Путин подписал закон об отзыве запрета на ядерные испытания. Что это значит

Президент Владимир Путин подписал закон, отзывающий ратификацию договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Впервые он упомянул о том, что это необходимо, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай». По словам Путина, отказ Вашингтона ратифицировать договор стал причиной отзыва ратификации Россией.
— Я сейчас не готов сказать, нужно нам или не нужно проводить испытания, но повести себя зеркально в отношениях с Соединенными Штатами, когда они подписали, но не ратифицировали, а мы подписали и ратифицировали, — в принципе, повести себя зеркально с Соединенными Штатами можно, — говорил президент на «Валдае».
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году и ратифицирован в 2000 году. Документ подразумевал полное прекращение ядерных испытаний любых видов — каждое подписавшее договор государство обязывалось не производить любой испытательный взрыв ядерного оружия и предотвратить такой взрыв в любом месте, находящемся в его юрисдикции.
Договор подписали 187 государств, однако ратифицировали его не все: например, США, КНР и Израиль подписали документ, но от ратификации отказались.
Закон вступает в силу в день подписания — 2 ноября. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что отзыв ратификации не говорит о намерениях России проводить ядерные испытания.