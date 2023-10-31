«Трудиться буду до деревянного макинтоша». Как выживает пенсионерка на 10 тысяч рублей. Бывает и меньше

Надежда Баластрова — обычная пенсионерка из Тюмени. Любит заниматься своим огородом, пока может — работает. Последнее — вынужденно. Ее пенсия не превышает 10 тысяч рублей. Да-да, в Тюмени, где, казалось бы, северные пенсии и высокие зарплаты. Она получала и по девять тысяч, потом выплаты чуть повысили. А год назад ей пришло и вовсе восемь тысяч. Хотя официально власти заявляют, что минимальная пенсия по стране составляет
Например, министр финансов Антон Силуанов сделал свой вывод, почему пенсионеры не идут работать: «Пенсии с учетом индексации, особенно в последние два года, существенно подросли. Если идти работать, то работодатели не всегда предлагают достойные зарплаты», — заявил Антон Силуанов (цитата по ТАСС). То есть, по мнению Силуанова, старики не работают из-за высоких пенсий. Из 35 миллионов пенсионеров работает всего семь. Министр назвал еще две причины: здоровье пенсионеров и их занятность уходом за внуками. В общем, за стариков власть спокойна, итак выживут. Между тем в стране немалая часть пенсионеров, у которых пособие по старости недотягивает до прожиточного минимума, а составляет
Героиня наших коллег из 72.RU относится именно к такой категории. Она пошла работать, потому что на пенсию ей просто не выжить. Подробности — в этом материале.
«Видимо, не заработали»
Надежда Валентиновна проработала почти
— Училась я в институте водного транспорта в Новосибирске. Бросила из-за ребенка. Закончила речное училище. А потом — хорошая работа, мне повезло в жизни! — делится Надежда Валентиновна.
Первый раз на Севере она пошла в навигацию 1975 года. Тогда еще студентка. И доставляла разные грузы — еду, уголь — на протяжении долгих лет.
— Прекрасное было время. Выходишь на Обскую губу, а там на лодках к тебе подъезжают. И предлагают взять огромного осетра, а в нем — три литра черной икры. Рыбы наелись. Прекрасная работа была! Мне очень нравились эти костры, уха на берегу, звезды, северное сияние, обалденная романтика! — ностальгирует женщина.
По ее словам, она почти тридцать лет отдала флоту. Не смогла выйти на пенсию с первого раза, начальство попросило немного задержаться и выйти на пенсию чуть позже.
— И работали, и зарабатывали. Но вот на пенсию, видимо, не заработали, — рассказывает Надежда Валентиновна.
На заслуженный отдых женщина вышла в 2012 году, и ей сразу назначили такую низкую пенсию. Все ее походы в органы власти, чтобы добиться нормального соцпособия, успехом не увенчались. Несколько раз, по ее словам, и вовсе выходила комичная ситуация.
— Вышло какое постановление — тем, кто вырастил двоих детей, положена доплата в 250 рублей. Собрала, как и положено матери двоих детей, документы, пошла в МФЦ, написала заявление. Потом мне из фонда пришло письмо, что мне такая выплата не положена. Больше того, если начнут пересчитывать, то пенсия получится еще меньше. Причину не назвали, — с улыбкой вспоминает женщина.
И это еще не всё. По ее словам, деньги, которые приходят на карточку, всегда меньше, чем по бумагам. Обычно это
— Пришло 8 тысяч. Начала возмущаться, пришла в фонд, попросила мне дать документы, почему у меня удержали тысячу рублей. В ответ: «А кто вам сказал, что у вас что-то удержали?» Бумагу так и не дали. У меня даже соседка обалдела от такой суммы, — говорит Надежда Валентиновна.
Сейчас пенсионерка подала в суд. Первое заседание по ее заявлению состоится в середине ноября, и мы расскажем о нем.
«Трудиться буду до деревянного макинтоша»
Маленькая пенсия вынудила женщину искать работу. Повезло — уже несколько лет она возглавляет ТСЖ, в свои
— Не представляю, как жить, если не работать. Трудиться буду до деревянного макинтоша, видимо, пока есть силенки. Завтра не будет, и всё, — говорит Надежда Валентиновна.
И, конечно, очень сильно помогает сын. Женщина честно признается, что не представляет, что бы без него делала. Но и на шее у него она сидеть не хочет, хоть сын ее постоянно выручает.
Большое подспорье для нее — собственный участок. Там она выращивает стандартный набор, который, кажется, есть у всех дачников: картошка, морковь, капуста. В этом году она разбила там и собственный сад, посадив несколько деревьев.
— Нравится мне на грядках возиться. Не знаешь, что будет завтра в стране, вот и подстраховываешься, — рассказывает пенсионерка.
Участок остался от родителей. Отец долгое время работал начальником станции в Ялуторовском районе. Сам дом, который был на земле, сгорел. Теперь пенсионерка временно обитает в аварийной двухэтажке, которая стоит в небольшом поселке. Квартиры пустые, в одной из них Надежда Валентиновна ночует. Но добраться до участка ей проблематично — трассу расширили и обещали убрать поворот в сторону Беркута.
Свой участок помогает ей экономить. В магазин она принципиально не ходит, всё необходимое покупает на продуктовых базах — масло, мясо и сахар. Задумывается о том, чтобы сменить квартиру на жилье меньшего размера, чтобы не платить огромные коммунальные платежи.
— Независимо от того, что творится на земле, я всё равно счастливый человек, — заявляет Надежда Валентиновна.
А может ли быть такая маленькая пенсия?
А может ли быть пенсия меньше прожиточного минимума и нормальная ли эта ситуация? Оказывается, что такое может быть и влияют на это два ключевых фактора. Об этом в беседе с корреспондентом 72.RU рассказал Никита Масленников, экономист, ведущий эксперт центра технических технологий.
— Такие случаи бывают. В любом случае надо разбираться индивидуально. На пенсию влияют два главных фактора — это стаж и зарплата. От этого расчет идет пенсионного коэффициента. Может быть, вы работаете
Если вы считаете, что ваша пенсия несправедлива, то можно обратиться в соответствующие органы или суд.
— Надо бить в колокола, выяснять. Можно обратиться в социальный фонд или в соответствующие органы власти, — считает эксперт.
Мы будем следить за ситуацией.
Ранее мы рассказывали, что правительство одобрило проект бюджета социального фонда на 2024 год. Это ведомство занимается пенсиями и пособиями — в 2023 году в него объединили Фонд социального страхования и Пенсионный фонд. Документ еще не принят окончательно — его предстоит рассмотреть Госдуме, согласовать Совфеду и, наконец, подписать президенту. Показываем, насколько увеличатся социальные пособия.