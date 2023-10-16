Израиль обещает «мощную и смертоносную войну», Иран угрожает вмешаться: главное о конфликте за 15 октября

Армия обороны Израиля заявила, что не ударяла по шоссе во время эвакуации палестинских беженцев. Ранее об этом ударе сообщила газета The Wall Street Journal.

— Те, кто цинично использует своих собственных граждан и прикрывается ими как живым щитом, — это ХАМАС, — сказал представитель Израиля Даниэль Хагари.

При этом факт взрыва подтверждают журналисты разных СМИ. Некоторые предполагают, что там случайно взорвался газовый баллон. По данным минздрава Газы, из-за взрыва погибли десятки человек, около двухсот — пострадали.