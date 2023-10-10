Что такое Война Судного дня: как Израиль оказался на грани уничтожения

В этом же году ООН приняла «план раздела Палестины». Он предусматривал создание двух государств на спорной территории: израильского Иерусалима и арабского Вифлеема. Весь Ближний Восток должен был оставаться под международным контролем, чтобы не допустить конфликта.

Израильская сторона приняла план ООН, а вот Лига арабских государств высказалась резко против, обосновав это тем, что план нарушает права населения Палестины. Тогда же глава верховного арабского комитета Джамал аль-Хусейни высказал угрозу Израилю.