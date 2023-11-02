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Путин подписал закон об отзыве запрета на ядерные испытания. Что это значит

Последний раз испытания проводились еще в СССР

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Договор о запрете ядерных испытаний ратифицировали в 2000 году

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Президент Владимир Путин подписал закон, отзывающий ратификацию договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Впервые он упомянул о том, что это необходимо, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай». По словам Путина, отказ Вашингтона ратифицировать договор стал причиной отзыва ратификации Россией.


— Я сейчас не готов сказать, нужно нам или не нужно проводить испытания, но повести себя зеркально в отношениях с Соединенными Штатами, когда они подписали, но не ратифицировали, а мы подписали и ратифицировали, — в принципе, повести себя зеркально с Соединенными Штатами можно, — говорил президент на «Валдае».

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году и ратифицирован в 2000 году. Документ подразумевал полное прекращение ядерных испытаний любых видов — каждое подписавшее договор государство обязывалось не производить любой испытательный взрыв ядерного оружия и предотвратить такой взрыв в любом месте, находящемся в его юрисдикции.

Договор подписали 187 государств, однако ратифицировали его не все: например, США, КНР и Израиль подписали документ, но от ратификации отказались.

Закон вступает в силу в день подписания — 2 ноября. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что отзыв ратификации не говорит о намерениях России проводить ядерные испытания.

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