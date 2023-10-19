«Звездность отелей и цены удивляют». Где можно отдохнуть в России и что не так с внутренним туризмом

Руководитель архитектурного бюро Т+Т Architects Сергей Труханов сообщил «Известиям», что за отпускной сезон 2023 года россияне показали рекордный рост интереса к внутреннему туризму. Это привело к значительному притоку инвестиций в отрасль.
Внутренний туризм в России взял путь на долгосрочный устойчивый тренд по развитию новых направлений. Эксперты делают смелые прогнозы. В частности, есть мнения, что всё это ведет к увеличению темпов строительства новых туристических объектов и гостиничных комплексов.
Наши коллеги из MSK1.RU пообщались с директором ассоциации «Турпомощи» и владельцами частного бизнеса в сфере туризма, чтобы узнать, когда качество предоставляемых услуг улучшится, а цены упадут.
Куда и когда едут отдыхать
Директор ассоциации «Турпомощь» и вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко рассказал MSK1.RU, какие направления внутреннего туризма уже востребованы у путешественников и какие набирают обороты.
— Спрос на разные виды туризма зависит от сезона. В летний и осенний период чаще всего это рекреационные зоны: море, солнце, теплые пляжи. В более холодное время это уклон на какие-то образовательные вещи. Образовательный туризм очень неплохо себя проявляет и выходит на первое место по востребованности в межсезонье.
Эксперт выделил пятерку направлений образовательного туризма, которые минувшим летом были наиболее востребованы. В нее вошли: Краснодар, Кавказ, Москва, Санкт-Петербург и северные направления. Особое внимание Осауленко уделил Северу, так как в последнее время он становится всё более интересен, доступен и комфортен для посещения.
Помимо всего прочего Александр Осауленко выделил не только географические направления, но и как отдельный вид туризма морские и речные круизы. Он сказал, что круизы сейчас достаточно активно развиваются и дают достаточно серьезные приросты показателей.
— Еще нужно не забывать, что в России в тренде последние три–четыре года, Кавказ набирает обороты — это крайне интересное направление туризма. Аналогична динамика на Востоке, причем здесь мы выделяем направление не только как международный туризм к нашим соседям, но и как внутренние направления. Речь идет даже не столько про Байкал, который несомненно уже давно всем полюбился и занял свою нишу, сколько про Сахалин, про Камчатку, про побережье Японского моря — Приморский и Хабаровский края. Как только будут достаточно развиты логистические возможности, разовьётся туристическая инфраструктура, станут более доступны маршруты, мы, конечно, увидим высокий уровень заинтересованности, — поделился своими прогнозами директор ассоциации «Турпомощь».
Когда внутренний туризм станет дешевле
Известно, что два момента, которые влияют на стоимость, — это уровень спроса и предложения. Если они находятся на одном уровне, значит, и бизнес, и потребителей все устраивает. Но на данный момент на рынке внутреннего туризма взлетел спрос, а предложений осталось столько же, если не поубавилось. Эксперт рассказал MSK1.RU, почему в России отдыхать так дорого:
— У нас спрос большой, а предложений не так много, поэтому отдых внутри России достаточно дорогой. Так же нам не стоит забывать, что мы, российский сегмент туризма, очень зависим от международного рынка — что-то случилось и сразу цены у нас снова взлетели.
— С ростом количества объектов размещения, объектов показа, логистических возможностей будет расти конкуренция, а значит, цены будут падать. Но увидим мы это не очень скоро. Сейчас из-за многих факторов внутренний туризм стал желанным и востребованным у путешественников, но рынок к этому никак не готов. Поэтому каждый год мы видим, как цены меняются и, к большому сожалению, не в лучшую сторону, — с тоской прокомментировал Осауленко.
Говоря о многих факторах, несложно догадаться, что Александр говорит об ограничениях на въезды в другие страны, санкции, рост цен и военные конфликты за границей. А вице-президент АТОР добавил, что не стоит списывать со счетов и затянувшееся восстановление мира после COVID-19.
На что жалуются российские туристы
Несмотря на то, что уже несколько лет подряд Россия берет курс на активное развитие внутреннего туризма, у путешественников все еще много претензий не только к ценам, но и к качеству обслуживания. Директор ассоциации «Турпомощь» поделился, что действительно в стране есть проблема с качеством гостевого сервиса, но в первую очередь разочаровывают туристов их собственные ожидания.
— Как правило, какие-то жалобы чаще всего связаны с неоправданными ожиданиями. Туристы привыкли за три десятка лет к международным стандартам трех, четырех и пяти звезд.
— Больше всего вопросов у отдыхающих вызывает именно обслуживающий персонал. Качество кадров безусловно растет, но, скажем так, не теми темпами, какими хотелось бы, — уточнил эксперт.
Как развитие туризма влияет на гостевые дома
Организованный туризм на пять звезд — это, конечно, хорошо, но существует и активно работает еще такое направление, как «дикий туризм». Если с палатками всё понятно — стоимость зависит только от ваших возможностей, то с частными гостевыми домами ситуация менее определенная. MSK1.RU спросил у владельцев бюджетных гостевых домов, как они на себе ощущают повышение спроса.
Владелец гостевого дома «Салют» в Сочи Ваган рассказал, что несмотря на то, что в его городе еще со времен Олимпиады активно развивается гостиничное дело, спрос на комнаты в гостевых домах не падает. Поэтому цены стараются держать на прежнем уровне — не повышать и не понижать. Уже пять лет он сам не менял цены.
Елизавета, владелица гостевого дома «Лиза», рассказала, что в последние годы спрос на ее комнаты только возрос. Жильцы объясняют ей, что снимать комнату выгодней, чем селиться в отель.
— Но тут как бы жильцам стоит рассчитывать только на себя, ну и на меня, конечно, — сказала она. — Сами себя покормят, сами уберут и сделают это всё хорошо и опрятно, и не будут переживать за свои вещи и здоровье. У нас тут всё по-человечески.
Ранее мы рассказывали, куда поехать отдыхать в бархатный сезон. А также недавно писали, куда ещё можно безопасно путешествовать.