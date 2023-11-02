ЧВК «Вагнер» снова набирает бойцов в регионах: новости СВО за 1 ноября

Прием добровольцев в «Вагнер» также подтвердили корреспондентам NGS.RU в Новосибирске. В региональном офисе рассказали, что контракты с Росгвардией заключают уже несколько дней. На каких условиях люди вступают в «Вагнер» — неизвестно, в офисе также не пояснили, почему контракты заключаются с Росгвардией.



Еще один центр по набору добровольцев открылся в Москве. Источник в «Вагнере» рассказал MSK1.RU, что в плане работы в ЧВК ничего не поменялось.



— Как компания работала, так и работает. Свои правила, свои кодексы, свои уставы, свои командиры. У нас в этом плане ничего не поменялось, — передает MSK1.RU слова своего источника.