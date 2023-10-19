Релокантов собираются проверить на дискредитацию ВС РФ: новости СВО за 18 октября

Путин — о мирных переговорах и контрнаступлении Украины

Президент Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам поездки в Китай, рассказал о ходе спецоперации. По его словам, ВСУ начали очередное «давно анонсированное и ожидаемое» контрнаступление — теперь на херсонском направлении.

Также президент отметил, что Москва фиксирует изменения риторики Запада и Киева по поводу возможных мирных переговоров.

— Если украинская сторона хочет реально переговорного процесса, то нужно это делать не какими-то «театральными жестами», а нужно первое, что сделать, — отменить декрет президента Украины [Владимира Зеленского], запрещающий вести переговоры, — заявил Путин.