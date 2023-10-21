freedom
СЕЙЧАС +5°С
Пробки 1/10
usd 95.91
eur 101.43
Тема дняНовосибирец пристал к подросткам на остановке
Все новости
Все новости

«Это было максимально мягко». Востоковед Сатановский прокомментировал свое увольнение с канала «Соловьев LIVE» за оскорбление Захаровой

Политолог согласился с действиями телеведущего

626

Сатановскому больше всего жалко, что его выступление совпало с 60-летием Соловьева, которое он отмечал 20 октября

Поделиться

Телеведущий Владимир Соловьев поступил «абсолютно правильно», уволив востоковеда Евгения Сатановского с канала «Соловьев LIVE» за высказывания в адрес официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Об этом сам Евгений Сатановский сообщил нашим коллегам из «Фонтанки» 21 октября.

— Володя все написал и имеет на это полное право. Мне, может, и жалко, что это совпало с его 60-летием, но это совершенно точно не нарочно, так случайно получилось, — сказал он.

Евгений Сатановский напомнил, что в молодости трудился в горячем цеху металлургического завода «Серп и Молот».

— Вы себе представляете, какова лексика у человека с моей биографией? — отметил он. Также востоковед сравнил себя с политиком Виктором Черномырдиным, который говорил медленно, потому что переводил «с русского устного на русский конвенциональный».

— Мне гораздо проще говорить русским устным языком, я на нем не ругаюсь, а разговариваю. В этой моей привычке я не сказал по поводу никого, тем более дамы, ни одного матерного слова, — добавил Сатановский.

— Не привыкли люди к тому, что в стране, именуемой Россия, то, что они делают, могут охарактеризовать не совсем так, как им может понравиться. Но это было максимально мягко, вежливо, в высшей степени цивилизованно. Но при этом, конечно, Владимир Рудольфович абсолютно правильно сделал, тут ведь правила игры такие, — подчеркнул он.

Соловьев уволил Сатановского, но сам не всегда подбирает выражения

Соловьев уволил Сатановского, но сам не всегда подбирает выражения

Поделиться

Напомним, в Сети распространилось видео, где Сатановский рассказывает о якобы антисемитизме официального представителя МИД. Также он оскорбил Захарову и удивился, что такой человек, как она, является спикером российского Министерства иностранных дел.

После этого телеведущий Владимир Соловьев принес извинения МИД РФ и официальному представителю ведомства Марии Захаровой за высказывания Евгения Сатановского на YouTube-канале израильского журналиста, назвав их «абсолютно несправедливыми по содержанию и недопустимыми по форме».

— Я хотел бы принести свои извинения Министерству иностранных дел Российской Федерации, чрезвычайным и полномочным послам, господину Богданову и госпоже Захаровой за абсолютно несправедливые по содержанию и недопустимые по форме высказывания, допущенные сотрудником нашего канала Евгением Яновичем Сатановским, — говорит Соловьев.

По его словам, Сатановский несколько дней назад, выступая на YouTube-канале израильского журналиста и комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, «оскорбил как этих уважаемых дипломатов, так и Министерство иностранных дел».

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

Владимир СоловьевМария ЗахароваМИД
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter