ЧВК «Вагнер» теперь подразделение Росгвардии? Что известно о новом наборе бойцов

На днях из регионов стали поступать сообщения, что ЧВК «Вагнер» вновь набирает рекрутов: сначала появилась информация от пермского представительства, позже стало известно, что набор возобновлен и в Новосибирске, и в Москве. Правда, сведения о новом наборе разнятся: по одним данным, заключать контракты «новобранцы» будут непосредственно с частной военной компанией, по другим — «Вагнер» станет подразделением Росгвардии. В этом материале мы собрали всё, что известно о возвращении «Вагнера» на данный момент.
После начала спецоперации на территории Украины частная военная компания «Вагнер», которая прежде существовала довольно скрытно, стала вполне публичной — появились рекламные кампании и представительства в регионах, активно шел набор добровольцев. Активное развитие ЧВК приостановилось только после событий июня 2023 года, когда конфликт вагнеровцев с Минобороны перерос в вооруженный мятеж. И хотя остановить его удалось за сутки, а уголовное дело против основателя ЧВК Евгения Пригожина было вскоре прекращено, набор наемников в «Вагнер» приостановили. Действующим бойцам предложили варианты: продолжить службу в рядах Минобороны, отправиться домой или уехать в Белоруссию. Сам Пригожин выбрал последний вариант, а позже ассоциированные с ним телеграм-каналы публиковали видео, где Пригожин заявляет, что вагнеровцы ведут разведывательно-поисковые действия в Африке.
23 августа самолет главы ЧВК «Вагнер» разбился, через несколько дней Следственный комитет официально подтвердил гибель Евгения Пригожина в авиакатастрофе. Командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин (именно он имел позывной «Вагнер» и считался правой рукой Пригожина) находился в том же самолете и не выжил.
После смерти Евгения Пригожина в Госдуме заявили, что бойцы ЧВК «Вагнер» массово переходят на службу в Вооруженные силы. Сам Пригожин не раз говорил, что именно с Минобороны вагнеровцы подписывать контракты не хотят, однако случаи перехода в министерство имели место. Еще в июле, после мятежа, стало известно, что бойцы ЧВК «Вагнер», которые заключат контракт с Минобороны, останутся в России под руководством Андрея Трошева — экс-начальника штаба группы «Вагнер» с позывным Седой. Он сейчас занимается формированием добровольческих подразделений — такое поручение дал Владимир Путин 29 сентября.
Имеет ли отношение «новый набор» вагнеровцев к этому формированию добровольческих подразделений, неясно. По одной из версий, «Вагнер» перестала быть ЧВК и стала подразделением Росгвардии. Пермский портал 59.RU со ссылкой на пермского представителя «Вагнер» пишет, что ЧВК вошла в состав Росгвардии и стала ее подразделением, которым руководит сын погибшего Евгения Пригожина Павел. Также Росгвардию упоминают в Новосибирске.
Другая версия гласит, что «Вагнер» остается частной военной компанией и набирает рекрутов для себя — об этом заявил источник MSK1.RU.
— Как компания работала, так и работает. Свои правила, свои кодексы, свои уставы, свои командиры. У нас в этом плане ничего не поменялось, — сообщил источник MSK1.RU.
1 ноября в анонимном телеграм-канале Grey Zone, который ассоциируют с ЧВК «Вагнер», появилось сообщение, что «Группа Вагнера» в свои ряды сотрудников не набирает. И здесь снова упоминается Росгвардия.
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— В настоящий момент идет урегулирование правовых моментов в области законодательства, а также проработка формата индивидуальных контрактов для СВО с руководством ФСВНГ (Росгвардией). Ожидаемая дата появления конкретики — конец ноября или начало декабря, — пишет Grey Zone.
В самой Росгвардии эти данные не опровергли, но и не подтвердили. В ответ на запрос журналиста Городских порталов в структуре сообщили, что не могут ответить на вопросы, сославшись на статью 40 закона о СМИ. В ней говорится, что отказ в предоставлении запрашиваемой информации возможен, только «если она содержит сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную специально охраняемую законом тайну». Какую именно тайну содержит запрашиваемая информация, в ведомстве не обозначили.
В Нижнем Новгороде тем временем уже набрали подразделение, которое состоит преимущественно из экс-вагнеровцев — отряд «Стражи Родины». 1 ноября 50 военнослужащих из этого отряда отправились в зону проведения спецоперации. На официальной странице «Стражей» написано, что устои формирования будут чевэкашные, а инструкторы и штурмовики — военные, бравшие Бахмут, Клещеевку, Курдюмовку.