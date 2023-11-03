Расплатитесь после СВО. Приставы предлагают должникам идти на службу по контракту

Приставы начали предлагать должникам специфический способ расплатиться по счетам. Мать двоих детей из Красноярска получила уведомление от региональной ФССП, в котором ей предложили отправиться на СВО на службу по контракту и погасить таким образом долги. Разобрались, действительно ли приставы могут отправить в военкомат за долги и обязательно ли после такого нужно туда идти.
Повестка под дворником
Историю женщины по имени Ольга, воспитывающей двоих детей, рассказали корреспонденты NGS24.RU. Женщина не успела своевременно погасить долг из-за развода, и приставы решили «помочь» ей, пригласив на СВО. Ольга нашла два документа на своей машине, когда возвращалась с работы. Под ветровиком лежали повестка о вызове на прием к судебному приставу и направление. В нем было написано, что Ольге «необходимо обратиться в военный комиссариат с заявлением о поступлении на военную службу по контракту».
В письме приставы подчеркнули, что это позволит Ольге погасить долги. Сотрудников ведомства не смутило то, что у женщины нет ни военного билета, ни медицинского образования, зато есть два несовершеннолетних ребенка, которых содержит и опекает женщина в одиночку.
Позже в службе судебных приставов заявили, что не присылали жительнице Красноярска направление в военкомат. В сообщении ГУФССП по Красноярскому краю говорится, что служба не имеет к этому отношения, а пришедший красноярке документ может быть делом рук коллекторов или банка-кредитора.
Насколько это законно
Юрист Евгений Крылов заявил, что в целом в предложении отправиться на СВО нет ничего незаконного.
— Из письма следует, что пристав содействует трудоустройству. Формально ничего противозаконного в этом нет, — заявил Евгений Крылов. — К тому же написано, что обратиться [в военкомат] для службы по контракту. Служба разная бывает.
Юрист Андрей Конышев подтвердил, что приставы и правда могут помогать с работой должникам. Но предложение отправиться на службу по контракту он видит впервые.
— Такая практика существует, что приставы помогают в трудоустройстве: интересуются, почему человек не работает, консультируют, помогают устроиться в фонд занятости. Но предложение заключить контракт — на практике я такого ни разу не встречал.
По словам юристов, несмотря на то что в документе указано о необходимости явиться в военкомат, получивший такое письмо может проигнорировать это предложение.
— Это право. Потому что сформулировано как предложение, а не как повестка с обязанностью, — считает Евгений Крылов.
Андрея Конышева смутил внешний вид документа и то, каким образом его передали женщине.
— Обязанности идти в военкомат нет точно: в документе нет реквизитов того, кто его оставил, — отмечает Андрей Конышев. — Надлежащего уведомления не произошло. Просто положить под дворник — это ерунда какая-то.
Не повестка, а брошюра
Корреспонденты NGS24.RU связались с пресс-службой судебных приставов в Красноярске. Там им ответили, что полученный женщиной документ — не повестка, а всего лишь брошюра.
— Такие рекомендации не персонализированы и носят информирующий характер для должников, так как взыскание задолженности приостанавливается в случае участия должника в боевых действиях в составе ВС Российской Федерации, — передают коллеги слова приставов.
В Главном управлении ФССП по Москве удивились, узнав, что в Красноярске произошла такая ситуация:
— Ничего себе! Это что-то новенькое.
Более подробного комментария в столичном управлении давать не стали, а в пресс-службе федерального ФССП на звонки корреспондента Городских порталов не ответили.
По мнению Андрея Конышева, документ женщине вполне мог принести не пристав, а кто-то другой.
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— У меня вопрос, действительно ли судебные приставы такое разносят, потому что реквизитов самого пристава и его подписи нет, указан только региональный отдел, — усомнился юрист. — Если бы документ был официальный, а не уткой, то реквизит должен быть.