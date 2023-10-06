«Он понимал, что кроме знаний нужно еще кое-что». Кто такой Алексей Екимов — лауреат Нобелевской премии по химии

— С чего началась ваша совместная с Алексеем Екимовым работа?



— Я уже говорил, что он перешел в ГОИ на должность старшего научного сотрудника из Физтеха, где ему эту должность не давали. Он стал моим научным руководителем после того, как мы начали заниматься стеклами с полупроводниковыми частицами. В принципе мы с ним оканчивали одну и ту же кафедру в Ленинградском университете, физический факультет — это кафедра Евгения Фёдоровича Гросса, отца отечественной экситонной науки (экситон — это квазичастица, которая представляет собой электронное возбуждение, мигрирующее по кристаллу. — Прим. ред.). Алексей Иванович после окончания университета работал в Физтехе им. А. Ф. Иоффе и стал лауреатом Государственной премии за участие в исследованиях оптической ориентации в полупроводниках, выполненных командой Бориса Петровича Захарчени. Однако это не помогло получить должность старшего научного сотрудника, и он перешел в ГОИ, в лабораторию Михаила Никитича Толстого — лабораторию лазерных стекол, в которую я поступил в 1975 году.



В 1979-м к нам обратились коллеги, попросили измерить спектры пропускания образцов фотохромных (меняющих прозрачность и цвет под воздействием света. — Прим. ред.) стекол при низкой температуре (в жидком азоте). Правильное полупроводниковое образование позволило нам сразу увидеть, что мы имеем дело с экситонными спектрами кристаллов хлористой меди (CuCl). А потом мы обнаружили, что эти спектры зависят от чего-то, а первоначально — просто от условий (температуры и времени) термообработки образцов. Важную роль сыграли измерения, сделанные В. В. Голубковым в Институте химии силикатов им. И. В. Гребенщикова РАН, а также общение с теоретиками из Физтеха. Александр Львович Эфрос начиная с появления нашей первой экспериментальной работы интенсивно включился в теоретическое рассмотрение эффектов размерного квантования в полупроводниковых нанокристаллах. Очень изящная работа была опубликована братьями Алексеем Эфросом и Александром Эфросом в журнале «Физика и техника полупроводников» (1982). А Луис Брюс, который вместе с Екимовым сейчас получил премию, свою теоретическую работу по близкой тематике опубликовал только в 1983-м.