«Прекратите этот ужас, пожалуйста». Жестокие сроки журналистке Баязитовой и художнице Скочиленко и что о них говорят известные люди

Приговор художнице Александре Скочиленко, по которому ей предстоит провести в тюрьме 7 лет, и 14 лет, которые запросило обвинение для журналистки Александры Баязитовой, вызвали бурю эмоций среди лидеров мнений, которые собрала «Фонтанка». Большинство назвали это перебором, хотя нашлись и те, кто считает, что всё нормально.
Напомним, Александра Баязитова работала экономическим корреспондентом в «Коммерсанте» и «Известиях», автором на портале Life.ru, с 2017 года вела экономический блог на YouTube-канале «Адские бабки». Архарова — медиатехнолог и интернет-предприниматель. Согласно данным из открытых источников, она является владельцем сети анонимных каналов, ведет свой телеграм-канал.
Дело было возбуждено по заявлению топ-менеджера «Промсвязьбанка» Александра Ушакова. Баязитова и Архарова обвиняются в вымогательстве у него денег за «блоки» в Telegram-каналах — отсутствие негативной информации о тех или иных лицах. Как пишет Forbes, Баязитова до этого отмечала, что, вероятнее всего, причиной ее преследования стала заметка, в которой она написала о воровстве денег руководством «Промсвязьбанка».
Защита Баязитовой просила суд учесть, что на иждивении Александры находится пожилая мать, а также, что у нее есть ряд хронических заболеваний, включая сахарный диабет, и ей требуется постоянная помощь врачей, но, судя по всему, этого учтено не было. Приговор журналистке вынесут в понедельник, 20 ноября.
Стоит отметить, что большинство провластных персон в первую очередь обратили внимание на новость о том, что прокуратура запросила 14 лет для журналистки Александры Баязитовой. Об этом написала, например, главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. По ее словам, она сама оказывалась в ситуации, когда с нее требовали деньги за «блок на негатив», но 14 лет — это слишком.
— Всё это я проходила и прохожу на собственной шкуре с тех пор, как участникам пикника показалось, что с этой шкуры, как с той паршивой овцы, можно содрать хоть шерсти клок. Таков, к сожалению, обычный бизнес значительной части неофициальной отечественной медийки — и все об этом знают. Сама я заявлений о вымогательстве в таких случаях никогда не подавала и не подам, поскольку упекать кого бы то ни было в тюрьму из личных интересов противоречит моей религии. Я считаю, что 14 лет для незнакомой мне журналистки Баязитовой — это Голунов дубль два и вообще зверство. Прекратите этот ужас, пожалуйста, — написала Симоньян.
10 августа 2023 года в Москве суд арестовал пиар-менеджера Инну Чурилову, медиатехнолога Ольгу Архарову и журналиста Александру Баязитову. Их считают администраторами телеграм-каналов «Финансовый Караульный», «Адские бабки» и «Небрехня» и вменяют им вымогательство у «Ростеха» и «Промсвязьбанка» денег за так называемый блок на негатив. Чурилова вину признала, Архарова — частично, Баязитова считает себя невиновной.
Основательница Daily Storm, экс-советница Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова у себя в Telegram-канале задалась непростыми вопросами. Она удивилась, что Дарье Треповой могут дать 15 лет за убийство Максима Фомина, а журналисту Александре Баязитовой грозит 14 лет за расследование. «Прекрасному журналисту-расследователю Саше Баязитовой дают 14 лет. Мы все знаем, что Саша не вымогатель, не информационный рэкет. Говорят, что она вымогала с топ-менеджера "Промсвязьбанка" 400 тысяч за блок на негатив. Ее переписки не было ни с кем. Вину она не признает», — написала Кашеварова.
Также она вспомнила обмен плененных командиров «Азова»* (украинский полк «Азов» признан в России экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории страны. — Прим. ред.) и отметила, что никого не наказали за воровство средств на обмундирование армии.
— Чем же так страшна Сашка Баязитова, что экстремисты, убийцы, террористы — просто дети перед ней по меркам нашего правосудия? Что ж такого она нарыла-то на «Промсвязьбанк»? Куда я, да и поважнее меня люди, только не обращались, но система бьет по своим неумолимо, прощая врагов. Несоизмеримо то, что грозит Саше, и то, что убийцы/насильники/коррупционеры получают меньшие сроки, а то и вовсе подлежат помилованию, — заявила журналистка.
