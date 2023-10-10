Дальний восторг! 12 причин побывать в столице Приморья

1
Открытие закрытого города
Не все в России знают (мы проверяли), что Владивосток почти 40 лет жил в статусе закрытого города из-за размещения в его бухтах кораблей главной базы Тихоокеанского флота. И только в январе
Большинство предприятий разукрупнились, система морского транспорта развалилась, огромный урон понесла рыбная промышленность, сельское хозяйство пришло в упадок. Ситуация усугублялась энергетическим кризисом. Массовые отключения света в квартирах, продолжающиеся по 20 часов в сутки, становились причиной стихийных народных волнений. Люди стремительно покидали город, падала и рождаемость.
— «Если в кране нет воды и в розетке тока — значит ты недалеко от Владивостока», — со смехом и ностальгией рассказывает местная жительница Антонина. — Да, это было, я выросла на этом стишке. В такие дни мы все семьями выходили на улицу, чтобы хоть как-то проводить время. Родители сидели на лавочках и занимались своими делами, а дети гуляли по темноте, оживляясь, когда в свете фар проезжающего мимо авто могли отыскать на земле палку или камень. К счастью, сейчас всё изменилось кардинально. Перебои со светом изредка возможны, но только из-за огромного количества строек, когда, например, при подключении очередного дома могут задеть коммуникации. Но не более того.
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2
Знакомство с Морем
Международный аэропорт Владивостока находится примерно в часе езды от краевой столицы — в районе села Кневичи и неподалеку от города-спутника Артема. Добраться отсюда до центра можно на аэроэкспрессе или такси, но нужно быть готовым, что второй вариант обойдется в копеечку. Накануне Восточного экономического форума мы заплатили за поездку на небольшой гибридной иномарке больше
Удаляемся вдаль от роскошного стеклянного фасада воздушной гавани и по ровному асфальту скоростного шоссе устремляемся к городу. Вокруг базы, склады, стройки, торговые площадки и много-много зеленых деревьев. Но ты, конечно, ждешь, когда в поле зрения появится именно оно — море. Проходит не так много времени, мы въезжаем в поселок с загадочным названием Де-Фриз, и тут же справа открывается чудесная панорама, вид на Амурский залив, дождались!
Фраза «Смотри, вон там видно море!» затем будет преследовать нас почти каждый день. Пляжей и набережных во Владивостоке неисчислимое множество, а многие достопримечательности связаны, само собой, именно с морем.
Например, всем известный маяк Токаревского у одноименного мыса. До него и от него тянется нескончаемый поток людей, желающих пройтись по морской гальке, послушать шум волн и впечатлиться открывающимися видами на остров Елены и владивостокский район Эгершельд. К самому маяку ведет песчаная коса, которую периодически затапливает. Но и это не останавливает отважных туристов. Подвернули штанины или юбки и побрели. А вокруг — на воде и берегу — кипит экстремальная жизнь. Вдалеке гудят квадроциклы, тренируются сапбордисты и кайтсерферы, мимо, размахивая веслами, проплывает седовласый мужчина. Женщины, дети, отдыхающие любых возрастов берут от моря всё, что может дать соленая бескрайняя вода. И на фоне, будто застывшие в воздухе, на голубой глади висят корабли, бросившие якорь в ожидании захода в порт.
И даже необязательно ехать на окраину города. Найти пляж, море, развлечения легко и в центре, например, на набережной Спортивной гавани, которая венчает здешний прогулочный Арбат — улицу Адмирала Фокина. Некоторые просто сидят тут и медитируют, кто-то замирает с фотоаппаратом в ожидании заката. А закат в безоблачную погоду — это просто шик. Такой закат мы застали несколько раз. И каждый из них — вау.
Море — это неотъемлемая часть жизни Владивостока и его жителей. Оно дает им не только эмоции, но и пищу, работу, деньги. Но для нас — приезжих — это прежде всего незабываемые виды, впечатления и остающиеся с тобой надолго флешбэки с морским запахом и ощущением свежести, свободы.
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3
Не морем единым
Погулять во Владивостоке, конечно же, можно не только по берегу моря, но и еще много где. Например, приехать в обновленный Нагорный парк, где прямо всё-всё кричит: «Мы — штуки из будущего». Необычные архитектурные формы, детские площадки и точки притяжения молодежи, ну и, главное, бесподобная смотровая площадка, на которую (а как во Владивостоке без этого) нужно прежде вскарабкаться, но награда ждет взбирающегося на вершине. Это к слову про виды, которые захватывают дух, сознание и пробивают мурашки. Глянешь в одну сторону — бухта Золотой Рог и перекинутый через нее Золотой мост, который ну просто шикарен. В другую сторону — сопка Шошина и причудливые ряды каких-то зданий перед ней. Причем парк продолжают достраивать, создавать новые площадки. Люди, которые приходят сюда позаниматься йогой или снять ролик в «ТикТок» на чудесном фоне, очевидно, счастливы.
Захочется, можешь пойти и мимолетно прокатиться на фуникулере — он такой единственный в этой части России. Есть настроение, идешь посмотреть на Приморскую сцену Мариинского театра или едешь в гигантский океанариум. Можешь погулять по Корабельной набережной, залезть в подводную лодку-музей, подняться на вершину к радиопрозрачному геодезическому куполу на Монастырской, пройдя через Морское кладбище, где похоронены в том числе самые достойные люди города — капитаны, художники, политики, а некоторые надгробия и памятники своими масштабами и нестандартностью могут удивить даже насмотренного туриста.
Наскучат популярные туристические места, сверните с улицы Светланской в Почтовый переулок, где старые дома не отталкивают, а притягивают своими ветхими фасадами, поросшими плющом стенами и уместными граффити, которых во Владивостоке уйма на каждом шагу, и они все действительно классные. В этом уютном уголке старого города, который будто спрятался от городской суеты, атмосферно сушится белье на веревках, по крышам и у подъездов гуляют довольные коты, а брошенную когда-то машину потихоньку забирает в свой плен зеленая поросль.
А когда стемнеет, обязательно идите на улицу Адмирала Фокина, где жизнь кипит, кажется, до утра. Ребята на лавочках играют на гитарах, поют песни и выступают с битбоксом, а рокер старой закалки пилит невероятное соло на гитаре. По улице гуляют горожане и приезжие, группки китайских туристов неустанно снимают происходящее на телефоны. Атмосфера — космос, красивых и вдохновленных людей — множество. Никто никуда не спешит, льётся музыка, а дневное тепло даже не собирается уступать ночной прохладе, но это уже особенности здешнего климата.
И еще несколько фотографий с улиц Владивостока.
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4
Природа уступает городской застройке
Владивосток сегодня застраивается буквально на глазах. Новые дома, социальные объекты — детские сады, медучреждения, школы. Большое внимание уделяется и спорту, потому что приморский губернатор активно выступает за здоровый образ жизни. Также построены современнейшие мосты, ставшие визитной карточкой города. Строительный бум подталкивают сегодня и программы, действующие на Дальнем Востоке: «Дальневосточная ипотека», «Дальневосточная концессия».
Один из примеров — улица Басаргина в бухте Патрокл, где вдоль Леопардовой набережной образовался целый новый район застройки. Местный житель Владимир рассказывает, что когда-то здесь — на побережье — был только лес и пресное озеро. Люди по тропинкам пробирались к пляжу, ездили к озеру на шашлыки. Но город неизбежно берёт своё. Сопку неподалеку тут буквально срезали до уровня моря и сделали современную дорогу, на месте леса появились дома, а озеро Торфянка под натиском строителей сжалось до небольших размеров. Но это, как считает Владимир, который родился и вырос в этих местах, отнюдь неплохо, а, скорее, неизбежно в развивающемся городе.
— Микрорайон здесь вырастает за микрорайоном, всё застраивается очень быстрыми темпами. При этом, хоть и природа уступает, то, что осталось, всё равно пытаются сохранить и облагородить. И еще не могу не отметить, какие изменения сегодня коснулись нашей Владивостокской крепости. Это порты, артиллерийские батареи, фортификационные сооружения, подземные ходы — целая сеть, которой пронизан весь наш город. Здесь, на островах, везде — сейчас восстанавливают и сохраняют, а за каждым объектом закрепляют отдельного человека, чтобы следил, развивал. Я сам работаю в туризме, вожу группы и китайцев, и русских туристов. И вижу, сколько сегодня делается для развития как современной части города, так и для сохранения исторического наследия, — поделился Владимир.
