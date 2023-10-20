«На цыганку была похожа»: что рассказывают о супермодели Ирине Шейк в маленьком городке на Урале, где она выросла

Несмотря на то что последний раз Шейк была здесь больше 20 лет назад, ее прекрасно помнит учитель музыкальной литературы Елена Сыряпина. У преподавателя высшей квалификационной категории опыт работы в школе — 45 лет, и Ирина Шейк не единственная успешная ее выпускница. Просто у каждого своя история и жизнь, отметила Елена Владимировна.

— В 2007 году у нас выпустился Евгений Пронь, у которого сейчас есть Piano Party Club с 30 тысячами подписчиков. Он учит играть на фортепиано всех желающих. И недавно у него была встреча с подписчиками в «Москва-Сити» на 30-м этаже, у него там студия, он в ней занимается и дает онлайн-уроки. Дальше — Леночка Письмак. Тоже наша выпускница, работает в Челябинской филармонии, — вспомнила учитель. — А про Ирину я помню, что на сцене она себя чувствовала как рыба в воде. Очень органично себя чувствовала. Есть дети, которых сцена сковывает, смущает. А она в классе такая ровненькая, обычная, а когда на сцену выходит, прямо преображается, расцветает.