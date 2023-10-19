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Прокатился на каршеринге и получил штраф на 34 тысячи. Почему такое может случиться с каждым

Молодой человек превысил скорость. О денежном наказании он узнал случайно

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Сургутянин получил два штрафа по 500 рублей, которые превратились в 34 000 рублей

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Житель Сургута воспользовался услугами каршеринга, приехав в Тюмень. Он получил два штрафа на 500 рублей за превышение скорости, а затем пени — в общей сумме 34 100 рублей. По его словам, он узнал об этом случайно, спустя больше 40 дней после аренды автомобиля. Водитель рассказал корреспонденту 72.RU, что в Тюмени был в августе и брал каршеринг Cars7, получил два штрафа за незначительное превышение скорости, но о них не знал.

— В понедельник, 16 октября, случайным образом захожу в это приложение и просто офигеваю от того, что у меня стоит два штрафа, в сумме 34 100 рублей. Оказывается, за то, что на машину пришел штраф. Я не знал о нём, потому что ни пуш-уведомления из приложения, ни звонков, ни писем на почту, ни на «Госуслугах» ничего абсолютно не было. Оказывается, что контора, у которой я брал машину, оплатила мои два штрафа. Были по 500 рублей, со скидкой — по 250 рублей. Они, грубо говоря, за два штрафа отдали 500 рублей, а на меня написали претензию. За 45 дней получилось, что из 500 у меня получилось 34 000 рублей, — сообщил собеседник.

Он добавил, что звонил представителям компании, но понял, что не сможет договориться.

С учетом пени сумма выросла до 34 100 рублей

С учетом пени сумма выросла до 34 100 рублей

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Сумма такая вышла исходя из штрафа 500 рублей, расходов на администрирование — 1550 рублей, накопившейся просрочки оплаты — 15 000 рублей. Итог — за один случай 17 050 рублей. А таких было два.

Что говорят в компании?

В Cars7 корреспонденту 72.RU объяснили, что работают по партнерской программе. В каждом городе есть партнер, который самостоятельно принимает решение о выставлении штрафов.

— В данном случае человеку изначально пришли штрафы от ГИБДД в размере 500 рублей 3 и 9 августа. Уведомления об этом были отправлены 3 и 10 августа на почту, привязанную к аккаунту. Также при заходе в приложение отображается экран о том, что есть задолженность. Каждый штраф от ГИБДД мы оплачиваем сразу самостоятельно, а далее идет списание со счета клиента. Также по п. 1.7. «Положения об ответственности» есть административный сбор за обработку штрафа — 10%, — сообщили в каршеринговой компании.

Там уточнили, что система автоматически пытается списать нужную сумму один раз в сутки. Если этого не происходит, формируется задолженность. За каждые три дня просрочки оплаты начисляется 1000 рублей сверху по п. 1.4. «Положения об ответственности».

— На момент выставления претензии срок неустойки составлял 45 дней. Отсюда появляется сумма 15 000 рублей. Претензию пользователю выставляет партнер, она приходит также на почту. В таких случаях это еще не означает, что человек заплатит именно такую сумму. Это происходит в рамках договора. Но мы идем на диалог и при необходимости можем пойти на уступки. Для того чтобы решить вопрос, всегда нужно обращаться по номеру телефона в претензии. Это прямой контакт с нашим партнером, который ее выставил, — добавили в компании.

Что же делать арендаторам?

В беседе с корреспондентом 72.RU Петр Шкуматов, координатор движения «Общество Синих Ведерок», предупреждает всех арендаторов, что каршеринг — это не розовый автомобиль, который ездит на бесплатном бензине в условиях наступившего коммунизма. Пользователь несет финансовую ответственность за всё, что произойдет с автомобилем в ходе аренды и даже после.

— В каждом договоре прописаны достаточно жесткие штрафные санкции. Люди, которые кликают галочку «принять условия договора», не ознакомившись с ним, вызывают у меня изумление. Все эти вещи там прописаны. Доказать сейчас, что у человека не было никаких уведомлений, невозможно. Поэтому каршеринг эту сумму взыщет, — говорит собеседник.

По его словам, все ситуации, которые могут быть истолкованы не в пользу арендатора, будут истолкованы таким образом. Он объясняет, что, по договору, единственной обязанностью каршеринга является отправка уведомления о факте задолженности на электронную почту. Сам факт отправки считается. Шкуматов говорит, что даже если сервер пользователя отфильтровал сообщение каршеринга как спам, это его проблемы. А также назвал людей, которые пользуются такими услугами, рисковыми.

— Я могу этому человеку только посочувствовать. Может быть, в индивидуальном порядке каршеринг пойдет на встречу, но остальных пользователей надо предупредить, чтобы они думали головой, когда заключают договор с оператором каршеринга, причем любого. Если штраф выписан в соответствии с договором, то нет [возможности его оспорить]. В данном случае каршеринг действовал по договору, а пользователь доказать свою позицию документально не сможет. Это фундаментальный недостаток мобильных приложений. Сбой в приложении почти никогда не удается доказать и приходится платить, — продолжает Шкуматов.

Он советует не пользоваться каршерингом и купить собственный автомобиль. Либо пользоваться сервисом, учитывая подобный риск, тщательно проверяя электронную почту, внеся адрес каршеринга в белый список. Проверять штрафы в специальном разделе приложения — то есть, периодически его запускать даже без цели аренды.

В марте мы рассказывали про подобный случай. Тогда тоже житель Сургута в Тюмени брал в аренду каршеринг, получил штраф и «попал» на 17 000 рублей.

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