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5
Дороги и тысячи японских машин
А вот ещё одна шутка-притча, пусть и не в стихах, которая в начале нулевых годов была актуальная для этого региона. Вопрос: «Правда, что у вас в Приморье тигры прямо по дорогам ходят?» Ответ: «Врут, нет у нас никаких дорог».
Местные власти признают, что проблема плохих дорог долгие годы тормозила развитие края, но сегодня это не так. Построены новые шоссе и развязки, повсеместно идут ремонты и реконструкции. Только за последние 5 лет в Приморье абсолютно новую жизнь получили порядка 40 километров автомобильных дорог и мостов, а более 720 километров отремонтировали.
В столице края, особенно в центре, к дорогам придраться невозможно. Мы побывали и в отдаленных районах города, и там, конечно, еще есть над чем работать. Причем некоторые новые районы, где идет активная застройка, буквально-таки страдают от нехватки транспортных артерий. Но, как говорится, не всё сразу.
Кроме того, большой город, так близко расположенный к Японии, был просто обречен на огромное количество праворульных автомобилей на тех самых дорогах, которые сегодня активно строят и ремонтируют. Потому Приморье входит в топ-3 регионов по уровню автомобилизации в России, а во второй половине 2022 года здесь было зарегистрировано более 400 тысяч машин при населении в почти 600 тысяч человек.
При таком количестве авто пробки, конечно, неизбежны. И мы это почувствовали на себе. А еще остались в недоумении от того, как в таком потоке владивостокские водители умудряются лавировать и успешно передвигаться. Столь интенсивного, неординарного и суетливого движения раньше мне наблюдать не приходилось. Но, как говорят местные, к такой манере вождения в большом городе привыкаешь. А один таксист, который раньше работал в Санкт-Петербурге, а теперь перебрался во Владивосток, и вовсе заявил, что ему здесь гораздо комфортнее и вообще больше нравится водить. Сами мы за руль, конечно, сесть не рискнули. Поэтому лучше довериться опытным местным автолюбителям. Или просто выйти и прогуляться по чистым и опрятным улицам города.
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6
Есть что поесть?
После насыщенных прогулок и длительных поездок урчит в животе. Владивосток — идеальное место, где можно отведать блюда самой разной кухни. Фастфуд, кафе и рестораны — всё в наличии. Говорят, каждый турист, прибывший в Приморье, просто обязан отведать пянсе — национальное корейское блюдо, паровые пирожки с мясом и капустой. И запить его обязательно напитком «Милкис» (я, правда, запил зеленым чаем). Но на самом деле встретить на улице бабушек с тележками, торгующими пянсе, сейчас во Владивостоке невозможно. Но можно найти стационарные точки, например, на Адмирала Фокина. За 120 рублей здесь вам продадут увесистый, пышущий жаром пирожок, который лучше так горячим и употребить. Чуть островатая капуста, не так много мяса и неповторимый флер приготовленного на пару теста. Вкусно.
А еще Владивосток может стать Меккой для любителей и других разновидностей азиатской кухни — японской, корейской, китайской. Но при этом одно из самых популярных заведений города, куда люди выстраиваются в бесконечную очередь, известно своими хинкали и другими грузинскими блюдами, невероятной атмосферой веселья и праздника. Спросите у местных, они подскажут, о чём мы.
Ну и, конечно же, морепродукты. Жить у моря и не попробовать свежего гребешка, устриц, креветок, краба, мидий — это преступление. Главное, не переборщить, чтобы не словить белковое отравление и часть отпуска провести в горизонтальном положении. Да и цены не дадут разгуляться по полной. Хоть и море вот оно под ногами, но его дары в магазинах и общепите, особенно в центре, стоят совсем немало. Туриста, особенно бюджетного, это может отпугнуть. Но ключевое здесь слово «попробовать». На это заложить определенную сумму нужно обязательно.
