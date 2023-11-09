Судью, выдавшего ордер на арест Путина, объявили в розыск: новости СВО за 8 ноября

— Относимся к этому спокойно, всё тщательно фиксируем. Если каждое из этих враждебных проявлений принимать близко к сердцу, ничего хорошего не получится.



Художницу из Петербурга предложили отправить в колонию на 8 лет за фейки об армии

Художница Саша Скочиленко может отправиться в колонию на восемь лет. Как сообщил корреспондент «Фонтанки» из зала Василеостровского суда, такой срок для девушки запросил прокурор.



Также государственный обвинитель предложил запретить Саше Скочиленко администрировать интернет-ресурсы в течение трех лет. Прокурор заявил, что, по его мнению, вина художницы полностью доказана.

