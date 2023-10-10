«Черное зеркало» всё ближе. Что такое социальный рейтинг, который начали тестировать в России, и все страшилки о нем

При этом социальный рейтинг до сих пор никак не закреплен в Гражданском кодексе КНР. То есть говорить, что всё это происходит на государственном уровне и как-то всерьез влияет на жизнь человека, пока рано. Это подтверждают и сами жители Китая, многие из которых с удивлением читают о «цифровом ГУЛАГе» в зарубежной прессе.



Что говорят о рейтинге в Китае

Ведущая популярного влога SHANKANAKA, гражданка КНР Мэнсюэ в 2021 году опубликовала ролик, в котором подробно рассказала о том, каково же это — жить в ожившей вселенной киберпанка.

«Когда я только начала вести этот канал, мне уже начали постоянно писать и в комментариях, и в директе, мол, Мэнсюэ, у Китая есть план создать систему социального рейтинга, и тогда вы будете жить, как в сериале "Черное зеркало", что думаешь по этому поводу. Я тогда не обращала на это внимания, подумала, что такая же фигня, как и новость о том, что китайцы биороботы, китайцы захватят Сибирь и так далее. Однако я не ожидала, что год спустя те же зрители мне уже напрямую сообщат, что такой план у нас уже осуществили и мы уже живем под этой системой социального рейтинга. Только где я могу посмотреть свой рейтинг? Вполне возможно, что я, находясь в Китае, не знаю о каком-то происходящем или узнаю позже вас, потому что у нас цензура», — заявила Мэнсюэ.

