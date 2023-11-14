Как 21-летняя студентка отбывает срок за закладки вместе с сыном — она родила уже в колонии

Софии 21 год. Она родилась и выросла в Самаре, хорошо училась, поступила в медицинский университет, жила с мамой и сестрой. Во время учебы она решила устроиться на подработку — нашла объявление в интернете, в обычной группе во «ВКонтакте», не поняла сразу, что из себя это представляет, а когда поняла (нужно было делать закладки с наркотиками), было уже слишком поздно. Девушке сказали поработать один месяц, чтобы уйти, но спустя несколько дней ее поймали.