«Это было максимально мягко». Востоковед Сатановский прокомментировал свое увольнение с канала «Соловьев LIVE» за оскорбление Захаровой

Телеведущий Владимир Соловьев поступил «абсолютно правильно», уволив востоковеда Евгения Сатановского с канала «Соловьев LIVE» за высказывания в адрес официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Об этом сам Евгений Сатановский сообщил нашим коллегам из «Фонтанки» 21 октября.
— Володя все написал и имеет на это полное право. Мне, может, и жалко, что это совпало с его
Евгений Сатановский напомнил, что в молодости трудился в горячем цеху металлургического завода «Серп и Молот».
— Вы себе представляете, какова лексика у человека с моей биографией? — отметил он. Также востоковед сравнил себя с политиком Виктором Черномырдиным, который говорил медленно, потому что переводил «с русского устного на русский конвенциональный».
— Мне гораздо проще говорить русским устным языком, я на нем не ругаюсь, а разговариваю. В этой моей привычке я не сказал по поводу никого, тем более дамы, ни одного матерного слова, — добавил Сатановский.
— Не привыкли люди к тому, что в стране, именуемой Россия, то, что они делают, могут охарактеризовать не совсем так, как им может понравиться. Но это было максимально мягко, вежливо, в высшей степени цивилизованно. Но при этом, конечно, Владимир Рудольфович абсолютно правильно сделал, тут ведь правила игры такие, — подчеркнул он.
Напомним, в Сети распространилось видео, где Сатановский рассказывает о якобы антисемитизме официального представителя МИД. Также он оскорбил Захарову и удивился, что такой человек, как она, является спикером российского Министерства иностранных дел.
После этого телеведущий Владимир Соловьев принес извинения МИД РФ и официальному представителю ведомства Марии Захаровой за высказывания Евгения Сатановского на YouTube-канале израильского журналиста, назвав их «абсолютно несправедливыми по содержанию и недопустимыми по форме».
— Я хотел бы принести свои извинения Министерству иностранных дел Российской Федерации, чрезвычайным и полномочным послам, господину Богданову и госпоже Захаровой за абсолютно несправедливые по содержанию и недопустимые по форме высказывания, допущенные сотрудником нашего канала Евгением Яновичем Сатановским, — говорит Соловьев.
По его словам, Сатановский несколько дней назад, выступая на YouTube-канале израильского журналиста и комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, «оскорбил как этих уважаемых дипломатов, так и Министерство иностранных дел».