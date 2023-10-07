«Нас называли инопланетянами»: как живут 23-летние сиамские близнецы — одна из них собралась замуж

Врачи убеждали семью Андраде, что новорожденные девочки Кармен и Лупита долго не проживут. Они — сиамские близнецы, родившиеся с общей печенью, кровотоком и репродуктивной системой. Сейчас девушкам 23 года , они живут полной жизнью, а одна из них собралась замуж. О том, как близнецы взбудоражили Сеть своим признанием, рассказали наши коллеги из «СтарХита».

