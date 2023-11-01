Новые законы с 1 ноября 2023 года: что вступает в силу и каких изменений ждать

Мобилизованные получат дополнительные выплаты

Дополнительные выплаты начнут получать мобилизованные для участия в СВО военные пенсионеры, а также те из них, кто подписал контракт с Минобороны. Об этом говорится в указе президента от 11 сентября. Раньше при мобилизации или подписании контракта они теряли военную пенсию по выслуге лет, но теперь получат вместо нее компенсацию.

Компенсация будет выплачиваться ежемесячно и составит 100% от потерянной из-за возвращения в войска пенсии. При этом выплата компенсирует весь период, начиная с повторного поступления на службу, и проводится дополнительно к обычному денежному довольствию участников СВО.