«Звездность отелей и цены удивляют». Где можно отдохнуть в России и что не так с внутренним туризмом

Наши коллеги из MSK1.RU пообщались с директором ассоциации «Турпомощи» и владельцами частного бизнеса в сфере туризма, чтобы узнать, когда качество предоставляемых услуг улучшится, а цены упадут.

Куда и когда едут отдыхать

Директор ассоциации «Турпомощь» и вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко рассказал MSK1.RU, какие направления внутреннего туризма уже востребованы у путешественников и какие набирают обороты.