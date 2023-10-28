«Можем носить больше колец»: как живет семья, в которой большинство — с шестью пальцами

Многих родителей расстроит, если у них родится ребенок с лишним пальцем, но только не бразильскую семью Да Силва. Для них иметь по шесть пальцев на руках и ногах — вполне нормально вот уже четыре поколения.
— Когда в нашей семье кто-то делает УЗИ при беременности, нас всех интересует только, сколько пальцев у малыша — пять или шесть, — говорит Сильвия Сантос Да Силва. — А пол: мальчик или девочка — это неважно.
Редкая генетическая мутация — полидактилия — есть у 15 членов семьи, но они этого совершенно не стесняются, даже наоборот — гордятся своей особенностью.
— Можем носить больше колец, — шутит Сильвия.
Юной Марии такая генетическая особенность помогает в игре на фортепиано, а Жоау Ассиса дополнительные пальцы делают более ловким вратарем: его рука шире обычной с пятью пальцами и удерживает мяч надежнее.
Что помогло семье принять свою особенность и какие минусы есть в обладании шестыми пальцами — смотрите в видео выше.