freedom
СЕЙЧАС +12°С
Пробки 3/10
usd 100.49
eur 106.01
СрочноАвтопробег в день рождения Путина
Все новости
Все новости

«Нас называли инопланетянами»: как живут 23-летние сиамские близнецы — одна из них собралась замуж

Девушкам было тяжело научиться не обращать внимания на общественное мнение

709
Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Городские порталы

Врачи убеждали семью Андраде, что новорожденные девочки Кармен и Лупита долго не проживут. Они — сиамские близнецы, родившиеся с общей печенью, кровотоком и репродуктивной системой. Сейчас девушкам 23 года, они живут полной жизнью, а одна из них собралась замуж. О том, как близнецы взбудоражили Сеть своим признанием, рассказали наши коллеги из «СтарХита».

Историю девушек и то, как Лупита относится к бойфренду сестры, — смотрите в видео выше.

Кармен и Лупита родились в Мексике. Когда девочкам было два года, родители увезли их в США по медицинской визе в надежде, что там врачи смогут их разделить. Медики развели руками — слишком велика была вероятность того, что одна или обе девочки не выживут.

Девочкам пришлось приложить много усилий, и чтобы научиться ходить, и чтобы не обращать внимание на общественное мнение.

— Нас называли инопланетянами, говорили, насколько мы уродливы, называли выродками и так далее, — говорит Кармен.

Около года назад в их жизни появился парень Даниэль. Кармен начала общаться с ним на сайте знакомств. Честно призналась, что она необычная девушка, но Даниэля это не смутило, а юмор и общие интересы быстро их сблизили.

— Мы с Даниэлем встречаемся, но у нас нет сексуальной близости, — открыто призналась Кармен. — Мы обсуждаем помолвку, но сначала хотели бы пожить вместе. Мы любим детей, но не хотим своих. Лупита и я не можем забеременеть.

Лупита не против их отношений, для нее Даниэль стал близким другом. Вместе они хотят объехать все штаты, побывать во Франции, Италии и Исландии.

По теме

Сиамские близнецыСестры
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter