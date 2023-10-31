«Трудиться буду до деревянного макинтоша». Как выживает пенсионерка на 10 тысяч рублей. Бывает и меньше

— Училась я в институте водного транспорта в Новосибирске. Бросила из-за ребенка. Закончила речное училище. А потом — хорошая работа, мне повезло в жизни! — делится Надежда Валентиновна.



Первый раз на Севере она пошла в навигацию 1975 года. Тогда еще студентка. И доставляла разные грузы — еду, уголь — на протяжении долгих лет.



— Прекрасное было время. Выходишь на Обскую губу, а там на лодках к тебе подъезжают. И предлагают взять огромного осетра, а в нем — три литра черной икры. Рыбы наелись. Прекрасная работа была! Мне очень нравились эти костры, уха на берегу, звезды, северное сияние, обалденная романтика! — ностальгирует женщина.

