, к татуировщице устремились блогеры и туристы. Сейчас замысловатые орнаменты гостям бьют ученицы Апо — ее племянницы, сама же она делает тату только в виде трех точек. Говорит, что будет принимать людей, пока будет позволять зрение.