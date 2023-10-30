Обычный антисемитизм или тщательная обработка населения? Эксперты рассказали о причинах беспорядков в Махачкале

Почему произошел протест?

Директор Центра исламоведческих исследований АН Республики Татарстан Ринат Патеев рассказал MSK1.RU, что ситуация «выплеснулась» таким образом из-за накала эмоций.

— Перевести поддержку Палестинского народа в проявление обычного антисемитизма — это не самая лучшая идея со стороны как минимум тех людей, которые в этом участвовали, — добавил исследователь в разговоре с MSK1.RU.

Патеев объяснил корреспонденту MSK1.RU, что чувства подавляющего большинства уммы (исповедующих ислам. — Прим. ред.) понятны, они сочувствуют братьям по вере, переживают за Палестину.