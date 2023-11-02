ЧВК «Вагнер» теперь подразделение Росгвардии? Что известно о новом наборе бойцов

В самой Росгвардии эти данные не опровергли, но и не подтвердили. В ответ на запрос журналиста Городских порталов в структуре сообщили, что не могут ответить на вопросы, сославшись на статью 40 закона о СМИ. В ней говорится, что отказ в предоставлении запрашиваемой информации возможен, только «если она содержит сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную специально охраняемую законом тайну». Какую именно тайну содержит запрашиваемая информация, в ведомстве не обозначили.

