Релокантов собираются проверить на дискредитацию ВС РФ: новости СВО за 18 октября

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 18 октября.
Путин — о мирных переговорах и контрнаступлении Украины
Президент Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам поездки в Китай, рассказал о ходе спецоперации. По его словам, ВСУ начали очередное «давно анонсированное и ожидаемое» контрнаступление — теперь на херсонском направлении.
Также президент отметил, что Москва фиксирует изменения риторики Запада и Киева по поводу возможных мирных переговоров.
— Если украинская сторона хочет реально переговорного процесса, то нужно это делать не какими-то «театральными жестами», а нужно первое, что сделать, — отменить декрет президента Украины [Владимира Зеленского], запрещающий вести переговоры, — заявил Путин.
Пространство над Черным морем будут постоянно патрулировать российские самолеты
Владимир Путин сообщил, что поручил Воздушно-космическим силам (ВКС) РФ начать постоянное патрулирование пространства над Черным морем самолетами с комплексами «Кинжал». Путин уточнил, что «эти комплексы имеют дальность свыше тысячи километров и скорость девять Махов».
— Это не угроза, — отметил президент, пояснив, что лишь информирует о принятом решении.
Глава России объявил о своем решении после того, как оценил действия США на Украине, заметив, что Соединенные Штаты всё больше втягиваются в этот конфликт.
— Плюс еще на фоне ближневосточного конфликта всё это происходит, всё это накаляет атмосферу, — констатировал он.
Позднее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия укрепляет западные рубежи «в ответ на поставки США и их союзниками на Украину вооружений».
— США и их союзники передают Украине бронетехнику, средства противовоздушной обороны, высокоточные ракеты. В нарушение международных конвенций Вашингтон включил в пакеты военной помощи кассетные боеприпасы. В практическую плоскость перешел вопрос передачи Киеву тактических истребителей F-16. Их поступление ожидается уже в будущем году. В ответ на эти угрозы мы принимаем соответствующие меры, укрепляем наши западные рубежи, — сказал Шойгу.
Госдума потребовала у СК проверить релокантов на дискредитацию ВС РФ
Депутат Госдумы Василий Пискарев попросил Генпрокуратуру, СК, ФСБ и МВД предоставить данные о «правовой оценке противоправных действий» людей, уехавших из России после начала военной операции. Кроме того, он предложил провести проверку «содержащейся в открытом доступе информации» об Иване Урганте, Александре Ревве, Михаиле Фридмане, Александре Васильеве и других известных людях.
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале опубликовал фото поручения о проверке вернувшихся известных релокантов. В список попали следующие люди:
- телеведущий Иван Ургант;
- историк моды Александр Васильев;
- бизнесмен Михаил Фридман;
- телеведущий Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом в 2022 году);
- шоумен Александр Ревва;
- сын председателя правительства Самарской области Юрий Кудряшов;
- телеведущий Александр Гудков;
- блогер Руслан Усачев.
Причиной же этого стало обсуждение в Госдуме отношения к релокантам, которые негативно высказывались о России, уехав за рубеж после начала спецоперации, а затем вернулись обратно. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что местом их размещения в России мог бы стать Магадан, но затем изменил свое мнение, предложив размещать их «там, где нет лета». Также Володин высказал мнение, что уехавшим россиянам, критиковавшим страну, вообще не стоит сюда возвращаться.
Россиянам хотят дать отсрочку от призыва за ученический рабочий договор
Группа депутатов во главе с Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект о праве на отсрочку от срочной военной службы для россиян, проходящих профессиональное обучение в рамках ученического договора. Как сообщает ТАСС, закон о военной службе предлагают дополнить новым положением, по которому россияне, получающие новую профессию рабочего или должность служащего в рамках ученического договора, имеют право на отсрочку от срочной военной службы.
Отсрочка будет применяться только в период действия договора. В пояснительных материалах приводится статистика Минтруда, в которой говорится о том, что к 2030 году потребность в кадрах в российской экономике составит 73,6 миллиона человек. При этом уже сейчас оборонно-промышленный комплекс России, отрасли строительства, сельского хозяйства и здравоохранения заявляют об остром дефиците квалифицированных кадров, добавили авторы.
— Отсрочка от армии на период обучения по ученическому договору позволит развить кадровый потенциал и в обозримой перспективе стабилизировать ситуацию с кадрами, — сказал ТАСС Леонид Слуцкий.
Ученический договор — это договор на получение образования, заключаемый между работодателем и учеником. Работодатель обеспечивает возможность обучения, а ученик проходит его и в соответствии с полученной квалификацией работает по трудовому договору в течение определенного сторонами времени.
Над российскими регионами сбили 28 беспилотников
Минобороны России заявило о перехвате и уничтожении 28 беспилотников над российскими регионами. Ведомство сообщило, что беспилотники были сбиты над Белгородской и Курской областями, а также над Черным морем.
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Глава Курской области Роман Старовойт уточнил, что над регионом уничтожили шесть дронов, еще четыре БПЛА подавили средствами радиоэлектронной борьбы. По его словам, пострадавших и разрушений нет. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале написал об уничтожении шести беспилотников в Белгородском районе и Яковлевском городском округе, предварительно, также обошлось без пострадавших и разрушений.