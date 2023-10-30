Обычный антисемитизм или тщательная обработка населения? Эксперты рассказали о причинах беспорядков в Махачкале

Вечером 29 октября больше тысячи человек прорвались в аэропорт Махачкалы (Уйташ) из-за прилета рейса из Израиля. Как сообщали СМИ, протестующие проверяли паспорта у тех, кто выезжал с территории. Часть из них проникла прямо на взлетное поле. В результате столкновений пострадали 20 человек, в том числе и полицейские.
Корреспондент MSK1.RU узнала у экспертов, почему начались протесты и что будет в регионе дальше.
Почему произошел протест?
Директор Центра исламоведческих исследований АН Республики Татарстан Ринат Патеев рассказал MSK1.RU, что ситуация «выплеснулась» таким образом из-за накала эмоций.
— Перевести поддержку Палестинского народа в проявление обычного антисемитизма — это не самая лучшая идея со стороны как минимум тех людей, которые в этом участвовали, — добавил исследователь в разговоре с MSK1.RU.
Патеев объяснил корреспонденту MSK1.RU, что чувства подавляющего большинства уммы (исповедующих ислам. — Прим. ред.) понятны, они сочувствуют братьям по вере, переживают за Палестину.
— Дагестан, по сравнению с другими северокавказскими республиками, наиболее поликультурный регион с очень пестрой этнической и конфессиональной картиной. Там бывают такие проявления по разным поводам, не только религиозным и национальным, — объяснил эксперт MSK1.RU.
По его словам, была проведена «предварительная обработка населения». Сначала в телеграм-каналах появилась информация о том, что жители Израиля приехали в гостиницу в Хасавюрте. Потом внимание перебросили на аэропорт.
Какую роль сыграли телеграм-каналы?
— Понятно, что за организацией стоят какие-то конкретные люди, которые очевидно ни к самому Дагестану, ни к интересам палестинцев вообще никакого отношения не имеют, — заявил Патеев в разговоре с MSK1.RU.
Исламовед, политолог, секретарь-координатор Кавказского геополитического клуба Яна Амелина рассказала MSK1.RU, что телеграм-каналы вроде «Утра Дагестана», который частично координировал выход людей, активно призывают людей к антиправительственным действиям.
Она рассказала MSK1.RU, что считает необходимым закрывать подобные каналы, искать людей, которые ответственны за разжигание ненависти, искать администраторов, пока ситуация не ухудшилась.
Что будет дальше?
Ринат Патеев объяснил корреспонденту MSK1.RU, что большинство людей на подобное проявление «поддержки» отреагировало отрицательно, а это должно усмирить взбунтовавшихся.
По его словам, ситуация вокруг Палестины среди мусульман обсуждается очень эмоционально. Патеев считает, что это будет продолжаться и дальше, публичные проявления могут произойти еще раз.
— В целом я надеюсь, что поддержку Палестины и позицию против войны в Израиле мусульмане России не обернут в обычный антисемитизм. Это в истории мы уже проходили. И этого делать не надо, — выразил надежду эксперт в разговоре с MSK1.RU.
Патеев напомнил, что в 90-е, когда напряженность в Чечне пытались перебросить на Дагестан, народу хватило мудрости объединиться и этому противостоять.
— Я думаю, что здравомыслящих людей там всё равно гораздо больше, об этом не надо забывать, — рассказал исламовед MSK1.RU.
Ранее редакция MSK1.RU поговорила с жителями Махачкалы о том, что сейчас происходит в городе.Также мы собрали всё, что известно о произошедшем, в одно видео.