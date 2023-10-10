В Новосибирске похоронили солдата-срочника, погибшего во время службы

В Новосибирске прошли похороны погибшего во время службы 20-летнего солдата срочника Ивана Ф. Информацию об этом подтвердила близкая родственница погибшего.
— У нас со школы спрашивали [информацию], мы сказали, что не надо. Ваня бы этого не хотел. Все близкие знают, все одноклассники знают. Он был скромный парень, он не хотел бы всего этого, — рассказала она, подразумевая огласку.
Страница самого погибшего не активна уже месяц. Его знакомый, пожелавший сохранить анонимность, сообщил НГС, что в армию его друг отправился после того, как из-за перевода в другой вуз «у него слетела отсрочка».
Некролог о гибели 20-летнего Ивана, в котором приводились обстоятельства его смерти, появился в группе школы, где он учился, но был вскоре удален. Корреспонденту НГС замдиректора по воспитательной работе Анна Бушуева сообщила, что информацией о гибели выпускника «распоряжаются его родители». Комментировать удаление поста она не стала.
В минсоцразвития Новосибирской области в ответ на вопрос о том, будет ли оказана помощь семье, НГС направили в минобороны, объяснив, что сами они занимаются мерами поддержки участников СВО и их семей.
Мы отправили запросы по ситуации в минобороны и в правительство Новосибирской области.
Все новости о спецоперации мы собираем в этом сюжете.