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7
Расцвет промышленности и бизнеса
Столь активное развитие Приморья, безусловно, идет в связке с бурным экономическим развитием. Импорт товаров, прежде всего из Китая и Кореи, активный ввоз и торговля подержанными иномарками из Японии сначала подтолкнули вперед предпринимательство, а удобное геоэкономическое положение города стало привлекать еще и огромные инвестиции, перезапускать и создавать крупные промышленные предприятия. Плюс добавьте сюда режимы территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, безналоговый офшор на острове Русском — один из двух в нашей стране. Всё это новые рабочие места, деньги. За последние десятилетия сформировался масштабный кластер судостроения и судоремонта, а на приморских верфях строят мегакорабли, например, краболовы водоизмещением 1586 тонн и объемом перевозки живого краба до 100 тонн, а также атомные ледоколы на самой мощной судоверфи страны — ССК «Звезда».
Владивосток сегодня является крупнейшим деловым, финансовым, культурным и научно-образовательным центром, его по праву считают аванпостом международного сотрудничества Российской Федерации и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Ну и куда же без кадров для этого гигантского экономического масштаба? Потому и неудивительно, что во Владивостоке работают 14 вузов, в которых обучаются более 40 тысяч студентов.
Мы же во время прогулок по Владивостоку решили заглянуть (прямо в городской черте) на предприятия не совсем обычные. Они небольшие, компактные, но крайне амбициозные — с планами по покорению не только российского, но и зарубежного рынков. Объединяет их тот факт, что все они являются резидентами свободного порта Владивосток (СПВ) — территории, где инвесторы пользуются особыми режимами таможенного, налогового и административного регулирования.
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8
Инвалидные коляски для самых активных
Завод, где делают сверхпрочные инвалидные коляски из карбона, на территории одной из промзон Владивостока появился совсем недавно. Летом 2022 года здесь выпустили первую партию продукции, а 10 человек со всей страны, пилотно получивших свои коляски, помогали тестировать их и давали обратную связь, что уже привело к более чем 50 доработкам и усовершенствованиям. Готовые изделия — полностью авторские разработки группы компаний «Русский карбон» — сегодня выходят под брендом iCross Active и запущены в серийное производство.
Слово аctive в название добавлено не просто так. Идея создавать коляски именно для активных людей, которые готовы на них самостоятельно гулять, преодолевать препятствия и даже заниматься спортом, родилась у приморца Андрея Тенякова, который более 20 лет назад сам стал инвалидом-колясочником. Он прекрасно знает, насколько важно, чтобы коляска была удобной, крепкой, но легкой. Созданная им компания «Русский карбон» несколько лет назад стала одной из тех, что победила в региональном конкурсе «Приморский старт» и получила грант из регионального бюджета на 2 миллиона рублей для проведения собственных разработок и исследований. А затем в 2021 году проект по созданию инновационного серийного производства получил грант из бюджета уже на 50 миллионов, на которые закупили оборудование и построили производственные линии. Плюс добавьте сюда режим свободного порта Владивосток с налоговыми льготами — и вот он рецепт для создания молодого перспективного предприятия.
Сейчас на заводе налажен полный цикл производства инвалидных колясок — от проектировки инженерами, изготовления оснастки (матриц) и создания на их основе карбоновых полуфабрикатов до полной сборки (склейки) коляски, ее покраски, оснащения фурнитурой и элементами для комфортного передвижения. Для физических лиц их делают с учетом индивидуальных параметров, а после получения регистрационного удостоверения медицинского изделия — по госконтрактам, более универсальные. Отдельно на предприятии гордятся тем, что уровень локализации изделий приближается к 90%, то есть практически всё на заводе собирается из отечественных материалов. И только колёса для колясок пока закупают у иностранных поставщиков, но и этот вопрос в скором времени будет решен.
— Сегодня заказы мы поставляем по всей России, а также были заказы из ЛНР и ДНР. Работаем и по зарубежью, например, с Арабскими Эмиратами и Кувейтом. Есть интерес со стороны Узбекистана, Белоруссии и Кыргызстана. Наша продукция при этом выигрывает у зарубежных аналогов по ценовой категории. Причем нашим гражданам мы предоставляем различные условия приобретения, в том числе через Социальный фонд России, куда сейчас вошло ФСС, — рассказывают на предприятии.
Мы прошли по всем станциям производственной линии, где сегодня трудятся полсотни человек. Своими глазами увидели, как из карбоновой ткани в распечатанных на 3D-принтере матрицах в буквальном смысле выдуваются детали будущей коляски и превращаются в сверхпрочные изделия. Впечатлило, как на каждом этапе создания продукта он проходит буферный контроль качества и как на выходе получается инвалидная коляска, которую легко разобрать, запросто поднять одной рукой и на которой реально вытворять всё, что угодно, даже трюки. Плюс есть выбор цвета, аксессуаров.
