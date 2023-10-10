Дальний восторг! 12 причин побывать в столице Приморья

Шоколадную фабрику Tasty Kingdom в северной части города Владивостока построили в 2018 году, а в 2019-м там запустили производство аналога европейского яйца из двух половинок (в одной — игрушка, а в другой — шоколадная паста) и стали первыми, кто начал выпускать такую продукцию прямо на территории России. Фабрика выпустила сначала несколько своих брендов, а затем началось расширение линейки за счет героев популярных мультфильмов. Для этого, соответственно, заключили и лицензионные соглашения, например, с «Союзмультфильмом» на серию яиц «Простоквашино». А где есть место одним сладостям, всегда найдётся и другим. Резидентство в свободном порту Владивосток позволило компании сэкономить на налогах и вложиться в модернизацию оборудования. Так появился конвейер по производству глазированных конфет. А затем запустили линейки арахисовой и шоколадной паст, в том числе в удобных одноразовых стиках.



— Фабрике 5 лет, а в портфеле бренда уже 35 товарных позиций. Пять видов конфет, четыре вида шоколадной пасты, четыре арахисовой пасты и четыре вида яиц из половинок. Предприятие небольшое, но оборудование новое, поэтому мы можем производить большое количество продукции, быстро модернизироваться и перестраиваться под тенденции рынка. Количество заказов сейчас неуклонно растёт. У нас есть склад в Москве, через который мы отгружаем товар в европейскую часть России, а недавно мы вышли на рынок Сибири, зашли в Иркутск, Читу, Красноярск. Первые партии уже отправлены в эти города. Также несколько лет поставки идут в Белоруссию, Казахстан. И, само собой, в Приморье, — делятся успехами на фабрике.



Чтобы обеспечить возникшую потребность в продукции, фабрика работает в две смены. Только на производстве здесь трудятся 60 человек. И плюс офис с руководством, бухгалтерией, отделом продаж. Безусловно, рынок кондитерских изделий в России очень насыщен и конкурентен и в том же Приморье работают фабрики с богатой многолетней историей. Но и, как видно, для молодых компаний, которые привносят что-то новое, найдется свое место.



— Карамель для линейки «Орехи в карамели» мы изготавливаем сами исключительно из 33-процентных животных сливок, используем там только цельные отборные орехи. Также орехи, сухофрукты и натуральные добавки лежат в основе и других видов конфет — и все они покрыты молочной шоколадной глазурью, в которой у нас от 40% масла африканских какао-бобов. Это показатель того, что уровень содержания какао очень хороший для молочного шоколада. Предприятие специализируется на выпуске массовых сортов конфет на шоколадной глазури, именно на какао-масле. Документация позволяет выпускать нам конфеты и на эквивалентах глазури, но мы решили пойти другим путем, хотим выделяться, хотя аналог и дешевле, — объясняют на фабрике.



В то время, пока мы беседуем, по конвейеру аккуратными рядами плывет марципановая основа из перемолотых сухофруктов и орехов. Прямоугольнички — будущие конфеты, по вкусу напоминающие нугу из одного известного батончика, — буквально обливаются несколько раз горячим шоколадом. Это начало процессу глазировки. Затем сушка, обеззараживание, а на выходе готовые конфетки, которые затем проходят этап упаковки и фасовки в пакетики по 150 граммов. От описаний начинок здешних конфет во рту непроизвольно начинает выделяться слюна. Там и ягоды, и орехи, и фрукты. Даже используются такие редкие виды орехов, как макадамия и пекан.



— Ассортимент расширяется активно, примерно раз в полгода мы выпускаем новинки. Приобрели за последнее время упаковщик для конфет — по 150 граммов, он российский. Хотим приобрести и другое оборудование для расширения участка по производству конфет. Занимаемся поисками оборудования, рассматриваем все варианты. Сейчас рынок диктует, что лучше всего для нас российское оборудование. Но мы работаем и с другими странами, в том числе с Турцией, Китаем. В принципе, проблем с приобретением необходимого оборудования у нас нет, как и с сырьем, которое приходит и из-за рубежа, и от отечественных производителей, — объясняет директор по производству Евгения Шишкина.



Налаженное сотрудничество компании с крупными дистрибьюторами, которое теперь дает возможность покрыть европейскую часть страны, Дальний Восток и Сибирь, дало новый толчок для развития фабрики. В перспективе здесь планируют выходить и на экспорт, но прежде хотят насытить своей продукцией рынок России.



— Очень хочется, чтобы как можно больше людей попробовали наши неповторимые конфеты, настоящую арахисовую пасту, яйца из половинок с качественными лицензионными игрушками и влюбились в них. Мы же любим свою компанию, болеем за свое дело. Каждый продукт здесь произведен от сердца, чтобы у людей была возможность попробовать разные вкусы, чтобы каждый нашел себе сладость по душе, — говорят сотрудники Tasty Kingdom.

