«Я из любой жопы выбиралась»: дизайнер из Новосибирска заработала на яхту в Гватемале, но вернулась в Сибирь и все потеряла

Дизайнер Карлова была востребована в столице: занималась графическим дизайном, делала сайты, логотипы. Сотрудничала как с популярными мировыми брендами, например, AKAI, так и с известными деятелями рунета — Касперским и Антоном Носиком. Но обычная жизнь в Москве ее не устраивала — с самого детства хотелось увидеть мир.

— Первый раз я случайно съездила в Эквадор. Это был 2006 год, туда поехали знакомые, и я с ними рванула. Потом побывала в Германии. Меня всё настолько впечатлило, что через какое-то время я поняла: надо переезжать. Москва мне в целом нравилась, но ритм ее меня утомил: ты тратишь там все, что зарабатываешь, да и климат мне не подходил. Я и подумала: почему не жить в тропиках за меньше деньги? И тогда снова уехала в Эквадор, — вспоминает Марина.

