«На цыганку была похожа»: что рассказывают о супермодели Ирине Шейк в маленьком городке на Урале, где она выросла

Топ-модель Ирина Шейк — одна из самых востребованных в мире. Этой осенью с ее участием прошли три из четырех недель моды (в Нью-Йорке, Париже и Милане). Сначала она появилась на шоу Michael Kors в США, а вскоре, перелетев через океан, уже шла по подиуму в Европе. Ее портфолио пополнилось показами крупнейших брендов: Dolce & Gabbana, Schiaparelli, Mugler и других. А на Vivienne Westwood пару недель назад Ирина продемонстрировала свадебный наряд.
Свою личную жизнь 37-летняя красавица не скрывает. Сначала она встречалась со звездой футбола Криштиану Роналду, потом — с актером Брэдли Купером. А вот о своем детстве, которое прошло в Еманжелинске Челябинской области, Ирина говорить не особо любит. Еще школьницей она потеряла отца, и мать в одиночку воспитывала их с сестрой.
Наши челябинские коллеги из 74.RU съездили в родной город супермодели, поговорили с ее учителями и знакомыми семьи. Какой они запомнили Ирину Шейк (мнения получились очень разными) — в нашем материале.
Отец — статный и рискованный
До родины Ирины Шейк из Челябинска ехать минут 30. Когда-то Еманжелинск называли городом шахтеров: он был южной точкой Челябинского угольного бассейна. Сегодня угледобычу там не ведут. О закрытии шахт и о том, что из себя представляет небольшой городок на Южном Урале, модель рассказала в одном из выпусков шоу «Вечерний Ургант». Других ее интервью на эту тему практически не найти.
Отец Ирины Валерий Шайхлисламов в 90-е, как и многие в городе, работал в шахте. А когда она закрылась, пытался калымить где придется. Друг Валерия, попросивший не называть его имени, рассказал, что времена тогда были не только тяжелыми, но и опасными.
— Шахты закрывались, напряги были очень сильные. Люди без работы сидели. Я даже такую историю знаю: он свою машину продал, зашел домой, а за ним — бандиты. Выследили, может, это ж
Несколько раз он бывал у Шайхлисламовых дома, тогда и предположить не мог, какой красавицей Ирина станет.
— Квартира у них была на Бажовке (на улице Бажова. — Прим. ред.), и как-то я увидел Ирину у них дома. Ей было лет восемь. На цыганку была похожа, — вспомнил товарищ отца модели. — Ну вот как-то так. А отец высокий, светлоглазый, очень красивый. После 40 у него начались проблемы с мотором — с сердцем. Из-за этого он ушел рано.
Отца Ирины не стало в 2000 году, через два года будущая супермодель окончила школу.
Пела в хоре и расцветала на сцене
Виктор Гусев стал директором школы за четыре года до выпуска Ирины. Он запомнил ее очень трудолюбивой. Будущая модель училась на четыре и пять, тройка у нее была только по одному предмету, по какому — Виктор Гусев уточнить не смог.
— Тройка, возможно, была по математике, но я не помню точно, — ответил директор. — В том, что Ирина стала успешной, заслуга, скорее, не школы, а ее мамы, которая отдала дочь в модельное агентство в Челябинске. Но вообще у нашей школы хороший уровень — мы выпускаем по несколько медалистов каждый год.
А что школьники думают о супермодели? Среди девочек, которых мы встретили на спортивной площадке, не нашлось ни одной, кто бы не знал Ирину Шейк. А вот пойти по ее стопам захотела только одна школьница из компании. Другая заметила, что хочет так же зарабатывать, еще несколько похвалили ее за стильные образы.
В нескольких минутах ходьбы от школы, через парк, находится детская школа искусств
Несмотря на то что последний раз Шейк была здесь больше 20 лет назад, ее прекрасно помнит учитель музыкальной литературы Елена Сыряпина. У преподавателя высшей квалификационной категории опыт работы в школе — 45 лет, и Ирина Шейк не единственная успешная ее выпускница. Просто у каждого своя история и жизнь, отметила Елена Владимировна.
— В 2007 году у нас выпустился Евгений Пронь, у которого сейчас есть Piano Party Club с
Урок музыкальной литературы и слушания музыки был у Ирины по одному разу в неделю, а хоровое пение — четыре. Именно за счет хора, считает Елена Сыряпина, у будущей супермодели появилось умение держать себя на подиуме.
— Она окончила хоровое отделение, и, может быть, потому что была не одна, смогла увидеть себя в коллективе на сцене, как она будет смотреться среди других и так далее. Я уже по прошествии времени думаю, что именно это ее раскрепощало на сцене, — рассуждает Елена Владимировна.
— А голос как у нее?
— В хоре пела, так как у нее голос? Хор он и есть хор. Солисткой она никогда не была.
«Она городу ничего не должна»
Ирина Шейк уехала из Еманжелинска после выпуска из школы, ее мама — больше десяти лет назад. Жители города помнят (говорят, даже был сюжет по местному ТВ), что довольно долго здесь оставалась бабушка Ирины, которую видели на рынке: она торговала овощами из своего огорода. Скорее всего, по старой привычке, а не из-за нужды, предполагают соседи.
Какое-то время модель давала о себе знать на родине. Так, в 2010 году она помогла отремонтировать две палаты для детей-отказников в больнице. Оказывается, будучи школьницей, она подрабатывала в этой больнице санитаркой и не понаслышке знала о сложном финансовом положении там.
Но больше о ее добрых делах в Еманжелинске не слышали. Знакомая мамы Ирины Светлана в разговоре с нашим корреспондентом сказала, что успешная красавица никому ничего не должна.
— Здесь похоронен ее отец, и больше ничего ее не связывает [с этим городом]. Мать сейчас живет у нее, в Америке, нянчится с внучкой. Сестре и матери [Шейк] купила в Краснодарском крае коттедж. Ее родственники живут шикарно, а город ее матери никак не помогал двух дочерей поднимать после смерти отца. Так что она этому городу ничего не должна, — объяснила свою позицию Светлана.
В доме на Бажова еще остались жители, которые помнят семью Шайхлисламовых. Соседка Галина с теплотой отзывается об Ольге и ее дочерях.
— Помню, как они гуляли здесь все вместе, во дворе. Очень воспитанные девочки были. И Ирина, и Татьяна уже в детстве были очень красивыми, — вспоминает Галина. — Так что я рада, что у них всё хорошо сложилось.
В это время из подъезда, в котором когда-то жила модель, выходит молодой человек.
— Вы знаете, что здесь много лет жила Ирина Шейк?
— Конечно. А почему вы интересуетесь, она что, хочет вернуться?
— А вы ее ждете? — задаем в шутку встречный вопрос.
— Да не особо (смеется).