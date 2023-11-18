«Прекратите этот ужас, пожалуйста». Жестокие сроки журналистке Баязитовой и художнице Скочиленко и что о них говорят известные люди

Защита Баязитовой просила суд учесть, что на иждивении Александры находится пожилая мать, а также, что у нее есть ряд хронических заболеваний, включая сахарный диабет, и ей требуется постоянная помощь врачей, но, судя по всему, этого учтено не было. Приговор журналистке вынесут в понедельник, 20 ноября.



Стоит отметить, что большинство провластных персон в первую очередь обратили внимание на новость о том, что прокуратура запросила 14 лет для журналистки Александры Баязитовой. Об этом написала, например, главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. По ее словам, она сама оказывалась в ситуации, когда с нее требовали деньги за «блок на негатив», но 14 лет — это слишком.

