«Попал под горячую руку». Хирург — о том, как протестующие в аэропорту Махачкалы приняли его за еврея и забрали паспорт

Вечером 29 октября несколько тысяч человек прорвались в аэропорт Махачкалы (Уйташ) из-за прилета рейса из Израиля. Протестующие отнимали у прилетевших пассажиров паспорта, чтобы проверить, есть ли среди них израильтяне. В числе пострадавших от агрессивно настроенной толпы оказался и врач-хирург Дильшот Мамадалиев.
MSK1.RU разобрался в подробностях скандальной истории и поговорил с врачом о деталях случившегося.
Дильшот Мамадалиев родился в Смоленске, а последнее время работает сердечно-сосудистым хирургом, флебологом в московском Национальном медико-хирургическом центре имени
В Дагестан врач отправился в гости к своему другу. О том, что происходит в аэропорту Махачкалы, Мамадалиев не знал. Единственное, что ему сообщили, это то, что водитель, который должен был его встретить, не сможет приехать из-за пробок.
— Никакой информации ни у кого не было (речь о беспорядках в аэропорту. — Прим. ред.). Просто сел в самолет, прилетел из Москвы (Шереметьево) в Махачкалу, и всё, — поделился с MSK1.RU Дильшот Мамадалиев. — Мне рекомендовали продвинуться за территорию аэропорта, чтобы выйти, и ближе к выходу за территорию, где шлагбаумы, меня задержали.
Участники массовых беспорядков в аэропорту Уйташ окружили врача. Ролик, на котором протестующие в агрессивной форме допрашивают врача о его национальности и требуют предъявить паспорт, облетел социальные сети. На видео Дильшот просит вернуть его паспорт со словами: «Я не убегаю от вас».
— Вежливые люди. Немного поговорил с ними, пришлось отдать паспорт, — рассказал MSK1.RU Дильшот Мамадалиев. — Остановили, спросили, откуда я прилетел, я сказал, что из Москвы, из Шереметьево. Они сказали: «Мы тебе не верим, какой ты нации?» Ну я и сказал правду — я наполовину узбек, а мама у меня русская, и родился в Смоленске.
По словам Мамадалиева, протестующие требовали документы у всех прилетевших в Махачкалу пассажиров.
— Проверяли паспорта действительно у всех, кто проходил, — я, видимо, выглядел подозрительно, — рассказал MSK1.RU врач. — Автобус задержали, он пустой был, никого не было внутри. А я попал под горячую руку.
Из разъяренной толпы врача вывел сотрудник правоохранительных органов. Документ ему вернули.
— В момент появился сотрудник полиции, обнял меня крепко и в сторону отвел, — вспоминает Дильшот Мамадалиев. — Этому сотруднику отдельная благодарность. Мне вернули паспорт, всё замечательно, не пострадал совершенно.
Дильшот заявил, что с пониманием относится к произошедшему.
— У меня много знакомых и друзей-дагестанцев. Прекрасные, воспитанные люди. Видимо, волнение, эмоции у людей, они сопереживают собратьям. Я всё понимаю прекрасно.
Напомним, вечером 29 октября в Махачкале произошли массовые беспорядки: тысячи человек прорвались на территорию аэропорта Уйташ, выломали двери терминала и выбежали на взлетно-посадочную полосу. Поводом для бунта стал прилет рейса из Тель-Авива: протестующие пытались проверять паспорта у пассажиров, чтобы найти среди них израильтян.
В ходе происшествия пострадали не менее двадцати человек. Подробнее об этом мы рассказывали в онлайн-репортаже, а всё, что известно о случившемся, MSK1.RU публикует в отдельном сюжете.