Раненые полицейские и отмена рейсов: главное о погроме в аэропорту Махачкалы к этому часу

— Мы сейчас боремся с коварным и опасным врагом, который не гнушается самыми бесчеловечными методами. Это нужно понимать и сохранять холодную голову! Не надо верить фейкам и призывам к протестам! Нельзя позволить расшатать наше общество изнутри! Потому что наша сила — в единстве! — сказал глава Северной Осетии Сергей Меняйло.



Ситуацию в Махачкале прокомментировала омбудсмен Татьяна Москалькова:

