Новые законы с 1 ноября 2023 года: что вступает в силу и каких изменений ждать

В ноябре мобилизованные получат дополнительные выплаты, а жители Крайнего Севера отправятся на осенний призыв. Прибавку к пенсии получат и пожилые россияне, но не все. Заработает новая программа льготной ипотеки, для автомобилей введут новые требования, а за навязывание услуг будут штрафовать. Кроме того, в первую неделю ноября нас ждут затяжные выходные. Обо всём этом и не только рассказываем в нашем обзоре.
Мобилизованные получат дополнительные выплаты
Дополнительные выплаты начнут получать мобилизованные для участия в СВО военные пенсионеры, а также те из них, кто подписал контракт с Минобороны. Об этом говорится в указе президента от 11 сентября. Раньше при мобилизации или подписании контракта они теряли военную пенсию по выслуге лет, но теперь получат вместо нее компенсацию.
Компенсация будет выплачиваться ежемесячно и составит 100% от потерянной из-за возвращения в войска пенсии. При этом выплата компенсирует весь период, начиная с повторного поступления на службу, и проводится дополнительно к обычному денежному довольствию участников СВО.
Пенсии повысят (но не всем)
Прибавку к пенсии получат пожилые россияне, которым уже исполнилось 80 лет. Повышение произойдет автоматически на основании данных Соцфонда. Кроме того, прибавка в размере 7567 рублей 33 копейки начислится россиянам с первой группой инвалидности.
Треть от этой суммы (2522,44 рубля) получат пенсионеры, у которых появился иждивенец: например, один из супругов вышел на пенсию, размер которой оказался меньше, чем у второго. Для получения этой выплаты нужно будет обратиться в Соцфонд.
Проиндексируют выплаты и тем, кто продолжал работать после выхода на пенсию, но уволился три месяца назад. Для тех, кто вышел на пенсию из сферы гражданской авиации и угольной промышленности, а также имеет значительный стаж работы на Севере, размер дополнительных выплат также изменится.
Заработает новая льготная программа ипотеки
Новая программа льготной ипотеки — «Арктическая ипотека» — вступает в действие с 1 ноября. Согласно ее условиям, на покупку жилья в арктической зоне можно взять кредит по ставке 2% годовых. Но получить такой кредит смогут не все. Потенциальные получатели — семьи, в которых обоим супругам не больше 35 лет, а также родители-одиночки не старше 35 лет с несовершеннолетним ребенком.
Кроме того, на арктическую ипотеку смогут претендовать врачи и учителя, если они не меньше пяти лет проработали в зоне Арктики, а также те, кто переселился в эту зону с Украины. Жилье по арктической ипотеке можно будет купить в Мурманской области, арктической части Карелии, Коми, Красноярского края и Архангельской области, а также в Ненецком автономном округе — всего в программе перечислен 131 населенный пункт.
Сейчас в России действует аналогичная программа дальневосточной ипотеки.
Жители Крайнего Севера отправятся на осенний призыв
С 1 ноября начинается призыв на срочную службу жителей районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Он стартует на месяц позже, чем на остальной территории России, из-за климатических условий.
Призыв затронет территории 10 регионов, которые относятся к районам Крайнего Севера, — это Республика Коми, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Пермский, Красноярский и Камчатский края, Иркутская, Амурская, Магаданская и Сахалинская области. Под него попадают мужчины 18–27 лет.
Закончится же призыв в северных районах одновременно с другими регионами России — 31 декабря, и составит 61 день. Мы рассказывали о том, какие правила действуют для срочников во время этого призыва.
Изменится закон о банкротстве
С 3 ноября вступают в силу изменения, которые внесли в закон о банкротстве. Теперь россияне смогут претендовать на внесудебное банкротство, если их задолженность составляет от 25 тысяч до 1 миллиона рублей. Раньше эти границы были на уровне от 50 до 500 тысяч рублей.
Также вдвое сократится срок, после которого можно снова подавать на банкротство — он будет составлять 5 лет (сейчас 10).
За навязывание услуг будут штрафовать
За навязывание покупателям дополнительных товаров, работ и услуг начнут штрафовать. Максимальный размер штрафа — 40 тысяч рублей. Также появляется ответственность за необоснованный отказ в рассмотрении жалоб покупателей, связанных с нарушением их прав, и уклонение от этого — штраф составит до 300 тысяч рублей.
— Принятие закона создаст дополнительную защиту граждан от недобросовестных продавцов. Зачастую в договор купли-продажи включаются условия об обязательном приобретении дополнительного товара или услуги, — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. — Например, при покупке автомобиля в автосалоне человеку навязывают заключение договора страхования с конкретной компанией. В результате покупатель несет лишние расходы.
Введут новые требования для автомобилей
С начала ноября правительство собирается вернуть обязательство по установке антиблокировочных систем (ABS) на производимые в России автомобили. Об этом говорилось в презентации доработанного пакета изменений техрегламента «О безопасности колесных транспортных средств». Норму могут ввести специальным постановлением правительства.
Также изменения коснутся минимально разрешенного экологического класса двигателей автомобилей, которые выпускают в России. Его хотят повысить с «Евро-0» до «Евро-2». Упрощенные требования к производству машин могут продлить до февраля 2024 года.
Бонус: как отдыхаем в ноябре
День народного единства, который отмечают 4 ноября, в этом году выпадает на субботу, поэтому выходной перенесут на понедельник — 6 ноября. Таким образом, в ноябре у нас будет 21 рабочий день и 9 выходных. Вот как выглядит календарь.
Но и это еще не всё: по закону предпраздничный день сокращается на один час, так что пятница, 3 ноября, станет еще приятнее. А для тех работников, чью работу нельзя сократить, предусмотрена компенсация за переработку.