— Некоторые женщины-клиентки у нас относятся к выбору коляски как к покупке автомобиля. В начале года, например, был тренд, когда девчонки заказывали себе черные карбоновые коляски с белыми задними колесами. И вот она одевается — черная куртка, белый низ. Прямо модель! И это здорово. Плюс здорово то, что мы можем предоставить такую возможность с точки зрения цветовой палитры, разной ширины шин, видов колес и так далее. Вплоть до того, что к нашим коляскам легко монтируется электроприставка — мотоколесо, для автоматического передвижения со скоростью до 30 километров в час. Мы делаем свою работу для тех, кто даже с ограниченными возможностями в передвижении хочет вести более активную жизнь. Коляска — это ноги для человека с инвалидностью. И создатель нашей компании это прекрасно понимает, а потому и мы осознаём важность своего дела, — не без гордости рассказывают во время экскурсии по предприятию.
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9
Шоколадная фабрика
Шоколадную фабрику Tasty Kingdom в северной части города Владивостока построили в 2018 году, а в
— Фабрике 5 лет, а в портфеле бренда уже 35 товарных позиций. Пять видов конфет, четыре вида шоколадной пасты, четыре арахисовой пасты и четыре вида яиц из половинок. Предприятие небольшое, но оборудование новое, поэтому мы можем производить большое количество продукции, быстро модернизироваться и перестраиваться под тенденции рынка. Количество заказов сейчас неуклонно растёт. У нас есть склад в Москве, через который мы отгружаем товар в европейскую часть России, а недавно мы вышли на рынок Сибири, зашли в Иркутск, Читу, Красноярск. Первые партии уже отправлены в эти города. Также несколько лет поставки идут в Белоруссию, Казахстан. И, само собой, в Приморье, — делятся успехами на фабрике.
Чтобы обеспечить возникшую потребность в продукции, фабрика работает в две смены. Только на производстве здесь трудятся 60 человек. И плюс офис с руководством, бухгалтерией, отделом продаж. Безусловно, рынок кондитерских изделий в России очень насыщен и конкурентен и в том же Приморье работают фабрики с богатой многолетней историей. Но и, как видно, для молодых компаний, которые привносят что-то новое, найдется свое место.
— Карамель для линейки «Орехи в карамели» мы изготавливаем сами исключительно из
В то время, пока мы беседуем, по конвейеру аккуратными рядами плывет марципановая основа из перемолотых сухофруктов и орехов. Прямоугольнички — будущие конфеты, по вкусу напоминающие нугу из одного известного батончика, — буквально обливаются несколько раз горячим шоколадом. Это начало процессу глазировки. Затем сушка, обеззараживание, а на выходе готовые конфетки, которые затем проходят этап упаковки и фасовки в пакетики по 150 граммов. От описаний начинок здешних конфет во рту непроизвольно начинает выделяться слюна. Там и ягоды, и орехи, и фрукты. Даже используются такие редкие виды орехов, как макадамия и пекан.
— Ассортимент расширяется активно, примерно раз в полгода мы выпускаем новинки. Приобрели за последнее время упаковщик для конфет — по 150 граммов, он российский. Хотим приобрести и другое оборудование для расширения участка по производству конфет. Занимаемся поисками оборудования, рассматриваем все варианты. Сейчас рынок диктует, что лучше всего для нас российское оборудование. Но мы работаем и с другими странами, в том числе с Турцией, Китаем. В принципе, проблем с приобретением необходимого оборудования у нас нет, как и с сырьем, которое приходит и из-за рубежа, и от отечественных производителей, — объясняет директор по производству Евгения Шишкина.
Налаженное сотрудничество компании с крупными дистрибьюторами, которое теперь дает возможность покрыть европейскую часть страны, Дальний Восток и Сибирь, дало новый толчок для развития фабрики. В перспективе здесь планируют выходить и на экспорт, но прежде хотят насытить своей продукцией рынок России.
