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Истории

«На цыганку была похожа»: что рассказывают о супермодели Ирине Шейк в маленьком городке на Урале, где она выросла

По мнению педагога, благодаря занятиям в хоре у Ирины появилось умение держать себя на подиуме

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Знакомые Ирины Шейк рассказали, какой запомнили ее в детстве

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Топ-модель Ирина Шейк — одна из самых востребованных в мире. Этой осенью с ее участием прошли три из четырех недель моды (в Нью-Йорке, Париже и Милане). Сначала она появилась на шоу Michael Kors в США, а вскоре, перелетев через океан, уже шла по подиуму в Европе. Ее портфолио пополнилось показами крупнейших брендов: Dolce & Gabbana, Schiaparelli, Mugler и других. А на Vivienne Westwood пару недель назад Ирина продемонстрировала свадебный наряд.

Свою личную жизнь 37-летняя красавица не скрывает. Сначала она встречалась со звездой футбола Криштиану Роналду, потом — с актером Брэдли Купером. А вот о своем детстве, которое прошло в Еманжелинске Челябинской области, Ирина говорить не особо любит. Еще школьницей она потеряла отца, и мать в одиночку воспитывала их с сестрой.

Наши челябинские коллеги из 74.RU съездили в родной город супермодели, поговорили с ее учителями и знакомыми семьи. Какой они запомнили Ирину Шейк (мнения получились очень разными) — в нашем материале.

Отец — статный и рискованный

До родины Ирины Шейк из Челябинска ехать минут 30. Когда-то Еманжелинск называли городом шахтеров: он был южной точкой Челябинского угольного бассейна. Сегодня угледобычу там не ведут. О закрытии шахт и о том, что из себя представляет небольшой городок на Южном Урале, модель рассказала в одном из выпусков шоу «Вечерний Ургант». Других ее интервью на эту тему практически не найти.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Первый канал

Отец Ирины Валерий Шайхлисламов в 90-е, как и многие в городе, работал в шахте. А когда она закрылась, пытался калымить где придется. Друг Валерия, попросивший не называть его имени, рассказал, что времена тогда были не только тяжелыми, но и опасными.

— Шахты закрывались, напряги были очень сильные. Люди без работы сидели. Я даже такую историю знаю: он свою машину продал, зашел домой, а за ним — бандиты. Выследили, может, это ж 90-е были, — предположил друг отца Ирины. — Хорошо, что он успел схватить куртку с деньгами и прямо в окно, с балкона выпрыгнул на улицу. Рискованный парень был. Сам по себе очень разносторонний, статный и красивый татарин. Знал себе цену. Мне было интересно с ним общаться, выпивали вместе, бывало.

Ирина (справа) с мамой Ольгой и старшей сестрой Татьяной

Ирина (справа) с мамой Ольгой и старшей сестрой Татьяной

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Несколько раз он бывал у Шайхлисламовых дома, тогда и предположить не мог, какой красавицей Ирина станет.

— Квартира у них была на Бажовке (на улице Бажова. — Прим. ред.), и как-то я увидел Ирину у них дома. Ей было лет восемь. На цыганку была похожа, — вспомнил товарищ отца модели. — Ну вот как-то так. А отец высокий, светлоглазый, очень красивый. После 40 у него начались проблемы с мотором — с сердцем. Из-за этого он ушел рано.

Так сейчас выглядит дом, в котором Ирина Шейк жила до окончания школы

Так сейчас выглядит дом, в котором Ирина Шейк жила до окончания школы

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Отца Ирины не стало в 2000 году, через два года будущая супермодель окончила школу.

Пела в хоре и расцветала на сцене

Виктор Гусев стал директором школы за четыре года до выпуска Ирины. Он запомнил ее очень трудолюбивой. Будущая модель училась на четыре и пять, тройка у нее была только по одному предмету, по какому — Виктор Гусев уточнить не смог.

— Тройка, возможно, была по математике, но я не помню точно, — ответил директор. — В том, что Ирина стала успешной, заслуга, скорее, не школы, а ее мамы, которая отдала дочь в модельное агентство в Челябинске. Но вообще у нашей школы хороший уровень — мы выпускаем по несколько медалистов каждый год.

Ирина окончила школу в 2002 году. Как-то раз одноклассники звали ее на встречу выпускников, но она не приехала

Ирина окончила школу в 2002 году. Как-то раз одноклассники звали ее на встречу выпускников, но она не приехала

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А что школьники думают о супермодели? Среди девочек, которых мы встретили на спортивной площадке, не нашлось ни одной, кто бы не знал Ирину Шейк. А вот пойти по ее стопам захотела только одна школьница из компании. Другая заметила, что хочет так же зарабатывать, еще несколько похвалили ее за стильные образы.

