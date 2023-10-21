«Это было максимально мягко». Востоковед Сатановский прокомментировал свое увольнение с канала «Соловьев LIVE» за оскорбление Захаровой

— Мне гораздо проще говорить русским устным языком, я на нем не ругаюсь, а разговариваю. В этой моей привычке я не сказал по поводу никого, тем более дамы, ни одного матерного слова, — добавил Сатановский.



— Не привыкли люди к тому, что в стране, именуемой Россия, то, что они делают, могут охарактеризовать не совсем так, как им может понравиться. Но это было максимально мягко, вежливо, в высшей степени цивилизованно. Но при этом, конечно, Владимир Рудольфович абсолютно правильно сделал, тут ведь правила игры такие, — подчеркнул он.

