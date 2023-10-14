Тройняшек разделили ради эксперимента психиатра, но они случайно встретились через 19 лет

История тройняшек Роберта, Эдварда и Дэвида больше похожа на сценарий к фильму, чем на реальность. О воссоединении братьев спустя 19 лет рассказали наши коллеги из Woman.ru.
В 1961 году в США их мать отказалась от новорожденной тройни и отдала сыновей в агентство по усыновлению Луизы Вайс. Там трио разделили ради эксперимента психиатра Петера Б. Нойбауэра. Мальчиков отдали в приемные семьи разного достатка и социального статуса: Дэвида — семейной паре рабочего класса, родители Бобби жили в престижном районе, а Эдвард попал в семью со средним достатком. Так психиатр хотел выяснить, что же определяет поведение людей: наследственность или среда и воспитание.
До 19 лет мальчики даже не догадывались о существовании друг друга, пока Роберт не приехал учиться в колледж, где один из студентов воскликнул: «У тебя есть брат-близнец». Эдварда как раз только отчислили из учебного заведения. Удивительная история встречи близнецов разлетелась в СМИ. На другом конце Нью-Йорка Дэвид открыл газету и увидел фото двух копий себя. Так встретились все три брата.
Чем обернулся для братьев эксперимент и как сложилась судьба троицы — смотрите в видео выше.