Ирину Шейк знают многие школьники, но вот пойти по ее стопам хотят единицы

Ирину Шейк знают многие школьники, но вот пойти по ее стопам хотят единицы

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В нескольких минутах ходьбы от школы, через парк, находится детская школа искусств № 1 имени Фридриха Липса. В ней Ирина Шейк училась семь лет игре на фортепиано и хоровому пению. В отличие от общеобразовательной школы, здесь нам удалось застать учителя, которая занималась с моделью, когда она была маленькой.

В музыкальной школе есть отделения народных инструментов, хореографии, изобразительного искусства и другие

В музыкальной школе есть отделения народных инструментов, хореографии, изобразительного искусства и другие

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Несмотря на то что последний раз Шейк была здесь больше 20 лет назад, ее прекрасно помнит учитель музыкальной литературы Елена Сыряпина. У преподавателя высшей квалификационной категории опыт работы в школе — 45 лет, и Ирина Шейк не единственная успешная ее выпускница. Просто у каждого своя история и жизнь, отметила Елена Владимировна.

— В 2007 году у нас выпустился Евгений Пронь, у которого сейчас есть Piano Party Club с 30 тысячами подписчиков. Он учит играть на фортепиано всех желающих. И недавно у него была встреча с подписчиками в «Москва-Сити» на 30-м этаже, у него там студия, он в ней занимается и дает онлайн-уроки. Дальше — Леночка Письмак. Тоже наша выпускница, работает в Челябинской филармонии, — вспомнила учитель. — А про Ирину я помню, что на сцене она себя чувствовала как рыба в воде. Очень органично себя чувствовала. Есть дети, которых сцена сковывает, смущает. А она в классе такая ровненькая, обычная, а когда на сцену выходит, прямо преображается, расцветает.

Елене Владимировне 65 лет, 45 из них она преподает в школе искусств <nobr class="_">№ 1</nobr> Еманжелинска

Елене Владимировне 65 лет, 45 из них она преподает в школе искусств № 1 Еманжелинска

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Урок музыкальной литературы и слушания музыки был у Ирины по одному разу в неделю, а хоровое пение — четыре. Именно за счет хора, считает Елена Сыряпина, у будущей супермодели появилось умение держать себя на подиуме.

— Она окончила хоровое отделение, и, может быть, потому что была не одна, смогла увидеть себя в коллективе на сцене, как она будет смотреться среди других и так далее. Я уже по прошествии времени думаю, что именно это ее раскрепощало на сцене, — рассуждает Елена Владимировна.

— А голос как у нее?

— В хоре пела, так как у нее голос? Хор он и есть хор. Солисткой она никогда не была.

«Она городу ничего не должна»

Ирина Шейк уехала из Еманжелинска после выпуска из школы, ее мама — больше десяти лет назад. Жители города помнят (говорят, даже был сюжет по местному ТВ), что довольно долго здесь оставалась бабушка Ирины, которую видели на рынке: она торговала овощами из своего огорода. Скорее всего, по старой привычке, а не из-за нужды, предполагают соседи.

Какое-то время модель давала о себе знать на родине. Так, в 2010 году она помогла отремонтировать две палаты для детей-отказников в больнице. Оказывается, будучи школьницей, она подрабатывала в этой больнице санитаркой и не понаслышке знала о сложном финансовом положении там.

Но больше о ее добрых делах в Еманжелинске не слышали. Знакомая мамы Ирины Светлана в разговоре с нашим корреспондентом сказала, что успешная красавица никому ничего не должна.

— Здесь похоронен ее отец, и больше ничего ее не связывает [с этим городом]. Мать сейчас живет у нее, в Америке, нянчится с внучкой. Сестре и матери [Шейк] купила в Краснодарском крае коттедж. Ее родственники живут шикарно, а город ее матери никак не помогал двух дочерей поднимать после смерти отца. Так что она этому городу ничего не должна, — объяснила свою позицию Светлана.

Ирина со своей мамой на отдыхе

Ирина со своей мамой на отдыхе

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Дом, в котором Ирина Шейк и ее семья жили больше 20 лет, недавно отремонтировали

Дом, в котором Ирина Шейк и ее семья жили больше 20 лет, недавно отремонтировали

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В доме на Бажова еще остались жители, которые помнят семью Шайхлисламовых. Соседка Галина с теплотой отзывается об Ольге и ее дочерях.

— Помню, как они гуляли здесь все вместе, во дворе. Очень воспитанные девочки были. И Ирина, и Татьяна уже в детстве были очень красивыми, — вспоминает Галина. — Так что я рада, что у них всё хорошо сложилось.

Галина помнит Ирину Шейк школьницей и рада ее успехам

Галина помнит Ирину Шейк школьницей и рада ее успехам

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В это время из подъезда, в котором когда-то жила модель, выходит молодой человек.

— Вы знаете, что здесь много лет жила Ирина Шейк?

— Конечно. А почему вы интересуетесь, она что, хочет вернуться?

— А вы ее ждете? — задаем в шутку встречный вопрос.

— Да не особо (смеется).

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