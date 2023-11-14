Как 21-летняя студентка отбывает срок за закладки вместе с сыном — она родила уже в колонии

Софии 21 год. Она родилась и выросла в Самаре, хорошо училась, поступила в медицинский университет, жила с мамой и сестрой. Во время учебы она решила устроиться на подработку — нашла объявление в интернете, в обычной группе во «ВКонтакте», не поняла сразу, что из себя это представляет, а когда поняла (нужно было делать закладки с наркотиками), было уже слишком поздно. Девушке сказали поработать один месяц, чтобы уйти, но спустя несколько дней ее поймали.
На время следствия Софию посадили под домашний арест. Во время него она познакомилась с будущим отцом своего ребенка.
— Где-то спустя 2 месяца у меня случилась задержка. Я прошла тест, и оказалось, он показал 2 полоски, — рассказывает София.
Своего первенца студентка родила уже в колонии — она до последнего не верила, что ее посадят, и была в шоке от приговора. За решеткой ей осталось провести 3 года. Через 1,5 года София хочет подать на УДО, а пока отбывает свое наказание вместе с малышом. Как они живут — смотрите в коротком видео чуть выше.