Эти 13 грибов больше нельзя собирать: как они выглядят и как их отличить от «разрешенных»

Начиная с 12 октября всем грибникам России стоит быть внимательнее: в силу вступил закон об уголовной ответственности за сбор растений и грибов, занесенных в Красную книгу. Теперь если вас поймают с поличным, то могут выписать солидный штраф или лишить свободы на несколько лет. Рассказываем, что изменилось в законодательстве, и показываем грибы, к которым лучше не прикасаться.
Что изменилось в законе
В силу вступил закон об уголовной ответственности за сбор или уничтожение растений и грибов, внесенных в Красную книгу или охраняемых международными договорами. Уголовная ответственность будет грозить за умышленное уничтожение, повреждение, добычу, сбор и оборот.
Раньше за уничтожение редких грибов частным лицам грозил лишь административный штраф до пяти тысяч рублей (до 20 тысяч для должностных лиц и до миллиона для юридических). Но, по мнению автора законопроекта, главы комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, эффективность такой защиты была недостаточной.
Теперь за уничтожение краснокнижных грибов грозит штраф до одного миллиона рублей и лишение свободы на срок до четырех лет. Если редкие грибы покупала или продавала группа лиц по предварительному сговору, им грозит штраф до трех миллионов рублей и до девяти лет лишения свободы. За незаконные приобретение или продажу — принудительные работы до пяти лет со штрафом в размере от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей.
Чтобы не попасть под статью, отправляясь в лес, нужно знать, как выглядят те самые краснокнижные грибы. Показываем, какие грибы стоит запомнить и ни в коем случае не собирать.
Перечный гриб рубиновый
Этот гриб в России можно встретить чаще всего в Амурской и Пензенской областях. Также он водится в Западной и Восточной Европе, в Прибалтике и Закавказье. Он часто растет недалеко от дубов по два-три гриба. Обитает в пойменных дубняках паркового типа, находящихся под выпасом, с изреженным подлеском и разнотравно-злаковым травяным покровом, на уплотненных животными черноземовидных почвах, подстилаемых иловатыми глинами. Базидиомы образуются одиночно, реже маленькими группами по 2–3 экземпляра, на почве, реже на сильноразложившихся дубовых пнях. Базидиомы развиваются в конце июля — начале августа, обычно в годы с теплым и очень влажным летом.
— Вообще, существуют два вида перечных грибов — это Chalciporus piperatus и Rubinoboletus rubinus. И вот второй — это как раз краснокнижный. Причем чисто внешне их порой может быть сложно различить, — говорит миколог Андрей Герасимов. — Просто перечный гриб, у него шляпка в диаметре составляет от двух до семи сантиметров. У перечного — до восьми, ну не будешь же по лесу со штангенциркулем ходить. У того шляпка плоско-выпуклая, и у другого плоско-выпуклая. Можно в принципе ориентироваться на цвет шляпки. У перечного гриба она может быть от светло-коричневой до темно-ржавой и красно-коричневой, а у рубинового перечного гриба обычно желто-бурая или кирпично-красная. Но тут тоже, конечно, глазомер нужен приличный, чтобы определить.
Вешенка семгово-соломенная
Этот гриб очень распространен в заповедниках Приморского и Хабаровского краев. Главный признак, по которому ее можно отличить от вешенки обычной, — цвет. У обычной вешенки шляпка меняется от темно-серого или буроватого цвета (у молодых грибов) до пепельно-серого с фиолетовым оттенком (у зрелых). С «возрастом» гриб продолжает менять окраску и выцветает до беловатого, сероватого или желтоватого.
А семгово-соломенная вешенка потому так и называется, что цвет у нее — семговый, можно сказать коралловый. С течением времени шляпка, конечно, выцветает и становится соломенно-желтой, у нее появляется просвечивающийся полосатый край.
Болет красно-желтый
Болет красно-желтый, по сути, тот же боровик, но отличить его от собратьев, которые собирать можно, вполне просто.
— Шляпка у этих грибов как-будто бархатная, желтовато- или коричневато-серая с красноватыми пятнами
В России болет красно-желтый растет в Краснодарском и Приморском краях, в Пензенской и Тульской областях. Кстати, в Тульской области его еще называют «глухим». Другое народное название красно-желтого болета — «поддубник». Если эти названия вам прекрасно знакомы, возможно, вы ходите по очень короткому краю обрыва.
Порфировик ложноберезовиковый
— За обычный порфировик я бы даже не переживал, — говорит Андрей Герасимов. — Потому что он и внешне непривлекательный, и на вкус довольно посредственный. То есть он как бы всем свои видом говорит «не бери меня». Единственное, где его еще кое-как можно применять, так это в горячем мариновании. Но и тогда вам придется добавить много специй и пряностей, чтобы замаскировать неприятный вкус. Так что шкурка выделки не стоит. Но среди порфировиков есть два интересных подвида, которые среди грибников определенно представляют интерес. Это порфировик красноспоровый и наш краснокнижный герой порфировик ложноберезовиковый. По виду он очень сильно напоминает подберезовик, поэтому лучший способ его сохранить — внимательно следить за ареалом его обитания.
