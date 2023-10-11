Путин озвучил позицию РФ по израильскому конфликту: главное о ситуации на Ближнем Востоке за 11 октября

— Эта позиция хорошо известна и израильской стороне, и нашим друзьям в Палестине. Мы всегда выступали за исполнение решений Совета Безопасности ООН, имея в виду прежде всего создание независимого суверенного палестинского государства, — отметил президент России.



Путин также добавил, что необходимость создания независимого государства «понимают политики и эксперты как в США, так и в Израиле», но вместо дипломатии они «выбирают путь насилия».



— Ну, к сожалению, приводит вот к таким трагическим инцидентам, которые мы наблюдаем сейчас, — заключил Владимир Путин.