— Очень хочется, чтобы как можно больше людей попробовали наши неповторимые конфеты, настоящую арахисовую пасту, яйца из половинок с качественными лицензионными игрушками и влюбились в них. Мы же любим свою компанию, болеем за свое дело. Каждый продукт здесь произведен от сердца, чтобы у людей была возможность попробовать разные вкусы, чтобы каждый нашел себе сладость по душе, — говорят сотрудники Tasty Kingdom.
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10
Носки, которые хочется поскорее надеть
Фабрику носков Ever Neat во Владивостоке можно назвать долгожителем — 16 лет на рынке, но она продолжает покорять всё новые и новые уровни, не стоит на месте. Про носочки с очаровательными корги, смешными авокадинками и аппетитной «пянсехой» (пянсе) нам с восхищением рассказывал чуть ли ни каждый местный житель, который узнавал, что мы собираемся посетить фабрику. Тут носки с самыми разнообразными рисунками, узорами, логотипами, на любой вкус и возраст. Всё-всё, что душе угодно. Здешнюю продукцию покупают не только в магазинах, но и заказывают через интернет. Обращаются и компании, которым нужны брендированные вещи.
Владелица компании Ирина Щербина когда-то работала финансовым директором предприятия, занимавшегося экспортом рыбопродукции. Но настали такие времена, когда пришло время перепрофилироваться, вот и решила Ирина Валерьевна и два других учредителя заняться носками. Три головы — много разных идей и разные цели. Фишка с рисунками на носках остальным владельцам показалась нежизнеспособной, поэтому в 2009 году предприниматель выкупила доли в убыточной компании у соучредителей и целенаправленно занялась созданием оригинальных, комфортных, удобных и красивых изделий.
— Начинала без особых стартовых капиталов, взяла компанию, которая была в больших долгах. И постепенно мы ее вытащили в прибыль. И я с тех пор всем говорю, что учредитель должен быть один, потому что цель одна должна быть. Спонсоры, инвесторы — да, но учредитель — один, — рассказала Ирина Щербина.
Сегодня ее фабрика — это цех, где круглосуточно из высококачественных нитей, сплетаемых в плотную слоистую структуру, на автоматизированных станках буквально на глазах рождаются новые носочки. Сотрудникам цеха только и остается, что задавать необходимые параметры и следить за бесперебойной работой оборудования. Это действительно беспрерывный процесс, потому что заказов на фабрику сегодня поступает огромное количество. Дальний Восток уже полюбил этот бренд, а теперь о нём узнают и в других уголках страны, а также на китайском рынке. Да, на рынке, где, кажется, носков должно быть и так предостаточно.
— Мы разработали нашу собственную технологию двухслойной структуры. С внутренней стороны у нас эластановая ниточка, а снаружи хлопковая. Ножки же потеют, и это нормально, но нить из эластана выгоняет влагу наружу, а хлопок впитывает ее и быстро высыхает. Нога остается невлажной. Это достигается тем, что мы берем определенной толщины нитку и определенной плотности вяжем носок. Делаем их более плотными. Это удорожает производство, поэтому наш носок не из дешевых. Пряжу, материалы мы используем иностранные, поэтому они чувствительны к курсам валют. Сейчас многие производители идут на удешевление продукции — за счет использования более дешевых материалов и более разряженной продукции, более слабой, потому что тогда расход пряжи меньше. Но мы не пошли по этому пути. Для нас в первую очередь важно качество и, конечно же, оригинальные рисунки, для создания которых мы привлекаем дизайнеров разных поколений, — объяснила Ирина Валерьевна.
По ее словам, сейчас на рынке есть большая потребность в спортивном носке, носке премиум-класса, на который нужно отдельное оборудование, носках для йоги, для батутных центров — с антискользящим покрытием. Более того, сейчас развивается новое направление — изготовление сувенирных носков с изображением достопримечательной разных регионов России. Например, на фабрике уже сделали серию носков «Сахалин» и, конечно же, «Приморье».
Резидентство в свободном порту Владивосток помогает предприятию не только получать льготы, но и участвовать в международных выставках, а его руководителю проходить обучение, скажем, для налаживания экспорта продукции в соседние страны.
