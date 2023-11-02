Путин подписал закон об отзыве запрета на ядерные испытания. Что это значит



— Я сейчас не готов сказать, нужно нам или не нужно проводить испытания, но повести себя зеркально в отношениях с Соединенными Штатами, когда они подписали, но не ратифицировали, а мы подписали и ратифицировали, — в принципе, повести себя зеркально с Соединенными Штатами можно, — говорил президент на «Валдае».

