Раненые полицейские и отмена рейсов: главное о погроме в аэропорту Махачкалы к этому часу

Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы начались массовые беспорядки. Сотни людей прорвались на территорию и требовали изгнания прибывающих в аэропорт израильтян. В результате пострадали более
Что известно о бунте
- Протесты начались около 8 часов вечера. Люди прорвались в терминал и на взлетную полосу, проверяли у прибывших паспорта. Толпа прорвалась на взлетно-посадочную полосу и окружила самолет, который прилетел из Тель-Авива;
- из-за беспорядков аэропорт закрыли. Туда прибыли спецназ и министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов;
- Совет национальной безопасности Израиля заявил, что на рейсе, прибывшем из Тель-Авива в Махачкалу, не было евреев и израильтян.
Отмена рейсов
Самолеты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправили на запасные аэродромы, другие отложили. О ситуации с рейсами сообщили в Росавиации.
На прилет:
- рейс авиакомпании Red Wings (WZ 1918) по маршруту Нижневартовск — Махачкала направлен в Минеральные Воды;
- рейс авиакомпании «Победа» (DP 199) по маршруту Москва (Внуково) — Махачкала направлен в Минеральные Воды.
На вылет — до нормализации ситуации в аэропорту Махачкалы отложено выполнение рейсов:
- рейс WZ 246 авиакомпании Red Wings в Москву (аэропорт Жуковский);
- рейс DP 1192 авиакомпании «Победа» в Москву (Внуково);
- рейс DP 501 авиакомпании «Победа» в Сургут.
Действия силовиков
- СУ СК РФ по Дагестану возбудило уголовное дело по статье 212 (массовые беспорядки). Максимальное наказание — пятнадцать лет тюрьмы;
- в МВД сообщили, что личности всех, кто принимает участие в беспорядках, установят, так как в аэропорту работает видеонаблюдение;
- в аэропорт зашел ОМОН, силовики заблокировали щель, через которую толпа прорвалась к самолету из Тель-Авива. В ответ люди кидали в них различными предметами.
Пострадавшие
При акции протеста в аэропорту Махачкалы пострадали более
Среди получивших травмы — гражданское население и полицейские. Десять человек находятся в стационаре, еще более десяти обратились за медпомощью амбулаторно.
— Двое человек — в крайне тяжелом состоянии, — сообщили в ведомстве.
Реакция политиков
Глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале заявил, что участники протестов в аэропорту ответят за беспорядки перед законом.
— Действия тех, кто собрался сегодня в махачкалинском аэропорту, — грубое нарушение закона! Все дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине. Но то, что произошло в нашем аэропорту, возмутительно и должно получить соответствующую оценку правоохранительных органов! И это обязательно будет сделано! — прокомментировал ситуацию глава республики.
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что происходящее в Дагестане — это спланированная извне провокация.
— Мы сейчас боремся с коварным и опасным врагом, который не гнушается самыми бесчеловечными методами. Это нужно понимать и сохранять холодную голову! Не надо верить фейкам и призывам к протестам! Нельзя позволить расшатать наше общество изнутри! Потому что наша сила — в единстве! — сказал глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
Ситуацию в Махачкале прокомментировала омбудсмен Татьяна Москалькова:
— События в аэропорту Махачкалы совершенно очевидно направлены на разжигание межнациональной розни и могут привести к грубейшим нарушениям прав человека. Цель — дестабилизация гражданского мира в России.
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