Ложноберезковый порфировик встречается по всей территории России в хвойных и смешанных лесах, но чаще всего его можно найти в Краснодарском и Приморском краях. Кроме того, найти его можно в Сихотэ-Алинском, Уссурийском и Кавказском биосферном заповеднике, а также в заповеднике «Кедровая Падь».
Рядовка-исполин
Мимо исполинской рядовки очень сложно пройти хотя бы потому, что это очень большой гриб. С другой стороны, надо знать места, где его искать. А водится он в лесах Ленинградской и Кировской областей и в Красноярском крае. Гриб растет в сосновых лесах с августа по сентябрь.
У исполинской рядовки очень большая шляпка — она может достигать в диаметре 20 см и больше. Форма у нее изначально полусферическая, потом — плоская. Края шляпки немного приподнимаются и образуют небольшие волны. С обратной стороны шляпки расположены пластинки больших размеров — сначала кремовых или розоватых оттенков, а потом — красных или даже коричневых.
Лейкопаксиллус лепистовидный
Лейкопаксиллус, он же Белосвинуха лепистовидная, известен грибникам под именем «жировик». Он встречается в Пензенской области, а также в Ставропольском и Красноярском краях.
— Шляпка у этого гриба очень крупная и мясистая, диаметром 15–30 см, полушаровидная, затем плоско-выпуклая, иногда в зрелости слабо вдавленная, — говорит Андрей Герасимов. — Кожица гладкая, шелковистая, сухая, во влажную погоду слегка липкая, беловатого или светло-серого цвета, иногда с неясными голубовато-зеленоватыми пятнами, в центре бывает кремовой. Пластинки слабо низбегающие, широкие, частые, белые, иногда с кремовым оттенком, в зрелости кремовые. Ножка высотой 4–8 см, диаметром до 4 см, плотная, волокнистая, одноцветная со шляпкой, часто с голубовато-зеленоватой зоной, имеющей вид узкой размытой полоски в верхней части ножки, немного ниже места прикрепления пластинок.
Лейкопаксиллус считается хорошим съедобным грибом, пригодным для использования как в свежем виде, так и для сушки и маринования. Но лучше об этих кулинарных изысках и не задумываться.
Трюфель летний
Летний трюфель — это съедобный гриб, который всем известен как деликатес. В природе он встречается редко, поэтому и попал в Красную книгу России.
Он вообще единственный представитель своего рода, который растет в России — преимущественно на Кавказе, Северо-Западном Закавказье и в Краснодарском крае. Ареал обитания этих грибов — широколиственные леса.
Опознать летний можно по неровной форме плодового тела, клубневидной форме самого гриба и бугорчатой поверхности, на которой, к тому же, есть бородавки пирамидальной формы.
Сыроежка золотистая
Сыроежку золотистую и раньше стоило собирать очень внимательно — она похожа одновременно на некоторые виды и съедобных, и несъедобных грибов.
— Например, сыроежку золотистую неопытные грибники легко могут спутать с сыроежкой красивой — у них практически одинаковый окрас шляпок и форма ножки, — говорит Андрей Герасимов. — Вот только у красивой сыроежки шляпка красная, темная или светло-розовая, а у золотистой она может быть темно-оранжевой, светло-золотистой, кирпичной и даже красной. Отличаются они и по ножке У красивой она светло-розовая, а у золотистой — белая, немного желтоватая.
Еще один несъедобный «близнец» сыроежки золотистой — сыроежка кроваво-красная. У этого гриба шляпка намного темней, с ярко выраженным красным или розовым цветом. Ножка бледно-розовая.
Сыроежка золотистая чаще всего встречается в южной части Красноярского края, на Дальнем Востоке и в Прибайкалье.
Решеточник красный
Глядя на некоторые грибы, и в голову не придет их собирать и есть. Это так называемые «инопланетные» грибы, которые завораживают одним своим видом. Но как бы вам ни хотелось взять их, чтобы удивить семью, делать этого не стоит — в противном случае семья рискует какое-то время не увидеть вас. Один из таких «инопланетян» — решеточник красный.
Этот гриб отличается не только завораживающим видом, но и неприятным запахом, на который слетаются насекомые. Встретить его можно в Ленинградской, Ярославской, Московской и Калужской областях, а также в Краснодарском крае, в Адыгее и Северной Осетии.
Лепиота древесинная
Лепиоту древесинную можно найти в Иркутской и Архангельской областях, Алтайском и Хабаровском краях и республике Бурятия.
Звездовик сводчатый
Звездовик сводчатый распространен в Ленинградской, Тверской и Тамбовской областях. Также этот гриб можно встретить в Центральном Черноземье, на территории Приволжской возвышенности.
Сетконоска сдвоенная
Сетконоска сдвоенная встречается в лиственных лесах и растет на почве, богатой гумусом, или на сильно разложившихся остатках дерева.
Гиднеллум Пека
Этот гриб более известен под названием Кровоточащий зуб. Этим летом странные грибы, как будто покрытые каплями крови, стали встречать петербургские грибники. Гриб широко распространен в Северной Америке, особенно на северо-западе Тихого океана.