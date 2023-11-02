ЧВК «Вагнер» снова набирает бойцов в регионах: новости СВО за 1 ноября

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 1 ноября.
ЧВК «Вагнер» снова набирает бойцов в регионах
В нескольких регионах России начался прием добровольцев в ЧВК «Вагнер». О старте набора рассказали 59.RU.
— У нас всё осталось по-прежнему — атрибутика, символика. Набираем тех, кто уже имеет боевой опыт, в том числе уже входил в состав ЧВК. Единственное отличие — берем только людей с гражданки, не из мест лишения свободы, — передает корреспондент 59.RU слова представителя ЧВК из Перми.
Прием добровольцев в «Вагнер» также подтвердили корреспондентам NGS.RU в Новосибирске. В региональном офисе рассказали, что контракты с Росгвардией заключают уже несколько дней. На каких условиях люди вступают в «Вагнер» — неизвестно, в офисе также не пояснили, почему контракты заключаются с Росгвардией.
Еще один центр по набору добровольцев открылся в Москве. Источник в «Вагнере» рассказал MSK1.RU, что в плане работы в ЧВК ничего не поменялось.
— Как компания работала, так и работает. Свои правила, свои кодексы, свои уставы, свои командиры. У нас в этом плане ничего не поменялось, — передает MSK1.RU слова своего источника.
Шойгу заявил, что Украина терпит поражение
Несмотря на поставки нового оружия и истребителей F-16, Украина терпит поражение. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.
Всего за месяц средства ПВО уничтожили 37 самолетов и 6 ракет ATACMS. Шойгу также подчеркнул, что 37 самолетов — это почти в 2 раза больше, чем число обещанных Украине F-16.
По словам министра, при нынешних темпах работы российской ПВО обещанные Украине F-16 закончатся через 20 дней. По словам Шойгу, силы Киева истощаются в атаках, которые заканчиваются безуспешно.
Также Шойгу рассказал о том, что в 2023 году Минобороны подготовило более 94 тысяч специалистов для работы с высокотехнологичным оружием. Свыше 25 тысяч из них задействуют в доукомплектовании группировок войск и группировании формируемых соединений воинских частей.
Глава Минцифры поддержал создание кибервойск
Глава Минцифры Максут Шадаев поддержал идею создать российские кибервойска. Это может стать одной из форм контрактной службы, заявил он во время интервью CNews.
— Сейчас контрактная служба работает, люди идут и заключают договоры. Если в таком виде, то, наверное, можно обсуждать, чтобы идти и заключать договор в войсках спецвида, связанных с киберобеспечением, — отметил Шадаев.
Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин предложил создать кибервойска в составе Росгвардии.
Байден не поддержит законопроект о помощи Израилю без Украины
Президент США Джо Байден наложит вето на законопроект о выделении помощи Израилю, если в нем не будут учтены интересы Украины. Об этом сообщили в бюджетном управлении Белого дома.
В ведомстве добавили, что помощь Израилю и Украине должна быть выделена в рамках одного пакета, разделение помощи грозит национальной безопасности страны.
На прошлой неделе Белый дом запросил дополнительные средства на помощь Израилю и Украине. Власти США предложили пакет помощи странам в размере 106 миллиардов долларов. Судьба запроса остается под вопросом.
Над Севастополем работали системы ПВО
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Сегодня над Севастополем работали системы ПВО. Военные уничтожали «большое количество разнообразных воздушных целей», написал глава региона Михаил Развожаев в телеграм-канале.
— Главное — не находиться на открытом пространстве. В случае работы ПВО основную опасность представляют осколки, — написал Развожаев.
В это же время над Крымским мостом применили дымовую завесу. Движение через мост было остановлено, наземный и морской общественный транспорт временно не работал.