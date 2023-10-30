«Ребенок лежал у меня на ноге». Молодая мама рассказала, как полчаса висела в лифте вниз головой

В Свердловской области молодую маму «зажевало» в лифте. ЧП случилось 21 октября в Нижнем Тагиле. Девушка заходила в кабину с четырехмесячным сыном, но успела только закатить коляску, когда подъемник неожиданно тронулся вверх. Ее ноги затянуло вместе с лифтом на второй этаж, а сама она повисла вниз головой. И провела в таком положении около получаса, пока ее не вызволили спасатели. Подробности происшествия она рассказала журналистам — смотрите видео чуть выше.
— У меня просто нога была в другую сторону повернута, а другая коленка была раздроблена, все эти связки порваны, — поделилась Екатерина. — Ребенок с коляской перевернулся, и он прямо на ноге у меня лежал. Ладно, хоть он в люльке у меня был, [хорошо], что ребенок был пристегнут. Он, может, вообще в шахту у меня бы улетел, там было расстояние.
Из лифта Екатерину вызволяли спасатели. Девушку увезли на скорой с переломом обеих ног. В больнице ее прооперировали. В лифтовой компании обвинили в ЧП саму пострадавшую. Говорят, она нарушила правила эксплуатации: нажала кнопку, стоя в проеме дверей. Но эксперты уверены, что подъемник был неисправен.
— Лифт не должен ехать, пока двери полностью не закроются. Есть небольшой допуск в нижней части дверей кабины, если там что-то попало, — говорит Алексей Захаров, первый вице-президент Национального лифтового союза. — Но в целом тут говорить не о чем, лифт не должен ехать.
Лифту в этом доме почти четверть века, срок его службы истекает в 2026-м. Буквально в октябре «Тагиллифт» проводил техобслуживание подъемника и никаких нарушений в работе не выявили. После ЧП следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Если виновного установят, ему грозит до шести лет колонии.
Уже известно, что лифт, который покалечил молодую маму в Нижнем Тагиле, не проходил госпроверку.