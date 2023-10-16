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Конфликт Израиля и ПалестиныОбзор

Израиль обещает «мощную и смертоносную войну», Иран угрожает вмешаться: главное о конфликте за 15 октября

Основные события последних суток

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Израиль готовит наземную операцию в Газе

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Утром 7 октября радикалы сектора Газа нанесли ракетные удары по южной и центральной частям Израиля. Это крупнейшая за последние годы эскалация израильско-палестинского конфликта, произошедшая на следующий день после 50-й годовщины Войны Судного дня.

После массированного обстрела со стороны палестинцев в Израиле ввели чрезвычайное положение, а также «особое положение в области безопасности». Армия наносит ответные удары по территории сектора Газа, операция получила название «Железные мечи». МИД Палестины назвал причиной эскалации «ежедневные провокации» Израиля и бездействие международного сообщества в ответ на них. Рассказываем о том, что произошло сегодня, 15 октября.

Жертвы

По официальным данным сторон, в Израиле погибло более 1,4 тысячи и ранены более 3,5 тысячи человек. В секторе Газа — 2,6 тысячи погибших и около 9,6 тысячи раненых. Среди них — сотни детей.

Армия обороны Израиля заявила, что не ударяла по шоссе во время эвакуации палестинских беженцев. Ранее об этом ударе сообщила газета The Wall Street Journal.

— Те, кто цинично использует своих собственных граждан и прикрывается ими как живым щитом, — это ХАМАС, — сказал представитель Израиля Даниэль Хагари.

При этом факт взрыва подтверждают журналисты разных СМИ. Некоторые предполагают, что там случайно взорвался газовый баллон. По данным минздрава Газы, из-за взрыва погибли десятки человек, около двухсот — пострадали.

По данным CNN, Израиль восстановил подачу воды на юг сектора Газа.

Военные действия

Боевое крыло ХАМАС заявило, что обстреляло Тель-Авив. Израильская армия сообщает об обстрелах со стороны Ливана, обвиняет в них движение «Хезболлах» и обстреливает территорию Ливана в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант выступил с официальным заявлением, главное:

  • Израиль собирается уничтожить все туннели в секторе Газа;
  • операция Израиля в секторе не завершится, пока не будут уничтожены все радикалы ХАМАС;
  • Израиль будет вести в секторе «мощную и смертоносную войну», которая навсегда изменит ситуацию.

Премьер-министр Израиля провел первое заседание кабмина в новом, чрезвычайном составе. На нем он поклялся «уничтожить ХАМАС». Об этом сообщила The Jerusalim Post.

Международная политика

Издание Axios сообщило, что Иран угрожает вмешаться в конфликт, если Израиль начнет в Газе наземную операцию. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян объяснил, что обратился к Израилю через его союзников. Суть послания заключалась в том, что, если Израиль не прекратит удары по сектору Газа, то «завтра будет поздно».

Египет предложил провести международный саммит для обсуждения проблемы Палестины.

США отправили в Средиземное море вторую авианосную группу (ракетный крейсер, ракетные эсминцы и девять эскадрилий авиации), чтобы та «обеспечивала безопасность» Израиля. Президент США Джо Байден провел переговоры с главой Палестины и заверил его, что работает над доставкой гуманитарных грузов в Газу.

Телеканал Al Jazeera показал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена. Главное:

США поддерживают Израиль.

США стремятся не допустить разрастания конфликта.

США работают над тем, чтобы обеспечить освобождение заложников, включая американцев, и отреагировать на гуманитарный кризис в Газе.

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