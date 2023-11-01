«Попал под горячую руку». Хирург — о том, как протестующие в аэропорту Махачкалы приняли его за еврея и забрали паспорт

В Дагестан врач отправился в гости к своему другу. О том, что происходит в аэропорту Махачкалы, Мамадалиев не знал. Единственное, что ему сообщили, это то, что водитель, который должен был его встретить, не сможет приехать из-за пробок.



— Никакой информации ни у кого не было (речь о беспорядках в аэропорту. — Прим. ред.). Просто сел в самолет, прилетел из Москвы (Шереметьево) в Махачкалу, и всё, — поделился с MSK1.RU Дильшот Мамадалиев. — Мне рекомендовали продвинуться за территорию аэропорта, чтобы выйти, и ближе к выходу за территорию, где шлагбаумы, меня задержали.