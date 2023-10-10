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Конфликт Израиля и ПалестиныПодробности

Что такое Война Судного дня: как Израиль оказался на грани уничтожения

Предпосылки и последствия самого серьезного конфликта на Ближнем Востоке за последние 50 лет

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Причина военного конфликта — территория Палестины, на которую претендуют оба народа

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В обсуждении обострившейся ситуации между Израилем и Палестиной часто говорят, что это самый кровавый конфликт израильской и арабской стороны с момента Войны Судного дня. 50 лет назад Египет и Сирия едва не уничтожили Израиль, который оказался в шаге от применения ядерного оружия. В этом материале мы рассказываем, что такое Война Судного дня и что общего у нее с сегодняшними событиями.

Предпосылки

Конфликт между израильтянами и арабами тянется более ста лет. Причина споров — территория Палестины, на которую претендуют оба народа. До Первой Мировой войны она принадлежала Османской империи, после распада в 1922 году Лига Наций выдала Великобритании мандат на временное управление территориями Ближнего Востока. Международная организация пыталась урегулировать претензии арабов и израильтян, но в 1947 году британское правительство заявило, что отказывается от мандата, потому что не способно найти приемлемое решение.

В этом же году ООН приняла «план раздела Палестины». Он предусматривал создание двух государств на спорной территории: израильского Иерусалима и арабского Вифлеема. Весь Ближний Восток должен был оставаться под международным контролем, чтобы не допустить конфликта.

Израильская сторона приняла план ООН, а вот Лига арабских государств высказалась резко против, обосновав это тем, что план нарушает права населения Палестины. Тогда же глава верховного арабского комитета Джамал аль-Хусейни высказал угрозу Израилю.

14 мая 1948 года первый премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион провозгласил о создании независимого еврейского государства. На следующий день Лига арабских государств объявила войну Израилю — на него напали Сирия, Египет, Ливан, Ирак и Трансиордания.

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С тех пор между израильтянами и арабами регулярно затухал и вновь загорался конфликт. В один из них, в 1967 году, Израиль захватил территории Синайского полуострова до Суэцкого канала, половину Голанских высот, западный берег реки Иордан и сектор Газа. В 1973 году Египет и Сирия решили вернуть захваченные территории.

Почему «Война Судного дня»

Такое название война получила из-за того, что арабские силы напали на Израиль в день Йом Кипур, он же «Судный день», или «День всепрощения» — главный пост в иудаизме, который отмечают даже светские евреи. В этот день Торой предписано соблюдать пять запретов: на еду и питье, умывание, ношение кожаной обуви, близость с супругом и использование косметики. Также весь этот день евреи посвящают молитве.

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В 1973 году он выпал на 6 октября. В этот день войска Египта и Сирии атаковали Израиль, прорвали линии прекращения огня и начали наступление на территорию страны.

Начало военных действий

Египетские войска пересекают Суэцкий канал

Египетские войска пересекают Суэцкий канал

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6 октября сирийские и египетские войска начали наступление на Израиль. За первую минуту наступления Египет выпустил 10,5 тысячи снарядов по Израилю. Вместе с этим нападавшие, вооружившись противотанковыми гранатометами, пересекли Суэцкий канал на лодках и устроили засаду для израильских танков. Также канал пересекли 4 тысячи пехотинцев, которые уничтожили израильскую песчаную стену на берегу, разминировали проходы для своих танков и навели понтонные переправы.

Израильская артиллерия

Израильская артиллерия

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Оборона канала была прорвана. Преимуществом Египта стали зенитки, купленные у Советского Союза. Установленные на территориях, примыкающих к линии прекращения огня, против них израильские ВВС были фактически бессильны — у их самолетов не было никаких средств для борьбы с таким видом ПВО. Следующие два дня египетские танки продвигались вперед. Израиль пытался остановить нападавших танками, но безрезультатно: за два дня Израиль, по разным данным, потерял от 200 до 300 танков. В это же время Сирия прорвала Голанский фронт.

Разрушенная деревня Кунейтра

Разрушенная деревня Кунейтра

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Главным в столкновении стало сражение в ущелье Кунейтра — если бы сирийцы его прорвали, то смогли бы проникнуть вглубь Израиля и уничтожить его. На второй день боевых действий израильской армии удалось отразить атаку — сирийцы потеряли более 500 танков, оборона Израиля была почти полностью уничтожена.

Разбитый израильский танк <nobr class="_">М-60</nobr>

Разбитый израильский танк М-60

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Но, несмотря на защиту ущелья, на юге и севере страны наступавшим удалось прорвать оборону. В этот момент существование Израиля было под угрозой, и правительство страны начало разработку «варианта Самсона» — подобно библейскому герою, обрушившему крышу и убившему себя и своих врагов, Израиль начал подготовку 13 ядерных боеголовок, которыми планировал уничтожить армию противника. Последствия такого решения были бы непредсказуемы как для Израиля, так и для всего мира.

Контрнаступление и мирное соглашение

До ядерного оружия не дошло — США вмешались в войну на стороне Израиля. Это позволило израильским войскам отбить позиции на Голанах на севере и победить в Синайском сражении на юге. После этого израильская армия перешла в наступление. По воздуху США поставляли Израилю снаряды, танки и артиллерию, благодаря чему Израиль смог перейти в контрнаступление.

Израильский танк пересекает Суэцкий канал

Израильский танк пересекает Суэцкий канал

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22 октября Совет безопасности ООН по инициативе США и СССР принял резолюцию, призывающую прекратить военные действие, остановившись на занимаемых позициях. 24 октября боевые действия на сирийском фронте прекратились. Египет также принял резолюцию.

Несмотря на решение ООН, Израиль продолжал наступать. В итоге израильская армия дошла до египетского города Суэц и попыталась захватить его, но безуспешно.

Премьер-министр Израиля Голда Меир и президент США Ричард Никсон

Премьер-министр Израиля Голда Меир и президент США Ричард Никсон

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24 октября СССР предупредил Израиль о последствиях в случае продолжения агрессии против Сирии и Египта. Одновременно с этим советские власти предупредили США, что в случае пассивности Америки в урегулировании кризиса Советский Союз «предпримет необходимые односторонние шаги».

После этого, 25 октября, военные действия удалось остановить. 18 января 1974 года египетские представители подписали соглашение с Израилем о разъединении войск: Израиль отходил от Суэцкого канала на 32 километра. Аналогичное соглашение было заключено с Сирией 31 мая 1974 года.

В войне Судного погибло около 3000 израильских и 8000 арабских военных, десятки тысяч человек получили ранения, многие попали в плен. Спустя несколько лет после конфликта Египет вернул себе Синайский полуостров дипломатическим путем, нормализовав отношения с Израилем.

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