Она отметила, что многие чиновники знают Баязитову, кидают ссылки друг другу по ее делу и в кулуарах недоумевают, что по личной инициативе банкира ее теперь посадят.
Ей ответил также в Telegram журналист ВГТРК, вице-спикер Московской городской думы Андрей Медведев. По его словам, большинство молчит, потому что считает, что «начальству виднее», что «без меня разберутся» и «зачем мне что-то делать, еще прилетит». А кому-то просто страшно, пишет Медведев.
— Я уверен, что власть — это не подарок, а ответственность. Перед Богом. Если ты представитель власти или лидер мнений, то молчание твое прежде всего видит Господь. Я Баязитову лично не знаю. И про ее историю узнал не сразу. Попов Женя как депутат писал запросы в разные структуры. Я тоже писал. Как видно, не очень помогло. Петру Верзилову**, который сейчас воюет против нашей страны в рядах то ли какого-то Легиона, то ли РДК (одна херня на самом деле), суд заочно дает 8 с половиной лет. Боевикам «Азова»* за военные преступления дают меньше 10 лет. А Баязитовой просят 14 лет, — написал Медведев.
Адвокат Сталина Гуревич напомнила приговоры по резонансным делам последних лет. Например, фигуранты дела по хищению
— Неужели гособвинение считает, что Баязитова социально опаснее вышеперечисленных? Надеюсь, что суд всё же вспомнит о целях и задачах уголовного судопроизводства. Вряд ли, если суд признает ее виновной, можно предполагать, что подсудимая исправится при фактически пожизненном, с учетом ее здоровья, приговоре, — отметила адвокат.
Требование 14 лет колонии для Баязитовой — это «абсолютно дикая история», считает военный корреспондент Роман Сапоньков.
— Сам по себе «блок на негатив» штука мерзкая, никто не спорит. Да и личности, которые у нее блок покупали, тоже люди не менее «достойные». Надо жить честно и по закону. Но 14 лет! За убийство не всегда столько дают, нужно постараться, — заявил Сапоньков.
Обычно суд дает такой срок за двойное убийство или убийство, совершенное с особой жестокостью, заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва» член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачёва. Обвиняемому в изнасиловании назначают наказание гораздо мягче, подчеркнула она.
— Это не просто запредельный срок, мне кажется, он никогда не звучал по обвинениям подобного рода. Я промониторила уголовную практику — если подобное случалось, если человека подозревали в вымогательстве, то суд назначал ему максимум 6 лет, но никак уж не 14. Обычно этот срок применяется в случаях убийства с особой жестокостью, двойного убийства. Совершенно дико звучит, когда женщине, журналистке с высшим образованием, тем более больной, просят назначить 14 лет. В то время как насильнику, у которого несколько серий нападений на женщин, могут попросить, например, 10 лет. Это некий тренд, который сейчас уже обрел такую форму сюра, — подчеркнула Меркачёва.
— Чудовищный срок. Чудовищное решение прокуратуры. Убийца Политковской выходит, сумасшедший садист-убийца Пехтелевой выходит (не просидев и года), а для больной журналистки Саши Баязитовой запрашивают 14 лет. Она с прошлого августа сидит в СИЗО с сахарным диабетом, если что. Русская справедливость выглядит так. «Вымогательство у топ-менеджера "Промсвязьбанка" Ушакова». Угу, схема понятна, — написала Ксения Собчак.
Политолог Сергей Марков задался вопросом, а есть ли в принципе состав преступления в так называемом требовании денег за «блок на негатив» или это просто пиар-работа.
— Компания договаривается со СМИ, что это СМИ не будет про нее ничего негативного печатать, — преступление-то здесь где? Что инициатива была со стороны СМИ? Не надо карикатуризировать Справедливость. Не надо изображать зверскость российской государственной системы. Уточню: сами мы никогда не занимались этими «блоками на негатив» и Баязитову эту лично не знаем. Но чувство справедливости и патриотизм требуют от нас сказать — жестче надо с врагами, а не со своими больными тетками, — отметил Марков.
