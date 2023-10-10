В Новосибирске похоронили солдата-срочника, погибшего во время службы

В Новосибирске прошли похороны погибшего во время службы 20-летнего солдата срочника Ивана Ф. Информацию об этом подтвердила близкая родственница погибшего.



— У нас со школы спрашивали [информацию], мы сказали, что не надо. Ваня бы этого не хотел. Все близкие знают, все одноклассники знают. Он был скромный парень, он не хотел бы всего этого, — рассказала она, подразумевая огласку.

