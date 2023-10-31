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Кризис-2023

«Трудиться буду до деревянного макинтоша». Как выживает пенсионерка на 10 тысяч рублей. Бывает и меньше

Рассказываем, на чём она экономит и что ей приходится делать, чтобы выжить

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Из-за низкой пенсии женщина пошла в суд

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Надежда Баластрова — обычная пенсионерка из Тюмени. Любит заниматься своим огородом, пока может — работает. Последнее — вынужденно. Ее пенсия не превышает 10 тысяч рублей. Да-да, в Тюмени, где, казалось бы, северные пенсии и высокие зарплаты. Она получала и по девять тысяч, потом выплаты чуть повысили. А год назад ей пришло и вовсе восемь тысяч. Хотя официально власти заявляют, что минимальная пенсия по стране составляет 12 263 рубля, к слову, в Тюменской области ее минимальный размер такой же. Как нам заявляют, пенсия у стариков не может быть меньше прожиточного минимума, вот и недавно министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что неработающих россиян, которые получают пенсию ниже прожиточного минимума пенсионера (12 363 рубля), в стране нет. Но может, их нет, потому что старики вынуждены идти работать, чтобы не умереть с голоду? Впрочем, в правительстве есть свое мнение на этот счет.

Например, министр финансов Антон Силуанов сделал свой вывод, почему пенсионеры не идут работать: «Пенсии с учетом индексации, особенно в последние два года, существенно подросли. Если идти работать, то работодатели не всегда предлагают достойные зарплаты», — заявил Антон Силуанов (цитата по ТАСС). То есть, по мнению Силуанова, старики не работают из-за высоких пенсий. Из 35 миллионов пенсионеров работает всего семь. Министр назвал еще две причины: здоровье пенсионеров и их занятность уходом за внуками. В общем, за стариков власть спокойна, итак выживут. Между тем в стране немалая часть пенсионеров, у которых пособие по старости недотягивает до прожиточного минимума, а составляет 8–10 тысяч рублей. Можно ли прожить на такие деньги?

Героиня наших коллег из 72.RU относится именно к такой категории. Она пошла работать, потому что на пенсию ей просто не выжить. Подробности — в этом материале.

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«Видимо, не заработали»

Надежда Валентиновна проработала почти 30 лет на флоте. В советское время наравне с мужчинами помогала обустраивать северные регионы СССР — именно туда, когда была навигация, и ездила Баластрова в составе флота. Выполняла самые разные работы, возила разные грузы, которые были необходимы советским людям в суровых условиях.

— Училась я в институте водного транспорта в Новосибирске. Бросила из-за ребенка. Закончила речное училище. А потом — хорошая работа, мне повезло в жизни! — делится Надежда Валентиновна.

Первый раз на Севере она пошла в навигацию 1975 года. Тогда еще студентка. И доставляла разные грузы — еду, уголь — на протяжении долгих лет.

— Прекрасное было время. Выходишь на Обскую губу, а там на лодках к тебе подъезжают. И предлагают взять огромного осетра, а в нем — три литра черной икры. Рыбы наелись. Прекрасная работа была! Мне очень нравились эти костры, уха на берегу, звезды, северное сияние, обалденная романтика! — ностальгирует женщина.

По ее словам, она почти тридцать лет отдала флоту. Не смогла выйти на пенсию с первого раза, начальство попросило немного задержаться и выйти на пенсию чуть позже.

— И работали, и зарабатывали. Но вот на пенсию, видимо, не заработали, — рассказывает Надежда Валентиновна.

На заслуженный отдых женщина вышла в 2012 году, и ей сразу назначили такую низкую пенсию. Все ее походы в органы власти, чтобы добиться нормального соцпособия, успехом не увенчались. Несколько раз, по ее словам, и вовсе выходила комичная ситуация.

— Вышло какое постановление — тем, кто вырастил двоих детей, положена доплата в 250 рублей. Собрала, как и положено матери двоих детей, документы, пошла в МФЦ, написала заявление. Потом мне из фонда пришло письмо, что мне такая выплата не положена. Больше того, если начнут пересчитывать, то пенсия получится еще меньше. Причину не назвали, — с улыбкой вспоминает женщина.