Он же написал о художнице Александре Скочиленко, которую 16 ноября приговорили к семи годам лишения свободы. По его мнению, за это несут ответственность те, «кто во время следствия уговаривал ее не признавать свою вину и обещал, что, дескать, настаивай на своем, а американцы скоро свергнут Путина и ты скоро выйдешь на свободу в славе».
— Поверить в это могут только умственно отсталые. Вот так и есть, их главная сейчас технология — находить умственно отсталых и обманывать их, заставлять идти на прямой конфликт с российской тяжелой властной машиной. А они сидят в Варшаве и Вильнюсе и весело потирают ручки, используя трагедию, по сути, умственно отсталых людей для своей антироссийской пропаганды. Поэтому те, кто подталкивает умственно отсталых людей к акциям, виновны в тюремных годах несчастных, не способных самостоятельно мыслить людей, — подчеркнул Марков.
Художницу Сашу Скочиленко задержали в апреле 2022 года. Ее обвинили в том, что она заменила ценники в магазине на Васильевском острове на стикеры о событиях на Украине. Подмену заметила пенсионерка: она обратилась с жалобой к сотрудникам магазина, а потом в полицию. Действия Скочиленко расценили как «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти» (статья 207.3 УК РФ). Статья предусматривает штраф в размере от 3 до 5 миллионов рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
Журналист Юрий Дудь** отметил несоразмерность наказания совершенному Скочиленко преступлению. Он отметил, что 7 лет за замену ценников способны лишить веры в людей.
— Весной 2022 года Саша Скочиленко поменяла ценники в магазине «Перекресток» на несколько стикеров <…>. Вчера за это ее посадили в тюрьму на 7 лет. Если что, это не фигура речи; преступление, по мнению российского суда, состояло именно в замене ценников. Даже на фоне рутинизации репрессий это выглядит абсолютно чудовищным приговором, который окончательно лишает и сил, и веры в человека, — подчеркнул Дудь.
Приговор Скочиленко режиссер Александр Сокуров назвал «надругательством над народом, над человеком». Он заявил, что девушку судили за ее убеждения, а «содержания преступления» в ее действиях нет.
— Приговор не просто строгий, а беда, чудовищный какой-то. Если говорить просто, то содержания у этого процесса никакого. Это предмет для общественной дискуссии. Это не предмет для прокурора, судьи, тут нет содержания, тут нет преступления. А общественная дискуссия, если бы она могла осуществляться в нашей стране, то она как раз для общественной дискуссии. И тема, и проблема, если угодно. На мой взгляд, это просто унижение судебного процесса — заставлять прокурора и судью заниматься этой ситуацией. Общественное обсуждение должно быть, дискуссия общественная, — заявил режиссер «Газете.Ru».
А вот член Совета по правам человека при президенте РФ, главный редактор ИА Regnum Марина Ахмедова, кажется, не считает приговор Скочиленко чрезмерным.
— Смотрю я на эту художницу, сегодня получившую семь лет за фейки о российской армии. Меняла ценники в магазине на записочки о солдате. Улыбается. Зачем? Ясно же, видно ж, что это — натужная поза. Еще кофтеечку смешную надела. И это — тоже поза. Что-то говорит в своей защитной речи о том, что суд должен принять во внимание ее храбрость — она поступила в соответствии со своими моральными ориентирами и не прогнулась в «плену». А я смотрю и думаю — а там есть хоть какие-то моральные ориентиры, кроме желания быть в образе? Зачем сейчас это притворство? Даже я слушаю этот приговор без улыбки, — написала Ахмедова.
— Очередную умственно отсталую дуру (Александру Скочиленко), приговорили к 7 годам лишения свободы за дискредитацию ВС РФ, — пишет бизнесмен Илья Мерш в Telegram-канале «Старше Эдды».
Срок автора не смущает. Гораздо больше его возмущает, что Скочиленко называют художницей.
— Меня в случае с приговором не устраивает одно, почему преступницу называют художницей? Необходимо, конечно, пересмотреть критерии, по которым людям творческих профессий присваиваются названия должностей, — считает автор «Старше Эдды».
* Украинский полк «Азов» признан в России экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории страны.
** Физическое лицо или СМИ, признанное Минюстом России иностранным агентом.