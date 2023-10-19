Прокатился на каршеринге и получил штраф на 34 тысячи. Почему такое может случиться с каждым

Житель Сургута воспользовался услугами каршеринга, приехав в Тюмень. Он получил два штрафа на 500 рублей за превышение скорости, а затем пени — в общей сумме
— В понедельник, 16 октября, случайным образом захожу в это приложение и просто офигеваю от того, что у меня стоит два штрафа, в сумме
Он добавил, что звонил представителям компании, но понял, что не сможет договориться.
Сумма такая вышла исходя из штрафа 500 рублей, расходов на администрирование — 1550 рублей, накопившейся просрочки оплаты —
Что говорят в компании?
В Cars7 корреспонденту 72.RU объяснили, что работают по партнерской программе. В каждом городе есть партнер, который самостоятельно принимает решение о выставлении штрафов.
— В данном случае человеку изначально пришли штрафы от ГИБДД в размере 500 рублей 3 и
Там уточнили, что система автоматически пытается списать нужную сумму один раз в сутки. Если этого не происходит, формируется задолженность. За каждые три дня просрочки оплаты начисляется 1000 рублей сверху по
— На момент выставления претензии срок неустойки составлял 45 дней. Отсюда появляется сумма
Что же делать арендаторам?
В беседе с корреспондентом 72.RU Петр Шкуматов, координатор движения «Общество Синих Ведерок», предупреждает всех арендаторов, что каршеринг — это не розовый автомобиль, который ездит на бесплатном бензине в условиях наступившего коммунизма. Пользователь несет финансовую ответственность за всё, что произойдет с автомобилем в ходе аренды и даже после.
— В каждом договоре прописаны достаточно жесткие штрафные санкции. Люди, которые кликают галочку «принять условия договора», не ознакомившись с ним, вызывают у меня изумление. Все эти вещи там прописаны. Доказать сейчас, что у человека не было никаких уведомлений, невозможно. Поэтому каршеринг эту сумму взыщет, — говорит собеседник.
По его словам, все ситуации, которые могут быть истолкованы не в пользу арендатора, будут истолкованы таким образом. Он объясняет, что, по договору, единственной обязанностью каршеринга является отправка уведомления о факте задолженности на электронную почту. Сам факт отправки считается. Шкуматов говорит, что даже если сервер пользователя отфильтровал сообщение каршеринга как спам, это его проблемы. А также назвал людей, которые пользуются такими услугами, рисковыми.
— Я могу этому человеку только посочувствовать. Может быть, в индивидуальном порядке каршеринг пойдет на встречу, но остальных пользователей надо предупредить, чтобы они думали головой, когда заключают договор с оператором каршеринга, причем любого. Если штраф выписан в соответствии с договором, то нет [возможности его оспорить]. В данном случае каршеринг действовал по договору, а пользователь доказать свою позицию документально не сможет. Это фундаментальный недостаток мобильных приложений. Сбой в приложении почти никогда не удается доказать и приходится платить, — продолжает Шкуматов.
Он советует не пользоваться каршерингом и купить собственный автомобиль. Либо пользоваться сервисом, учитывая подобный риск, тщательно проверяя электронную почту, внеся адрес каршеринга в белый список. Проверять штрафы в специальном разделе приложения — то есть, периодически его запускать даже без цели аренды.
В марте мы рассказывали про подобный случай. Тогда тоже житель Сургута в Тюмени брал в аренду каршеринг, получил штраф и «попал» на