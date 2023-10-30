«Ребенок лежал у меня на ноге». Молодая мама рассказала, как полчаса висела в лифте вниз головой

— У меня просто нога была в другую сторону повернута, а другая коленка была раздроблена, все эти связки порваны, — поделилась Екатерина. — Ребенок с коляской перевернулся, и он прямо на ноге у меня лежал. Ладно, хоть он в люльке у меня был, [хорошо], что ребенок был пристегнут. Он, может, вообще в шахту у меня бы улетел, там было расстояние.



Из лифта Екатерину вызволяли спасатели. Девушку увезли на скорой с переломом обеих ног. В больнице ее прооперировали. В лифтовой компании обвинили в ЧП саму пострадавшую. Говорят, она нарушила правила эксплуатации: нажала кнопку, стоя в проеме дверей. Но эксперты уверены, что подъемник был неисправен.