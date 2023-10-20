«В паспорте — Тупица или Шалава»: вице-спикер Госдумы Даванков — о запрете смешных названий сёл в России

В пояснительной записке к законопроекту указано, что «предлагается установить запрет на использование в названиях населенных пунктов оскорбительных, уничижительных, принижающих достоинство жителей наименований». При этом предлагается отдать на откуп местным властям решение: менять название или нет.

Наши коллеги из 76.RU связались с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым, чтобы выяснить детали идеи.