Что такое Война Судного дня: как Израиль оказался на грани уничтожения

В обсуждении обострившейся ситуации между Израилем и Палестиной часто говорят, что это самый кровавый конфликт израильской и арабской стороны с момента Войны Судного дня.
Предпосылки
Конфликт между израильтянами и арабами тянется более ста лет. Причина споров — территория Палестины, на которую претендуют оба народа. До Первой Мировой войны она принадлежала Османской империи, после распада в
В этом же году ООН приняла «план раздела Палестины». Он предусматривал создание двух государств на спорной территории: израильского Иерусалима и арабского Вифлеема. Весь Ближний Восток должен был оставаться под международным контролем, чтобы не допустить конфликта.
Израильская сторона приняла план ООН, а вот Лига арабских государств высказалась резко против, обосновав это тем, что план нарушает права населения Палестины. Тогда же глава верховного арабского комитета Джамал аль-Хусейни высказал угрозу Израилю.
С тех пор между израильтянами и арабами регулярно затухал и вновь загорался конфликт. В один из них, в
Почему «Война Судного дня»
Такое название война получила из-за того, что арабские силы напали на Израиль в день Йом Кипур, он же «Судный день», или «День всепрощения» — главный пост в иудаизме, который отмечают даже светские евреи. В этот день Торой предписано соблюдать пять запретов: на еду и питье, умывание, ношение кожаной обуви, близость с супругом и использование косметики. Также весь этот день евреи посвящают молитве.
В
Начало военных действий
Оборона канала была прорвана. Преимуществом Египта стали зенитки, купленные у Советского Союза. Установленные на территориях, примыкающих к линии прекращения огня, против них израильские ВВС были фактически бессильны — у их самолетов не было никаких средств для борьбы с таким видом ПВО. Следующие два дня египетские танки продвигались вперед. Израиль пытался остановить нападавших танками, но безрезультатно: за два дня Израиль, по разным данным, потерял от 200 до
Главным в столкновении стало сражение в ущелье Кунейтра — если бы сирийцы его прорвали, то смогли бы проникнуть вглубь Израиля и уничтожить его. На второй день боевых действий израильской армии удалось отразить атаку — сирийцы потеряли более
Но, несмотря на защиту ущелья, на юге и севере страны наступавшим удалось прорвать оборону. В этот момент существование Израиля было под угрозой, и правительство страны начало разработку «варианта Самсона» — подобно библейскому герою, обрушившему крышу и убившему себя и своих врагов, Израиль начал подготовку
Контрнаступление и мирное соглашение
До ядерного оружия не дошло — США вмешались в войну на стороне Израиля. Это позволило израильским войскам отбить позиции на Голанах на севере и победить в Синайском сражении на юге. После этого израильская армия перешла в наступление. По воздуху США поставляли Израилю снаряды, танки и артиллерию, благодаря чему Израиль смог перейти в контрнаступление.
Несмотря на решение ООН, Израиль продолжал наступать. В итоге израильская армия дошла до египетского города Суэц и попыталась захватить его, но безуспешно.
После этого,
В войне Судного погибло около