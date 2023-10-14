Эти 13 грибов больше нельзя собирать: как они выглядят и как их отличить от «разрешенных»

Болет красно-желтый, по сути, тот же боровик, но отличить его от собратьев, которые собирать можно, вполне просто.

— Шляпка у этих грибов как-будто бархатная, желтовато- или коричневато-серая с красноватыми пятнами 9–25 см в диаметре. На срезе они синеют, но сейчас, с новыми, правилами, конечно, на срез особо не посмотришь, — говорит Андрей Герасимов. — Прячутся эти грибы хорошо, а если найдешь, то рядом обязательно будет еще несколько.

В России болет красно-желтый растет в Краснодарском и Приморском краях, в Пензенской и Тульской областях. Кстати, в Тульской области его еще называют «глухим». Другое народное название красно-желтого болета — «поддубник». Если эти названия вам прекрасно знакомы, возможно, вы ходите по очень короткому краю обрыва.