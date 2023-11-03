Расплатитесь после СВО. Приставы предлагают должникам идти на службу по контракту

Насколько это законно

Юрист Евгений Крылов заявил, что в целом в предложении отправиться на СВО нет ничего незаконного.



— Из письма следует, что пристав содействует трудоустройству. Формально ничего противозаконного в этом нет, — заявил Евгений Крылов. — К тому же написано, что обратиться [в военкомат] для службы по контракту. Служба разная бывает.



Юрист Андрей Конышев подтвердил, что приставы и правда могут помогать с работой должникам. Но предложение отправиться на службу по контракту он видит впервые.



— Такая практика существует, что приставы помогают в трудоустройстве: интересуются, почему человек не работает, консультируют, помогают устроиться в фонд занятости. Но предложение заключить контракт — на практике я такого ни разу не встречал.

