Израиль обещает «мощную и смертоносную войну», Иран угрожает вмешаться: главное о конфликте за 15 октября

Утром 7 октября радикалы сектора Газа нанесли ракетные удары по южной и центральной частям Израиля. Это крупнейшая за последние годы эскалация израильско-палестинского конфликта, произошедшая на следующий день после
После массированного обстрела со стороны палестинцев в Израиле ввели чрезвычайное положение, а также «особое положение в области безопасности». Армия наносит ответные удары по территории сектора Газа, операция получила название «Железные мечи». МИД Палестины назвал причиной эскалации «ежедневные провокации» Израиля и бездействие международного сообщества в ответ на них. Рассказываем о том, что произошло сегодня, 15 октября.
Жертвы
По официальным данным сторон, в Израиле погибло более 1,4 тысячи и ранены более 3,5 тысячи человек. В секторе Газа — 2,6 тысячи погибших и около 9,6 тысячи раненых. Среди них — сотни детей.
Армия обороны Израиля заявила, что не ударяла по шоссе во время эвакуации палестинских беженцев. Ранее об этом ударе сообщила газета The Wall Street Journal.
— Те, кто цинично использует своих собственных граждан и прикрывается ими как живым щитом, — это ХАМАС, — сказал представитель Израиля Даниэль Хагари.
При этом факт взрыва подтверждают журналисты разных СМИ. Некоторые предполагают, что там случайно взорвался газовый баллон. По данным минздрава Газы, из-за взрыва погибли десятки человек, около двухсот — пострадали.
По данным CNN, Израиль восстановил подачу воды на юг сектора Газа.
Военные действия
Боевое крыло ХАМАС заявило, что обстреляло Тель-Авив. Израильская армия сообщает об обстрелах со стороны Ливана, обвиняет в них движение «Хезболлах» и обстреливает территорию Ливана в ответ.
Министр обороны Израиля Йоав Галант выступил с официальным заявлением, главное:
- Израиль собирается уничтожить все туннели в секторе Газа;
- операция Израиля в секторе не завершится, пока не будут уничтожены все радикалы ХАМАС;
- Израиль будет вести в секторе «мощную и смертоносную войну», которая навсегда изменит ситуацию.
Премьер-министр Израиля провел первое заседание кабмина в новом, чрезвычайном составе. На нем он поклялся «уничтожить ХАМАС». Об этом сообщила The Jerusalim Post.
Международная политика
Издание Axios сообщило, что Иран угрожает вмешаться в конфликт, если Израиль начнет в Газе наземную операцию. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян объяснил, что обратился к Израилю через его союзников. Суть послания заключалась в том, что, если Израиль не прекратит удары по сектору Газа, то «завтра будет поздно».
Египет предложил провести международный саммит для обсуждения проблемы Палестины.
США отправили в Средиземное море вторую авианосную группу (ракетный крейсер, ракетные эсминцы и девять эскадрилий авиации), чтобы та «обеспечивала безопасность» Израиля. Президент США Джо Байден провел переговоры с главой Палестины и заверил его, что работает над доставкой гуманитарных грузов в Газу.
Телеканал Al Jazeera показал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена. Главное:
США поддерживают Израиль.
США стремятся не допустить разрастания конфликта.
США работают над тем, чтобы обеспечить освобождение заложников, включая американцев, и отреагировать на гуманитарный кризис в Газе.