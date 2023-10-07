«Нас называли инопланетянами»: как живут 23-летние сиамские близнецы — одна из них собралась замуж

Врачи убеждали семью Андраде, что новорожденные девочки Кармен и Лупита долго не проживут. Они — сиамские близнецы, родившиеся с общей печенью, кровотоком и репродуктивной системой. Сейчас девушкам
Историю девушек и то, как Лупита относится к бойфренду сестры, — смотрите в видео выше.
Кармен и Лупита родились в Мексике. Когда девочкам было два года, родители увезли их в США по медицинской визе в надежде, что там врачи смогут их разделить. Медики развели руками — слишком велика была вероятность того, что одна или обе девочки не выживут.
Девочкам пришлось приложить много усилий, и чтобы научиться ходить, и чтобы не обращать внимание на общественное мнение.
— Нас называли инопланетянами, говорили, насколько мы уродливы, называли выродками и так далее, — говорит Кармен.
Около года назад в их жизни появился парень Даниэль. Кармен начала общаться с ним на сайте знакомств. Честно призналась, что она необычная девушка, но Даниэля это не смутило, а юмор и общие интересы быстро их сблизили.
— Мы с Даниэлем встречаемся, но у нас нет сексуальной близости, — открыто призналась Кармен. — Мы обсуждаем помолвку, но сначала хотели бы пожить вместе. Мы любим детей, но не хотим своих. Лупита и я не можем забеременеть.
Лупита не против их отношений, для нее Даниэль стал близким другом. Вместе они хотят объехать все штаты, побывать во Франции, Италии и Исландии.