— Когда я была маленькой девочкой, терпеть не могла колготки из 100-процентного хлопка мерзкого коричневого цвета, которые делала одна дальневосточная фабрика. Они были такие колючие и на коленках сползали. И с тех пор думала: «Боже, неужели нельзя сделать колготки и носки комфортными и красивыми?» И сегодня я свою мечту осуществила. Мы производим крутые носки. Глобальный план сейчас — расширение на центральную Россию, хотим открыть представительство в Москве, развивать проект создания сувенирной продукции по городам и странам. Продукция будет самая разная, но везде можно будет найти наш логотип. Люди попробуют однажды эти носки и сразу поймут, в чём здесь смысл, — резюмировала Ирина Щербина.
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11
ВЭФ
Говоря о бизнесе, промышленности и инвестициях, невозможно обойти стороной одно из главных традиционных мероприятия Владивостока, ставшее, по сути, визитной карточкой города — Восточный экономический форум.
Нам довелось поработать на полях ВЭФ-2023, и тут в первую очередь следует отметить размах. Кампус Дальневосточного федерального университета на острове Русском, куда попадаешь, преодолев впечатляющий Русский мост, своими масштабами, уровнем современности, инфраструктурой прямо-таки располагает к проведению подобных международных мероприятий. Здесь по Университетской набережной в дни форума, где каждый регион Дальнего Востока презентует свои достижения и особенности, свободно прогуливаются губернаторы и региональные министры, крупные инвесторы, бизнесмены и чиновники уровня федерального. Тут запросто можно встретить баскетболиста Андрея Кирилленко и известного знатока, а теперь еще и депутата Госдумы Анатолия Вассермана.
Но главная суть, конечно, не в прогулках по набережной, а в возможностях, которые ВЭФ дает регионам, властям и бизнесу, которые получают возможность в одном месте встретиться лицом к лицу, договориться, заключить соглашения на много миллиардов рублей и дать старт проектам, которые, быть может, долго бродили бы по чиновничьим кабинетам. Но здесь они катализируются, получают ускорение. Гости форума делятся идеями и наработками, обсуждают насущные темы, получают возможность попасть на мероприятие с участием президента страны.
Меры безопасности в эти дни во Владивостоке, а особенно на острове Русском и в кампусе ДВФУ — запредельные. Как и цены на такси, гостиницы или еду в кофейнях на площадках форума. Но это неизбежные издержки мероприятия реально международного масштаба.
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12
Здесь задержалось лето
Мы уезжали из Владивостока, а я по пути в аэропорт смотрел на листья деревьев, на которых несмело начинала пробиваться желтизна. Климат, погода здесь уникальные, морские — лето будто задерживается в этих местах на подольше, как бы компенсируя дождливые июль и август. А особенно в ясные дни становится по-летнему тепло, солнечно, даже душно.
— Август-сентябрь — это бархатный сезон во Владивостоке, пик лета. Самый месяц, когда все купаются в море, отдыхают. Сколько мне ни предлагали на запад страны перебраться, всегда против. Я — человек морской. Не смогу без моря, без сопок, без тумана. Куда-то туда без нашего климата. Многие недолюбливают наш климат, им душно и влажно. А я просто в восторге от этого. Люблю то место, где родился и живу, — откровенничал приморец Владимир.
И я его за эти дни начал понимать. Вросший в сопки и прилипший к берегу Владивосток сегодня пышет жизнью. Он может показаться дерзким, но величавым. Одновременно с этим город покоряет своей легкостью, пляжами, закатами, людьми. Теперь Владивосток для меня, как говорят, «ван лав» (одна любовь).
В этом плане очень точно выразилась другая моя собеседница Антонина:
— Владивосток я могла бы сравнить с тинейджером. С одной стороны он вроде половозрелый, уже хочет казаться взрослым, но с другой стороны у него разукрашенные волосы, светящиеся вывески, юношеский дерзкий максимализм и смешение каких-то границ. Смотришь, а там причесанный внешний вид центра, но тут же наличие китайских вывесок. Огромные морские пейзажи и строящиеся на их фоне несуразные новостройки. Сегодня мы развиваемся. Слава богу, дошла и до нас очередь, хоть мы и очень далеко от Москвы. Мы еще всё всем покажем.
Уже в аэропорту я прокручивал в голове всё увиденное, услышанное, прочувствованное, но при этом понимал, что не охватил даже десятой части того, что еще может показать, чем может удивить Владивосток, Приморье. А значит, нужно будет обязательно приехать еще. И вы приезжайте!
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