«Наши разнесли бы здесь всё в щепки». Как живет Дагестан после массового погрома в аэропорту

С протестующими, которые прорвались на взлетные полосы, не справлялась полиция. К конфликту подключились местные власти и даже спецназ. Негодующие люди тем временем забирались на машины ДПС, кричали: «Аллаху Акбар» и размахивали плакатами: «Детоубийцам здесь не место».



За происходящим беспокойная мать, как и вся страна, следила через экран телефона. Сейчас же она темным платком пыталась спрятать от подруг раскрасневшееся от слез лицо и всё время спрашивала у сотрудников Шереметьево, не отменят ли вылет в Дагестан.

