Путин озвучил позицию РФ по израильскому конфликту: главное о ситуации на Ближнем Востоке за 11 октября

Утром 7 октября радикалы сектора Газа нанесли ракетные удары по южной и центральной частям Израиля. Это крупнейшая за последние годы эскалация израильско-палестинского конфликта, произошедшая на следующий день после
После массированного обстрела со стороны палестинцев в Израиле ввели чрезвычайное положение, а также «особое положение в области безопасности». Армия наносит ответные удары по территории сектора Газа, операция получила название «Железные мечи». МИД Палестины назвал причиной эскалации «ежедневные провокации» Израиля и бездействие международного сообщества в ответ на них. Рассказываем о том, что произошло сегодня, 11 октября.
Американский авианосец прибыл в Средиземное море
Американский авианосец «Джеральд Форд» прибыл в восточную часть средиземного моря. Как сообщает РИА Новости, военные США собираются сдерживать «любого игрока».
— Авианосная ударная группа авианосца ВМС США «Джеральд Форд» прибыла в восточную часть Средиземного моря, чтобы сдержать любого игрока, стремящегося обострить ситуацию или расширить ареал этой войны, — цитирует издание американских военных.
Глава центрального командования ВС США генерал Майкл Курилла отметил, что прибытие авианосца должно послужить сигналом сдерживания на случай, если одна из враждебных к Израилю сторон попытается воспользоваться ситуацией.
Путин озвучил позицию России по израильскому конфликту
Москва выступает за исполнение решений ООН и создание палестинского государства. Об этом Владимир Путин заявил на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя».
— Эта позиция хорошо известна и израильской стороне, и нашим друзьям в Палестине. Мы всегда выступали за исполнение решений Совета Безопасности ООН, имея в виду прежде всего создание независимого суверенного палестинского государства, — отметил президент России.
Путин также добавил, что необходимость создания независимого государства «понимают политики и эксперты как в США, так и в Израиле», но вместо дипломатии они «выбирают путь насилия».
— Ну, к сожалению, приводит вот к таким трагическим инцидентам, которые мы наблюдаем сейчас, — заключил Владимир Путин.
В Израиль прибыл первый самолет США с боеприпасами
Первый самолет с боеприпасами, которые США передали Израилю, прибыл на авиабазу Набатим на юге страны. Об этом заявила армия Израиля в социальной сети Twitter.
Согласно сообщению, самолет прибыл вечером 10 октября.
Накануне о том, что Вашингтон организует поставку боеприпасов Израилю, рассказывал президент США Джо Байден.
Посол РФ в Израиле призвал россиян уезжать из страны
Посол России в Израиле Анатолий Викторов рекомендовал россиянам, находящимся в Израиле, не дожидаться эскалации конфликта и покинуть страну. Об этом он заявил на площадке международного клуба «Валдай».
Викторов добавил, что сотрудники посольства также готовы к эвакуации, но сейчас в этом нет необходимости.
— Разумеется, состояние готовности к эвакуационным мероприятиям, если потребуется, есть, — заявил посол РФ.
Армия Израиля ввела запретную зону вокруг сектора Газа
Армия обороны Израиля установила запретную зону вокруг сектора Газа. По информации ЦАХАЛ, запретная зона распространяется вплоть до окрестностей Ашкелона, и вход в нее уголовно наказуем.
— ЦАХАЛ подчеркивает, что территория сектора Газа объявлена закрытой военной зоной, и повторяет, что вход в нее строго запрещен и представляет собой серьезную угрозу безопасности, а также является уголовным преступлением, — говорится в сообщении ЦАХАЛ.
Непосредственно внутри запретной зоны находится целый ряд израильских населенных пунктов, включая города Сдерот и Нетивот.
Единственная электростанция в Газе прекратила работу
На единственной электростанции в секторе Газа закончились запасы топлива, она прекратила работу. Как сообщает телеканал Al Hadath, из-за этого в анклаве полностью прекращена подача электричества.
Ранее Израиль решил полностью перекрыть подачу воды и тооплива в сектор Газа. Соответствующий приказ дал министр энергетики страны Исраэль Кац.
Число погибших в Израиле и секторе Газа
Число погибших в Израиле в результате атак ХАМАС превысило 1,2 тысячи человек, ранения получили более 3 тысяч, сообщает государственная телерадиокомпания Kan. Среди жертв есть и иностранные граждане.
По меньшей мере 1055 человек погибли в секторе Газа с начала обострения конфликта, заявили в министерстве здравоохранения Палестины. Еще 5184 человека получили ранения. В Минздраве отметили, что около 60% пострадавших в секторе Газа — женщины и дети.
Среди погибших было и несколько граждан России. Один из них — уроженец Челябинской области Давид Лысцов. Он был в составе охраны фестиваля электронной музыки Nature Party в кибуце Реим, когда боевики ХАМАС напали на Израиль. Давид в возрасте 14 лет переехал в Израиль по программе репатриации из Златоуста вместе с отцом. В ноябре 2023 года ему должно было исполниться 35 лет.