И это еще не всё. По ее словам, деньги, которые приходят на карточку, всегда меньше, чем по бумагам. Обычно это 200–300 рублей, но причину, по которой так происходит, ей не назвали. Но в декабре 2022 года пенсионерка недосчиталась тысячи рублей.

— Пришло 8 тысяч. Начала возмущаться, пришла в фонд, попросила мне дать документы, почему у меня удержали тысячу рублей. В ответ: «А кто вам сказал, что у вас что-то удержали?» Бумагу так и не дали. У меня даже соседка обалдела от такой суммы, — говорит Надежда Валентиновна.

Сейчас пенсионерка подала в суд. Первое заседание по ее заявлению состоится в середине ноября, и мы расскажем о нем.

«Трудиться буду до деревянного макинтоша»

Маленькая пенсия вынудила женщину искать работу. Повезло — уже несколько лет она возглавляет ТСЖ, в свои 66 лет занята многоквартирным домом, в котором сама и живет. Ее офис — в соседнем подъезде. Женщина следит за всем, что происходит с многоквартирником.

— Не представляю, как жить, если не работать. Трудиться буду до деревянного макинтоша, видимо, пока есть силенки. Завтра не будет, и всё, — говорит Надежда Валентиновна.

И, конечно, очень сильно помогает сын. Женщина честно признается, что не представляет, что бы без него делала. Но и на шее у него она сидеть не хочет, хоть сын ее постоянно выручает.

Большое подспорье для нее — собственный участок. Там она выращивает стандартный набор, который, кажется, есть у всех дачников: картошка, морковь, капуста. В этом году она разбила там и собственный сад, посадив несколько деревьев.

— Нравится мне на грядках возиться. Не знаешь, что будет завтра в стране, вот и подстраховываешься, — рассказывает пенсионерка.

Участок остался от родителей. Отец долгое время работал начальником станции в Ялуторовском районе. Сам дом, который был на земле, сгорел. Теперь пенсионерка временно обитает в аварийной двухэтажке, которая стоит в небольшом поселке. Квартиры пустые, в одной из них Надежда Валентиновна ночует. Но добраться до участка ей проблематично — трассу расширили и обещали убрать поворот в сторону Беркута.

Свой участок помогает ей экономить. В магазин она принципиально не ходит, всё необходимое покупает на продуктовых базах — масло, мясо и сахар. Задумывается о том, чтобы сменить квартиру на жилье меньшего размера, чтобы не платить огромные коммунальные платежи.

— Независимо от того, что творится на земле, я всё равно счастливый человек, — заявляет Надежда Валентиновна.

А может ли быть такая маленькая пенсия?

А может ли быть пенсия меньше прожиточного минимума и нормальная ли эта ситуация? Оказывается, что такое может быть и влияют на это два ключевых фактора. Об этом в беседе с корреспондентом 72.RU рассказал Никита Масленников, экономист, ведущий эксперт центра технических технологий.

— Такие случаи бывают. В любом случае надо разбираться индивидуально. На пенсию влияют два главных фактора — это стаж и зарплата. От этого расчет идет пенсионного коэффициента. Может быть, вы работаете 25 лет, но с официальной зарплатой в пять тысяч рублей. Помимо двух основных факторов, могут быть и индивидуальные причины — это и ошибки в социальном фонде, и какие-то недостатки в документах, — рассказывает экономист.

Если вы считаете, что ваша пенсия несправедлива, то можно обратиться в соответствующие органы или суд.

— Надо бить в колокола, выяснять. Можно обратиться в социальный фонд или в соответствующие органы власти, — считает эксперт.

Мы будем следить за ситуацией.

Ранее мы рассказывали, что правительство одобрило проект бюджета социального фонда на 2024 год. Это ведомство занимается пенсиями и пособиями — в 2023 году в него объединили Фонд социального страхования и Пенсионный фонд. Документ еще не принят окончательно — его предстоит рассмотреть Госдуме, согласовать Совфеду и, наконец, подписать президенту. Показываем, насколько увеличатся социальные пособия.

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